Investigan mortandad inusual de crías de ballena en la Patagonia argentina

Uno de los hallazgos más recientes ocurrió en la playa La Adela, en Península Valdés, donde se encontraron alrededor de 29 crías muertas. En esos mismos días también aparecieron ejemplares sin vida en otros puntos de la costa de Puerto Madryn.

En la Patagonia argentina, en las costas de Península Valdés, investigadores y autoridades reportaron un aumento inusual de crías de ballena franca austral muertas en las costas de Península Valdés, en la Patagonia argentina.

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Según explicó en un comunicado el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), esta población ya ha registrado años con una mortalidad elevada de ballenatos. Por ejemplo, según datos del Programa de Monitoreo Sanitario de Ballena Franca Austral, en 2012 se registraron 113 individuos muertos, el mayor número documentado hasta ese momento para la especie, tanto localmente como a nivel mundial.

“Los registros preliminares de este año indicarían que podría tratarse de un evento de una escala aún mayor. Consolidar la cifra y analizarla en relación con el número de nacimientos registrados en la temporada servirá para dimensionar su magnitud a nivel poblacional”, se lee en un comunicado del ICB.

Frente a las causas de esta mortandad, la Secretaría de Ambiente de Chubut señaló que la principal hipótesis es una bacteria común en el mar que puede causar afección en ballenatos.

“De acuerdo con las observaciones realizadas hasta el momento y la información disponible, no se identificaron evidencias que permitan atribuir la mortalidad registrada a factores de origen antrópico. De manera preliminar, se considera como hipótesis de trabajo que la situación es producida por una bacteria común en el agua de mar que puede causar afección sistémica en ballenatos, un hecho que se ha producido en otros lugares del mundo”, indicó, en un comunicado, la secretaría.

En entrevista con AFP, Mariano Coscarella, investigador del Laboratorio de Mamíferos Marinos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), también señaló que los veterinarios que estudian el caso sospechan de un brote de esta bacteria, aunque esto todavía debe confirmarse. “Parece tratarse de una causa natural; sin embargo, no podemos descartar por completo la influencia de la actividad humana”, indicó Coscarella.

Según el mismo comunicado del ICB, la Erysipelothrix rhusiopathiae puede encontrarse en distintos animales y ambientes marinos y causar enfermedades graves en cetáceos. “Existe un antecedente relevante en Península Valdés: un estudio publicado en 2016 la detectó en lesiones asociadas a ataques de gaviotas en dos ballenatos examinados durante la temporada 2013”, indica el instituto, que aclara que el estudio no permitió establecer que la infección fuera la causa de muerte de los individuos.

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Uno de los llamados que hacen los investigadores es que se necesitan hacer más estudios, compartir sus resultados a medida que se conozcan los hallazgos y articular el trabajo de los equipos científicos y las instituciones para poder hacer mejores evaluaciones de este tipo de eventos.

Por su parte, Coscarella, del Conicet, aseguró a AFP que las recientes muertes "no suponen un peligro a medio plazo" para la población de ballenas de la zona, dada la esperanza de vida media de la ballena franca austral, que los científicos sitúan en 60 años.

“Desde el Gobierno Provincial estamos realizando un seguimiento permanente de cada uno de los varamientos registrados durante esta temporada, trabajando de manera articulada con especialistas y equipos científicos. Vamos a continuar acompañando los estudios y análisis correspondientes”, señaló el secretario de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Juan José Rivera.

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