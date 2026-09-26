Por incendios en Boyacá, cierran temporalmente el Santuario de Fauna y Flora Iguaque

La entidad también indicó que busca garantizar la seguridad de visitantes y de los equipos que están atendiendo la emergencia que, de acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha provocado la afectación de 1.480…

Parques Nacionales Naturales (PNN), por medio de un comunicado, anunció que cerrará temporalmente el Santuario de Fauna y Flora Iguaque, ubicado en Boyacá. De acuerdo con la entidad, esta medida se adopta como prevención ante la emergencia por el incendio forestal que afecta el área protegida.

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La entidad también indicó que busca garantizar la seguridad de visitantes y de los equipos que están atendiendo la emergencia que, de acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha provocado la afectación de 1.480 hectáreas, de las cuales 715, es decir el 89 %, hacen parte del santuario, donde se encuentran áreas protegidas de páramos, bosques altoandinos y lagunas de origen glaciar. "Es el área del Sistema de Parques que más acueductos abastece", según PNN.

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#Actualización | Cerramos temporalmente el Santuario de Fauna y Flora Iguaque 🌳



Ante la emergencia por incendio forestal, tomamos esta medida para facilitar las labores de atención y garantizar la seguridad de visitantes y equipos en territorio.



👉 Conoce los detalles:… pic.twitter.com/joFlZinouD — Parques Nacionales Naturales de Colombia (@ParquesColombia) September 26, 2026

Esta medida, explicó Parques Nacionales, se adoptó por medio de la resolución 450 del 24 de septiembre de 2026, a través de la cual se busca facilitar las labores de atención de la emergencia provocada por el incendio, que ha requerido el trabajo terrestre y apoyo aéreo,

Según la entidad, durante el cierre preventivo de este santuario, no estará permitido el ingreso de visitantes ni de personas no autorizadas. "El acceso estará restringido al personal y a las entidades que deban ingresar para atender la emergencia, realizar acciones de manejo y recuperación o desarrollar las actividades autorizadas relacionadas con las fuentes de agua que abastecen a los acueductos de la zona", detalló Parques Nacionales.

Además de ser parte de la atención al incendio forestal, Parques Nacionales anunció que adelantará la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades Ambientales Posdesastre (EDANA). Por medio de esta se podrían identificar las necesidades de recuperación del área y orientar las acciones de restauración del ecosistema.

"El cierre preventivo se mantendrá hasta que existan las condiciones necesarias para reabrir el santuario a los visitantes. La entidad invita a la ciudadanía a respetar esta medida y a no ingresar al área protegida mientras permanezca vigente el cierre", detalló la entidad.

En un reciente comunicado, la UNGRD informó que el incendio forestal en Villa de Leyva, Boyacá, ya alcanzaba el 98 % de liquidación, tras casi una semana de labores terrestres y aéreas. "La respuesta conjunta permitió proteger el casco urbano y más de 6.000 hectáreas de Iguaque. No se reportaron personas fallecidas ni heridas, ni viviendas destruidas", agregó la entidad en sus redes sociales.

🚨#ATENCIÓN | El incendio forestal en Villa de Leyva, Boyacá, alcanza el 98 % de liquidación, tras casi una semana de labores terrestres y aéreas.



La respuesta conjunta permitió proteger el casco urbano y más de 6.000 hectáreas de Iguaque. No se reportaron personas fallecidas ni… pic.twitter.com/QRQSnT0Kow — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) September 25, 2026

Situación de los incendios

En el más reciente informe de la UNGRD, con corte al 24 de septiembre de 2026 a las 10:00 p.m., señaló que en la actualidad están monitoreando 17 incendios forestales, de los cuales 14 están activos y tres, controlados. Los incendios activos están ubicados en:

Boyacá

Firavitoba – Vereda Toledo.

Villa de Leyva – Vereda La Castellana, sector Cerro de San Marcos.

Huila

Villavieja – Vereda Hato Nuevo, Hacienda Bateas.

Norte de Santander

Pamplonita – Vereda Bajo Santa Lucía, parte baja.

Salazar – Vereda Las Delicias, sector de la captación del acueducto de Salazar de las Palmas.

Tolima

Ataco – Vereda Paipa, sector El Espejo, finca El Resguardo La Rosalía.

Chaparral – Vereda San Bartolomé de Amoyá, Tamarco.

Espinal – Vereda Montalvo.

Ortega – Vereda Paso Candela y Taquima.

Prado – Vereda Corinto, sector Sagitario, cerca de la represa de Prado.

Rovira – Veredas El Palo Auras, El Real Calabozo y La Cachuchera.

San Luis – Vereda San Cayetano.

Villahermosa – Vereda Alto de Naranjo.

Valle del Cauca

Guadalajara de Buga – Sector La Mesa.

En cuanto a los incendios controlados, están ubicados en:

Tolima

Coyaima – Veredas Guadualito y Jabonera.

Natagaima – Sector Isla Las Vegas, conocido como San Judas, límites de las veredas Velú y Celiano.

Cundinamarca

Paime – Vereda San Santuario.

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