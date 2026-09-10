 

Ganadores del Premio de Fotografía de Manglares: así es la vida en estos ecosistemas

Los Premios de Fotografía de Manglares eligieron a los ganadores de la duodécima edición. Cada imagen revela la vida dentro de los manglares, desde las especies que los habitan hasta los riesgos que enfrentan.

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Redacción Ambiente
09 de septiembre de 2026 – 08:18 p. m.
Resplandor enredado: cuando la vida se encuentra con las ruinas
Una red fantasma que brilla bajo la luz ultravioleta estaba enredada en un manglar. Fue azotada por la marea de la aldea de Nandgaon, Maharashtra, al sur de Mumbai. Es la foto ganadora del premio de fotografía de manglares de este año. La imagen revela una crisis de conservación silenciosa: redes de pesca desechadas arrastradas por las corrientes y atrapadas en los manglares, convirtiendo estas vitales barreras costeras en focos ocultos de basura.
Foto: Guarav Patil- Premios de Fotografía de Manglares - Guarav Patil- Premios de Fotografía de Manglares
La marcha de los flamencos
Un pequeño grupo de flamencos americanos observa a un tiburón limón juvenil mientras busca un hábitat adecuado para alimentarse en las aguas poco profundas, bordeadas de manglares de la bahía de Florida, Florida. Los flamencos americanos son nativos de Florida y, tradicionalmente, formaban bandadas de miles de individuos en las bahías bordeadas de manglares del sur de los Everglades, hasta que fueron exterminados por la caza para consumo y el comercio de plumas a principios del siglo XX. Estas aves están regresando lenta pero constantemente a la Bahía de Florida gracias a los esfuerzos de conservación en toda la Cuenca del Caribe y a la mejora de las condiciones de alimentación debido a la restauración del flujo de agua dulce en este estuario salobre. Esta imagen fue tomada desde un helicóptero mientras realizaba un estudio científico de flamencos y otras aves acuáticas a lo largo de la costa sur de los Everglades.
Foto: Mark Ian Cook – Premios de Fotografía de Manglares - Mark Ian Cook – Premios de Fotografía de Manglares
Buscando refugio en los manglares
Una tortuga verde joven busca refugio en un bosque de manglar. A medida que sube el nivel del mar y llega la marea, las raíces de los manglares se transforman en una zona de amortiguación que alberga tortugas marinas, crustáceos, peces y más especies. Esta fue la imagen ganadora en la categoría "Fauna silvestre, otras especies".
Foto: Eva Cooper - Premios de Fotografía de Manglares - Eva Cooper - Premios de Fotografía de Manglares
Donde comienzan los manglares
Dos crías de gato montés permanecen al borde de un denso manglar en la Reserva de Tigres de Sundarbans. Rodeados de raíces enmarañadas, lodo movedizo, y aguas mareales, representan la resiliencia de uno de los ecosistemas más desafiantes del mundo.
Foto: Kallol Mukherjee - Premios de Fotografía de Manglares - Kallol Mukherjee - Premios de Fotografía de Manglares
La huella de la Tierra
Una isla con forma de huella emerge de los remansos de Kerala, con sus manglares trazando los dedos y la planta del pie. Muchas de estas islas fueron antiguos bosques de manglar antes de ser taladas para dar paso a cultivos de coco. Esta fue la ganadora de la categoría "Paisaje, blanco y negro".
Foto: Premios de Fotografía de Abijith Soman /Mangrove - Premios de Fotografía de Abijith Soman /Mangrove
MagueBeat
Fotografía área del río Tejipió, importante afluente de la ciudad de Recife en Brasil, que separa las granjas camaroneras de una sección del bosque de manglar ocupada por la Armada, en Brasil.
Foto: Lucas Gonçalves García - Premios de Fotografía de Manglares - Lucas Gonçalves García - Premios de Fotografía de Manglares
Bajo la luz antigua
Un manglar solitario se alza rodeado de aguas poco profundas. La luz de las estrellas se encuentra con este importante ecosistema.
Foto: Ryuhei Suguri- Premios de Fotografía de Manglares - Ryuhei Suguri- Premios de Fotografía de Manglares
Zonas de alimentación bajo la frondosa vegetación.
Pargos grises cazando en Lac Bay, Bonaire, un municipio insular de los Países Bajos. Fue la ganadora en la categoría "Submarino".
Foto: Ewan Tregarot- Premios de Fotografía de Manglares - Ewan Tregarot- Premios de Fotografía de Manglares
Cosecha de mangle rojo
Cosecha ilegal de manglares rojos en los Sunderbans de Bangladesh. Es uno de los hábitats de manglar mejor conservados, hogar de más de 300 tigres de Bengala y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Foto: Zafer Kizilkaya- Premios de Fotografía de Manglares - Zafer Kizilkaya- Premios de Fotografía de Manglares

Luego de recibir más de 5.000 postulaciones, los Premios de Fotografía de Manglares, organizados por Mangrove Action Project (MAP), una organización internacional enfocada en la conservación y restauración de estos ecosistemas, eligieron a los ganadores de su duodécima edición. Estas son las imágenes seleccionadas.

