En fotos: Descubren 57 nuevas especies marinas en los cañones submarinos de Argentina

A finales de agosto del año pasado, el Instituto adelantó la primera expedición científica a las profundidades del Cañón de Mar del Plata utilizando un vehículo submarino operado a distancia (ROV) equipado con sofisticadas herramientas de muestreo y cámaras….

El Instituto Oceanográfico Schmidt, una de las instituciones de investigación oceánica más importantes del mundo, acaba de anunciar los resultados de la exploración a las profundidades de un cañón submarino en aguas argentinas que fue seguida por millones de personas en agosto de 2025.

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A finales de agosto del año pasado, el Instituto adelantó la primera expedición científica a las profundidades del Cañón de Mar del Plata utilizando un vehículo submarino operado a distancia (ROV) equipado con sofisticadas herramientas de muestreo y cámaras. Para hacerse una idea, la profundidad de este cañón alcanza los 3.500 metros.

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A mediados de julio de este año, el Instituto y la Fundación Nippon-Nekton Ocean Census reunieron a 20 investigadores de Latinoamérica y Europa para que examinaran las muestras biológicas colectadas durante esa expedición.

Un llamativo octocoral de color rojo anaranjado brillante documentado in situ en los sustratos blandos del fondo oceánico profundo. Capturado a una profundidad de 1,954 metros por el ROV SuBastian durante la expedición del Schmidt Ocean Institute realizada en agosto de 2025.

En tan solo dos semanas de trabajo, los científicos identificaron 57 nuevas especies y cinco géneros, entre los que destacan 20 nuevas especies de copépodos, 22 equinodermos (pepinos de mar y crinoideos), 14 cnidarios (octocorales, plumas de mar y corales pétreos) y 1 molusco escafópodo. Los cinco nuevos géneros contemplan corales, pepinos de mar y crustáceos.

Daniel Lauretta, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), resaltó que “la cooperación internacional en taxonomía es fundamental, especialmente en grupos con pocos especialistas activos. El taller de descubrimiento de especies aceleró la identificación de especies, el reconocimiento de especies nuevas para la ciencia y el fortalecimiento de las capacidades de los taxónomos locales noveles que trabajan con la fauna de aguas profundas”.

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Entre los principales resultados, los investigadores resaltaron a “Loki, el pepino de mar” (Peniagone sp.) encontrado a 2.577 metros de profundidad. “Este holoturoide (pepino de mar) fue una de las nuevas especies más destacadas identificadas durante el taller. Con imágenes y videos in situ notables capturados en el fondo marino, ‘Loki’ representa una de las hasta 10 nuevas especies de holoturoides descubiertas durante el taller”.

Estas imágenes detalladas tomadas in situ capturan este vibrante coral pluma que habita en el fondo marino, así como su cuidadosa recolección mediante el brazo manipulador robótico del ROV SuBastian. Foto: ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute

Frente a los copépodos, una clase de crustáceos de pequeño tamaño, el Instituto destacó que, pese a que los taxónomos solo lograron examinar el 10 % de las muestras recolectadas, cada espécimen examinado era una nueva especie. De hecho, los científicos identificaron 20 especies nuevas para la ciencia y un nuevo género.

Otros grupos de animales que llamaron la atención de los científicos fueron los corales y las plumas de mar. Frente a los primeros, los investigadores identificaron 14 nuevas especies y una posible nueva familia, que todavía está pendiente de análisis genético. Sobre los segundos, se identificaron dos nuevas especies.

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Michelle Taylor, directora científica de Ocean Census, señaló que “el descubrimiento de 57 nuevas especies y cinco nuevos géneros en tan solo dos semanas demuestra la rapidez y el poder de la taxonomía colaborativa”.

Hallado a una profundidad de entre 1,909 y 2,625 metros en el Cañón de Mar del Plata y la Cuenca Profunda de Argentina, este diminuto copépodo forma parte de un grupo de crustáceos que desempeñan un papel vital en los ecosistemas de las profundidades marinas.

“Las profundidades marinas albergan algunos de los ecosistemas menos comprendidos del planeta. Al reunir la experiencia científica de Latinoamérica y a expertos internacionales, así como al conectarlos a la plataforma de acceso abierto Ocean Census NOVA, estamos acelerando drásticamente nuestra comprensión de la biodiversidad marina”, concluyó Taylor.



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