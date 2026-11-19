Encuentro Nacional por el Agua y la Energía Renovable 2026. Foto: El Espectador - El Espectador

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Colombia afronta un nuevo fenómeno de El Niño con unas paradojas conocidas: es un país con una enorme riqueza hídrica que depende del agua para la mayor parte de su generación eléctrica y sus territorios están cada vez más expuestos a sequías, lluvias extremas, pérdida de ecosistemas y conflictos por su uso. La pregunta, entonces, ya no es solamente cómo reaccionar ante una temporada seca, sino cómo prepararse para un clima cada vez más variable sin poner en riesgo el abastecimiento, la energía, la producción industrial y la biodiversidad.

Ese desafío estuvo en el centro de la conversación en el Encuentro Nacional por el Agua y la Energía Renovable, el pasado 11 de noviembre en Bogotá. Después de pasar por Medellín, Manizales y Bucaramanga, este espacio de intercambio reunió los aprendizajes de los territorios y los trajo a un momento decisivo: la construcción del próximo Plan Nacional de Desarrollo (PND).

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Durante 15 años, estos encuentros han puesto en una misma mesa a autoridades, comunidades, academia, empresas y organizaciones de la sociedad civil. En 2026, sus conclusiones muestran que Colombia no parte de cero. Tiene conocimiento, instrumentos de planificación, experiencias comunitarias y capacidad técnica. El reto está en conectar esas piezas, financiarlas y convertirlas en decisiones que permanezcan en el tiempo.

“Los próximos años de los encuentros deben ser menos sobre diagnosticar lo que ya conocemos y mucho más sobre acordar lo que podemos hacer”, planteó Claudia Echeverri, directora ambiental de Isagen. Su reflexión resumió buena parte del encuentro: proteger las cuencas y los ecosistemas ya no puede entenderse únicamente como una agenda ambiental; también es una inversión en seguridad hídrica, seguridad energética y bienestar.

Quince años después, el reto es convertir el conocimiento en decisiones

Los datos siguen mostrando la urgencia. Alexandra Gómez, directora de Comunicaciones y Conexión de WWF Colombia, recordó que las poblaciones de especies de agua dulce monitoreadas registran globalmente una disminución promedio del 85 % entre 1970 y 2022, según el más reciente Informe Planeta Vivo.

Pero el mensaje no se queda en la alerta. “No nos podemos quedar únicamente con el dato que asusta, sino también con el dato que trae esperanza”, señaló Gómez al recordar experiencias en las que la restauración, la organización comunitaria y la recuperación de sistemas tradicionales de manejo del agua han producido resultados.

Para WWF, esa combinación entre evidencia y capacidad de acción es particularmente importante después de 15 años de trabajo. Los encuentros nacieron con la intención de acercar a más personas al cuidado de la naturaleza y crear espacios “donde el conocimiento se convirtiera en diálogo y el diálogo nos lleve a actuar”. sostuvo Gómez, El siguiente paso, sostuvo Gómez, es lograr que las propuestas territoriales se conviertan en prioridades, inversiones y acciones.

El propósito se conecta directamente con la planeación del país. “Sabemos que Colombia es una potencia hídrica y tenemos la oportunidad de seguir construyendo juntos otro título: ser una potencia de cuidado del agua”, afirmó Gómez.

Lo que los territorios le muestran al país

Los encuentros regionales dejan problemas distintos, pero también una serie de coincidencias.

Paola Echeverri, coordinadora de la región Andes de WWF Colombia, explicó que estos espacios reúnen a autoridades regionales y locales, empresas de servicios públicos, comunidades, organizaciones ambientales y sectores productivos. La diversidad importa porque son actores con intereses diferentes que comparten un mismo territorio y dependen, de una u otra forma, del agua.

Una primera conclusión es que Colombia no necesita más instrumentos de planificación. Tiene planes de ordenamiento territorial, de manejo de cuencas, de áreas protegidas y otros mecanismos que operan en escalas y tiempos diferentes. El problema está en su articulación y, especialmente, en su implementación.

“Tenemos suficiente información; necesitamos simplificar esos instrumentos y viabilizarlos económicamente”, señaló Echeverri. Para hacerlo, agregó, se requieren mecanismos financieros que permitan sostener las acciones de corto, mediano y largo plazo, incluyendo alianzas entre el sector público y privado.

La segunda conclusión está relacionada con la información. Cada institución, empresa y autoridad genera datos, pero sus sistemas no necesariamente pueden leerse entre sí. La propuesta que surge de los territorios es avanzar hacia sistemas interoperables que permitan que la información nacional sea útil para un municipio y que los datos locales puedan alimentar las decisiones departamentales y nacionales.

Los encuentros también mostraron necesidades particulares. En Medellín, la discusión puso el énfasis en disminuir los riesgos asociados al agua y gestionar mejor las zonas forestales protectoras y los drenajes urbanos. En Manizales aparecieron con fuerza la gobernanza y la necesidad de financiar las instancias regionales. En Bucaramanga, uno de los llamados centrales fue integrar la información que hoy producen diferentes entidades y escalas territoriales.

La conclusión general es sencilla, aunque implementarla no lo sea: antes de crear nuevas estructuras, Colombia necesita identificar qué está funcionando en los territorios, fortalecerlo y escalarlo.