Resplandor enredado: cuando la vida se encuentra con las ruinas
Una red fantasma que brilla bajo la luz ultravioleta estaba enredada en un manglar. Fue azotada por la marea de la aldea de Nandgaon, Maharashtra, al sur de Mumbai. Es la foto ganadora del premio de fotografía de manglares de este año. La imagen revela una crisis de conservación silenciosa: redes de pesca desechadas arrastradas por las corrientes y atrapadas en los manglares, convirtiendo estas vitales barreras costeras en focos ocultos de basura.
Foto: Guarav Patil- Premios de Fotografía de Manglares - Guarav Patil- Premios de Fotografía de Manglares
La marcha de los flamencos
Un pequeño grupo de flamencos americanos observa a un tiburón limón juvenil mientras busca un hábitat adecuado para alimentarse en las aguas poco profundas, bordeadas de manglares de la bahía de Florida, Florida. Los flamencos americanos son nativos de Florida y, tradicionalmente, formaban bandadas de miles de individuos en las bahías bordeadas de manglares del sur de los Everglades, hasta que fueron exterminados por la caza para consumo y el comercio de plumas a principios del siglo XX. Estas aves están regresando lenta pero constantemente a la Bahía de Florida gracias a los esfuerzos de conservación en toda la Cuenca del Caribe y a la mejora de las condiciones de alimentación debido a la restauración del flujo de agua dulce en este estuario salobre. Esta imagen fue tomada desde un helicóptero mientras realizaba un estudio científico de flamencos y otras aves acuáticas a lo largo de la costa sur de los Everglades.
Foto: Mark Ian Cook – Premios de Fotografía de Manglares - Mark Ian Cook – Premios de Fotografía de Manglares
Buscando refugio en los manglares
Una tortuga verde joven busca refugio en un bosque de manglar. A medida que sube el nivel del mar y llega la marea, las raíces de los manglares se transforman en una zona de amortiguación que alberga tortugas marinas, crustáceos, peces y más especies. Esta fue la imagen ganadora en la categoría "Fauna silvestre, otras especies".
Foto: Eva Cooper - Premios de Fotografía de Manglares - Eva Cooper - Premios de Fotografía de Manglares
Donde comienzan los manglares
Dos crías de gato montés permanecen al borde de un denso manglar en la Reserva de Tigres de Sundarbans. Rodeados de raíces enmarañadas, lodo movedizo, y aguas mareales, representan la resiliencia de uno de los ecosistemas más desafiantes del mundo.
Foto: Kallol Mukherjee - Premios de Fotografía de Manglares - Kallol Mukherjee - Premios de Fotografía de Manglares
La huella de la Tierra
Una isla con forma de huella emerge de los remansos de Kerala, con sus manglares trazando los dedos y la planta del pie. Muchas de estas islas fueron antiguos bosques de manglar antes de ser taladas para dar paso a cultivos de coco. Esta fue la ganadora de la categoría "Paisaje, blanco y negro".
Foto: Premios de Fotografía de Abijith Soman /Mangrove - Premios de Fotografía de Abijith Soman /Mangrove
MagueBeat
Fotografía área del río Tejipió, importante afluente de la ciudad de Recife en Brasil, que separa las granjas camaroneras de una sección del bosque de manglar ocupada por la Armada, en Brasil.
Foto: Lucas Gonçalves García - Premios de Fotografía de Manglares - Lucas Gonçalves García - Premios de Fotografía de Manglares
Bajo la luz antigua
Un manglar solitario se alza rodeado de aguas poco profundas. La luz de las estrellas se encuentra con este importante ecosistema.
Foto: Ryuhei Suguri- Premios de Fotografía de Manglares - Ryuhei Suguri- Premios de Fotografía de Manglares
Zonas de alimentación bajo la frondosa vegetación.
Pargos grises cazando en Lac Bay, Bonaire, un municipio insular de los Países Bajos. Fue la ganadora en la categoría "Submarino".
Foto: Ewan Tregarot- Premios de Fotografía de Manglares - Ewan Tregarot- Premios de Fotografía de Manglares
Cosecha de mangle rojo
Cosecha ilegal de manglares rojos en los Sunderbans de Bangladesh. Es uno de los hábitats de manglar mejor conservados, hogar de más de 300 tigres de Bengala y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Foto: Zafer Kizilkaya- Premios de Fotografía de Manglares - Zafer Kizilkaya- Premios de Fotografía de Manglares

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