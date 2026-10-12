En video: liberan a ocho orangutanes rescatados de incendios forestales en Borneo

Ocho orangutanes rescatados en incendios forestales vuelven a la vida silvestre en Borneo Foto: Muffidz Ma'sum/Yiara/MoEF

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A finales de agosto, en medio de los incendios forestales que afectaron la isla de Borneo, los equipos de rescate de Indonesia evacuaron a decenas de orangutanes de Borneo (Pongo pygmaeus) por un incendio en unas plantaciones de palma de aceite. Entre ellos había un grupo de ocho animales que, tras resultar expuestos al humo, fueron trasladados al centro de rescate y rehabilitación de la fundación YIARI, en Ketapang (Indonesia), para recibir atención médica.

Durante las últimas seis semanas, tres madres, sus tres crías y dos adultos permanecieron bajo observación médica mientras las autoridades definían dónde podrían ser reubicados. En los últimos días, International Animal Rescue (IAR) anunció que el grupo fue liberado en una reserva ubicada en el oeste de la isla. Como explicó a la BBC Karmele Llano Sánchez, directora ejecutiva de YIARI, la filial indonesia de esa organización, trasladar a los ocho orangutanes a la reserva fue un “paso necesario”, pues sus hábitats habían dejado de ser seguros.

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AFP VIDEO: Eight orangutans rescued in recent weeks from blazes that tore through Borneo island have been released into a protected forest, according to Indonesian authorities and rescuers. pic.twitter.com/q9mzedclUu — AFP News Agency (@AFP) October 12, 2026

Según el Gobierno de Indonesia, entre enero y julio, el periodo más reciente que se tiene, los incendios consumieron más de 202.000 hectáreas en todo el país. A esto se suma que, de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el fuego se registró dentro de hábitats que concentran el 52 % de la población de orangutanes de Borneo, incluidas 13 de las 20 poblaciones más grandes que aún quedan en la isla. “La exposición al fuego y al humo impone costos fisiológicos, conductuales y ecológicos medibles a los orangutanes que habitan en los bosques de turba”, advirtió la organización, que también reportó incendios en los hábitats de al menos cinco especies de gibones en Sumatra y Borneo.

La UICN clasifica al orangután de Borneo como una especie “en peligro crítico de extinción”, con una población que sigue en descenso. Entre las principales amenazas que enfrenta están la agricultura, la minería, la caza y captura de ejemplares y, entre otros,los fenómenos meteorológicos extremos.

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Los administradores de la reserva a la que fueron trasladados los orangutanes aseguran que el lugar fue seleccionado porque cuenta con alimento, agua y conexión con otras áreas protegidas, para asegurar que los animales puedan establecerse lejos de la amenaza inmediata del fuego.