Sin seguridad hídrica no hay seguridad energética

La relación entre agua y energía adquiere especial relevancia ante el fenómeno de El Niño. Juan Esteban Flórez, vicepresidente de Producción de Energía de Isagen, recordó que alrededor del 70 % de la electricidad del país proviene de la hidroelectricidad. Esa condición le ha permitido a Colombia contar con una matriz predominantemente renovable, pero también la hace particularmente sensible a los cambios en las lluvias y los caudales.

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Para Flórez, el debate ya no está en establecer si habrá o no fenómeno de El Niño. “El Niño nos va a acompañar siempre. Ya el desafío es cada cuánto son esos ciclos y, una vez presente, cuál va a ser su intensidad”, explicó.

Los datos que presentó durante el encuentro muestran por qué es importante anticiparse. Aunque octubre y noviembre forman parte de la temporada tradicional de lluvias, los aportes hídricos se ubican por debajo de sus medias históricas: octubre ronda el 60 % y noviembre se acerca al 50 %. A 11 de noviembre, el nivel agregado de los embalses está alrededor del 78 %, mientras el sector espera llegar al 80 % al finalizar el mes para afrontar en mejores condiciones el primer semestre de 2027.

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La demanda, entretanto, sigue creciendo. Colombia registra en 2026 días de consumo energético históricamente altos y aparecen nuevas fuentes de presión: temperaturas mayores que disparan el uso de ventiladores y aires acondicionados, más vehículos eléctricos y la expansión de centros de datos y sistemas asociados a inteligencia artificial y transformación digital.

La respuesta no consiste en escoger entre hidroelectricidad, energía solar o eólica. Flórez reiteró que se debe hablar de complementariedad: diversificar las fuentes, incorporar almacenamiento, ampliar las redes de transmisión y conservar los ecosistemas que hacen posible el suministro.

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“Sin seguridad hídrica no vamos a tener seguridad energética”, resumió. Y allí aparece uno de los puntos centrales del encuentro: páramos, bosques, humedales y cuencas no están separados del sistema eléctrico: son parte de su infraestructura natural.

Gobernanza del agua también es hablar de derechos y participación

La discusión no terminó en infraestructura y disponibilidad. Beth Sua Carvajal Martínez, especialista de Gobernanza Ambiental y Territorial de WWF Colombia, planteó mirar el agua como un sistema vivo que conecta ecosistemas, actividades económicas, culturas y territorios.

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“Muchas veces las crisis del agua también responden a unas crisis de gobernanza”, señaló. Saber cuánta agua existe sigue siendo fundamental, pero también es necesario preguntar quién accede a ella, quién participa en las decisiones, qué conocimientos se reconocen y quién queda por fuera de la conversación.

Esa mirada implica reconocer conocimientos que muchas veces no aparecen inmediatamente en las estadísticas oficiales: los de comunidades indígenas y campesinas, pescadores, mujeres, jóvenes y actores locales que observan diariamente los cambios en los territorios. Para Carvajal, la función de la gobernanza no es eliminar los intereses diferentes que existen alrededor del agua, sino crear información, reglas y espacios que permitan gestionarlos.

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Mauricio Madrigal, especialista en Incidencia Política de WWF Colombia, amplió esa perspectiva durante el panel sobre el próximo Plan Nacional de Desarrollo. Su propuesta es integrar la seguridad hídrica con los derechos humanos y la justicia ambiental.

“No puede existir gobernanza del agua sin derechos humanos”, planteó. Eso implica reconocer que existen comunidades y territorios con mayores vulnerabilidades frente al cambio climático, la pobreza, los conflictos ambientales y las dificultades históricas de acceso al agua.

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Para el próximo Plan Nacional de Desarrollo identifica dos medidas concretas: fortalecer un sistema de información sobre el agua que sea accesible, efectivo y completo; y reformar los consejos de cuenca para que cuenten con reglas más claras de participación, información y responsabilidades para autoridades, comunidades y sector privado.

Así, Madrigal insistió en fortalecer la coordinación entre autoridades nacionales y territoriales y avanzar hacia una gobernanza en la que varias instituciones compartan responsabilidades y decisiones.

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El 2030 como una medida de los resultados

Hacia el cierre del encuentro, se planteó un ejercicio: imaginar que han pasado cuatro años y que los participantes vuelven a reunirse en 2030. ¿Cuál debería ser entonces la conversación? ¿Qué logro tendría que mostrar el país?

Para Juan Esteban Flórez, de Isagen, el objetivo sería llegar a ese momento con datos menos preocupantes y con la tranquilidad de haber fortalecido la seguridad energética sin deteriorar el agua de la que depende.

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Mauricio Madrigal, de WWF, puso el énfasis en una gestión “inclusiva y justa” del agua, capaz de reconocer las injusticias estructurales y reducir los conflictos mediante el diálogo y la acción colectiva.

Beth Sua lo resume en una idea que atravesó toda la jornada: “Un futuro compartido no exige que todos pensemos igual”, exige reconocer las diferencias, asumir las responsabilidades de cada actor y crear condiciones para que las experiencias territoriales que ya muestran resultados puedan sostenerse, conectarse y escalar.

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