Los corales sanos podrían salvar del blanqueamiento a los arrecifes con solo tocarlos

El incremento de la temperatura de los océanos ha puesto en jaque a los arrecifes coralinos, uno de los tipos de ecosistemas marinos más importantes del mundo. Los corales cumplen un rol fundamental en el equilibrio de los ecosistemas en el mar, pero también brindan diferentes servicios a la humanidad,…

En abril de 2025, el mundo científico dio a conocer una noticia desalentadora : el cuarto episodio de blanqueamiento de corales a nivel mundial, que fue declarado oficialmente en 2024, es el episodio más grave que se ha registrado hasta ahora.

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El incremento de la temperatura de los océanos ha puesto en jaque a los arrecifes coralinos, uno de los tipos de ecosistemas marinos más importantes del mundo. Los corales cumplen un rol fundamental en el equilibrio de los ecosistemas en el mar, pero también brindan diferentes servicios a la humanidad, pues son fundamentales para mitigar el impacto de fenómenos como los ciclones.

Además, gracias a la gran variedad de especies de peces y otros animales que llegan a los arrecifes, estos ecosistemas también son fundamentales para las economías de territorios insulares, como San Andrés y Providencia, que dependen principalmente de la pesca.

El blanqueamiento de corales que ocurrió durante los últimos años afectó al 84 % de los arrecifes del mundo. Este fenómeno "se produce cuando los corales sufren estrés físico debido a cambios extremos de temperatura, luz o concentración de nutrientes en su hábitat circundante, y expulsan las algas fotosintéticas que se encuentran en sus tejidos, lo que los vuelve de un blanco pálido y los deja vulnerables a la mortalidad. Sin embargo, el blanqueamiento no significa que los corales mueran inmediatamente, y pueden recuperarse de un episodio de blanqueamiento", explica la NOAA, la organización estadounidense que hace seguimiento al blanqueamiento de corales a nivel mundial, en su página web.

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Pero un grupo de científicos está estudiando lo que podría ser una nueva oportunidad para los corales que están sufriendo la decoloración debido a las altas temperaturas. Se trata de un experimento adelantado en laboratorio que ya mostró sus primeros resultados y que los investigadores esperan llevar al océano para ponerlo a prueba directamente en los ecosistemas.

El estudio, que fue publicado recientemente en Science Advances, describe la "rápida recuperación" de un coral blanqueado al ponerlo en contacto con un fragmento de coral que se encuentra sano. Lo que ocurre es que el individuo sano le transfiere algas y otros organismos vivos de los cuales el coral blanqueado obtiene su alimento.

"Este estudio proporciona una demostración reproducible de la recuperación del blanqueamiento de corales mediante el contacto directo con corales sanos, no blanqueados y de la misma genética, lo que resulta en la recuperación completa de los fragmentos blanqueados en tan solo 4 semanas", señalan los investigadores en su publicación.

Al transferir los simbiontes (como se conoce a los organismos que mantienen una relación de codependencia con los corales), estos se distribuyen rápidamente por todo el cuerpo del coral blanqueado, lo que da como resultado su recuperación.

Esta técnica para la recuperación de los corales plantea una innovación sin precedentes en el estudio de estas especies y en los esfuerzos por conservarlas. Sin embargo, la investigación es apenas un primer paso para ponerla en práctica.

"Persisten interrogantes sobre los mecanismos responsables de la rápida expansión poblacional y el rápido transporte de colonias que documentamos, así como sobre la generalidad y la escalabilidad de nuestros hallazgos sobre la recuperación del blanqueamiento coralino", advierten los científicos en el artículo.

Además de ser un proceso que debe realizarse con especies genéticamente similares y que hasta ahora solo fue probado en laboratorio, bajo condiciones controladas, se necesitan más investigaciones que permitan replicar sus resultados y empezar a realizar pruebas fuera de los laboratorios. También es necesario entender cómo funciona el mecanismo y por qué ocurre ese comportamiento entre los corales blanqueados y los sanos, para comprobar que la recuperación se deba efectivamente a su contacto.

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