“Muchísima gente se ha puesto en contacto con nosotros para preguntar por Altai, el tigre. Podemos asegurar a todo el mundo que se encuentra bien y a salvo, y que no se le practicará la eutanasia a raíz de este incidente”, indicó el parque a través…

Este fin de semana, un hombre falleció tras ingresar a la reserva de tigres de Amur del Yorkshire Wildlife Park, en Inglaterra. Luego de lo ocurrido, la administración del parque aseguró que Altai, el tigre involucrado en los hechos, se encuentra en buen estado y que no se le aplicará la eutanasia.

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Tigre que mató a hombre en parque de Inglaterra no será sacrificado: esto se sabe del caso

“Muchísima gente se ha puesto en contacto con nosotros para preguntar por Altai, el tigre. Podemos asegurar a todo el mundo que se encuentra bien y a salvo, y que no se le practicará la eutanasia a raíz de este incidente”, indicó el parque a través de un comunicado en sus redes sociales.

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En contexto: Hombre murió tras entrar al recinto de un tigre en un zoológico en Inglaterra

Según los detalles que se conocen del caso, la Policía de South Yorkshire recibió hacia la 1:35 p. m. (hora local) del sábado el reporte de que una persona había ingresado a la reserva de tigres de Amur del Yorkshire Wildlife Park.

Mientras el personal del parque y la Policía intentaban atender el caso, el tigre atacó al hombre y le causó lesiones graves. “Los servicios de emergencia asistieron y, desafortunadamente, a pesar de los mejores esfuerzos del personal médico, el hombre fue declarado muerto en el lugar”, indicó la Policía de South Yorkshire en un comunicado. “La familia del hombre está al tanto y está siendo apoyada por oficiales especializados. Nuestros pensamientos están con ellos en este momento de angustia”.

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En entrevista con el diario The Sun, Del Taylor, una testigo de los hechos, aseguró que el hombre estaba mirando a los tigres en la tarde de ese sábado desde una plataforma ubicada frente al recinto. Luego, el hombre, que tendría unos veinte años, le preguntó si podía tomarle una foto con el tigre. Taylor le contó al diario británico que le tomó las fotos y que después salió del lugar con su pareja.

Momentos después, el hombre se lanzó al recinto donde se encontraba Altai. En videos divulgados en redes sociales, se observa al hombre gritando “no, no, no” mientras el tigre lo rodeaba.

En otro comunicado, la administración del Yorkshire Wildlife Park expresó sus condolencias a los familiares y allegados del fallecido, y señaló que el parque permanecerá cerrado en los próximos días mientras el personal afectado recibe atención especializada.

El Yorkshire Wildlife Park está ubicado en Branton, al sureste de Doncaster, en el condado de South Yorkshire, y abrió sus puertas en abril de 2009. Según su sitio, el parque alberga alrededor de 500 animales de un centenar de especies.

La zona donde ocurrió el incidente es conocida como Land of the Tigers, que se inauguró en 2011 y que permite observar a los felinos desde una pasarela elevada. Se trata de un complejo de cerca de 0,8 hectáreas con zonas de bosques, pastos y una piscina.

Altai has taken his first steps on Yorkshire soil 🥹💖 pic.twitter.com/fmF3tpbGxa — Yorkshire Wildlife Park 🦁 (@YorkshireWP) March 20, 2025

Según se lee en el sitio web del parque, Altai nació en el Dyreparken, un zoológico de Noruega, y llegó al Yorkshire Wildlife Park en la noche del jueves 27 de febrero de 2025, luego de que el Programa Europeo de Especies en Peligro recomendara su traslado para que, ya en edad de reproducirse, pudiera formar su propia familia en el parque en Inglaterra.

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Un estudio publicado en 2003, que analizó 59 casos de ataques de tigres en cautiverio, encontró que “el 42 % de las víctimas fueron clasificadas como visitantes, y casi una cuarta parte de ellas tenían menos de 20 años. Estos resultados sugieren que las víctimas subestimaron los peligros que entraña el contacto directo con estos animales”.

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