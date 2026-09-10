Ganadores del Premio de Fotografía de Manglares: así es la vida en estos ecosistemas

Un pequeño grupo de flamencos americanos observa a un tiburón limón juvenil mientras busca un hábitat adecuado para alimentarse en las aguas poco profundas, bordeadas de manglares de la bahía de Florida, Florida. Los flamencos americanos son nativos de Florida y, tradicionalmente, formaban bandadas de miles de individuos en las bahías bordeadas de manglares del sur de los Everglades, hasta que fueron exterminados por la caza para consumo y el comercio de plumas a principios del siglo XX. Estas aves están regresando lenta pero constantemente a la Bahía de Florida gracias a los esfuerzos de conservación en toda la Cuenca del Caribe y a la mejora de las condiciones de alimentación debido a la restauración del flujo de agua dulce en este estuario salobre. Esta imagen fue tomada desde un helicóptero mientras realizaba un estudio científico de flamencos y otras aves acuáticas a lo largo de la costa sur de los Everglades.

Foto: Mark Ian Cook – Premios de Fotografía de Manglares - Mark Ian Cook – Premios de Fotografía de Manglares