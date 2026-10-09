Una de ellas fue la Organización Meteorológica Mundial (OMM). En su informe mensual “Actualización climática estacional mundial” , explica que El Niño seguirá intensificándose, lo que provocará temperaturas superiores al promedio en gran parte del planeta y alterará los patrones de lluvia.

Esta semana, varias organizaciones internacionales y nacionales publicaron actualizaciones sobre el desarrollo del fenómeno de El Niño y su posible intensidad para finales de 2026 y comienzos de 2027.

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El Niño: esta actualización de la OMM le ayuda entender qué viene para finales de 2026

“El Niño está plenamente consolidado y se está intensificando rápidamente. Las previsiones de la OMM indican una probabilidad cercana al 100 % de que persista hasta febrero de 2027, lo que podría convertirlo en uno de los más intensos desde, al menos, 1950”, afirmó la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo. “El océano del que se alimenta es el más cálido que jamás hayamos medido. Simplemente hay más calor disponible para liberar”.

En contexto: IDEAM declara oficialmente el fenómeno El Niño en Colombia

En Colombia, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) anunció que ya se cumplen las condiciones técnicas para declarar oficialmente el fenómeno en el país.

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“La confirmación responde al comportamiento sostenido de las condiciones cálidas del océano Pacífico, que de acuerdo con la última medición rompió récords, alcanzando una anomalía en la temperatura superficial del océano de +3,49 °C”, señaló la entidad en un comunicado.

El Ideam explicó que se completaron cinco trimestres móviles consecutivos en los que la temperatura promedio del mar en el Pacífico central superó en al menos 0,5 °C su valor normal. Ese es uno de los criterios técnicos para confirmar la presencia de El Niño.

La dimensión de las anomalías

Cabe recordar que este fenómeno natural está relacionado con el calentamiento de las aguas oceánicas en la zona oriental y central del Pacífico ecuatorial. Se trata de un evento que se produce cada dos a siete años. Para seguir la evolución de El Niño, los científicos vigilan la temperatura superficial del océano Pacífico tropical, pues los cambios en esas aguas modifican los patrones de lluvia y de viento. Más que la temperatura en sí, lo que se mide es la anomalía, es decir cuánto se aparta el valor registrado del promedio histórico para esa época del año.

Según la actualización más reciente de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU. (NOAA, por sus siglas en inglés), El Niño se fortaleció aún más durante septiembre, con anomalías superiores a +4,0 °C en sectores del Pacífico ecuatorial oriental.

Evolución de las anomalías del Niño 3.4 a partir de las condiciones iniciales de septiembre de 2026. La línea negra continua representa la evolución observada, que da paso a las previsiones medias de conjunto de diversos sistemas de predicción estacional (líneas de colores). Todas las anomalías se expresan en °C con respecto al período de referencia 1993-2009. Foto: OMM

“Las anomalías de temperatura en la subsuperficie permanecieron en exceso de +10,0 °C a profundidad en el este del océano Pacífico. Las anomalías de vientos del oeste en los niveles bajos de la atmósfera y las anomalías de vientos del este en los niveles altos se extendieron desde el oeste hasta el este-central del Pacífico ecuatorial”, indica la NOAA.

Uno de los sectores más vigilados es la región conocida como Niño 3.4, ubicada en pleno centro del Pacífico ecuatorial. Es uno de los indicadores más útiles, pues los cambios de temperatura en esa zona son los que mejor se relacionan con las alteraciones en los vientos y las lluvias.

De acuerdo con la OMM, “para los meses de octubre, noviembre y diciembre, se prevé que la anomalía estacional media de la temperatura de la superficie del mar en la zona Niño 3.4 alcance aproximadamente +3,7 °C, con un máximo alrededor de diciembre. Se trata del valor más alto desde que se iniciaron las observaciones y supera el récord anterior de +2,6 °C registrado entre noviembre de 2015 y enero de 2016”.

La NOAA, por su parte, calcula que siguen siendo altas las probabilidades de un “evento histórico que superaría la intensidad de los eventos previos de El Niño en el registro que data desde 1950”: 54 % para septiembre-noviembre, 83 % para octubre-diciembre y 70 % para noviembre-enero.

“Con un evento de esta magnitud, las probabilidades de experimentar impactos consistentes con El Niño son mayores, pero no están garantizadas”, advirtió la entidad.

La relación entre El Niño y el cambio climático

Lo primero es que conviene diferenciar ambos fenómenos. El cambio climático se refiere a transformaciones de largo plazo en los patrones del clima, mientras que El Niño y La Niña son eventos de variabilidad climática, de duración más corta.

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Sobre esa base, la organización Climate Central publicó un informe en el que explica que este El Niño está tomando fuerza en un planeta que ya se está sobrecalentando. Eso agravaría los riesgos derivados de décadas de contaminación que retiene el calor.

El cambio climático contribuye a que cada año sea el más cálido jamás registrado Foto: Climate Central

“El Niño puede elevar temporalmente la temperatura media global al liberar a la atmósfera parte del enorme calor acumulado en el océano Pacífico tropical”, indica el reporte. “Este efecto de calentamiento natural temporal se suma a la tendencia de calentamiento a largo plazo provocada por el ser humano debido a la contaminación que retiene el calor —que es, con diferencia, la principal causa del calentamiento del planeta—, aunque su magnitud es mucho menor que la de esta última”.

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La organización agrega que el cambio climático causado por el ser humano calienta todo el planeta de forma sostenida, mientras que el calentamiento asociado a El Niño es temporal y se concentra en regiones específicas.

“Los fenómenos de El Niño de gran intensidad registrados en el pasado han elevado las temperaturas medias globales entre 0,1 °C y 0,3 °C durante los años en que se han producido. Ese calentamiento adicional puede, en ocasiones, hacer que un año que ya era cálido alcance niveles récord. Sin embargo, es el calentamiento de referencia provocado por el ser humano —que actualmente se sitúa 1,4 °C por encima de los niveles preindustriales— lo que hace que esos récords sean cada vez más frecuentes”, indica la organización.

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Con este escenario, advirtió esta semana el Ideam, se podría esperar que el fenómeno de El Niño se extienda hasta finales del primer semestre del próximo año. Sin embargo, la entidad advirtió que la presencia de este fenómeno no elimina las lluvias que se vienen presentando en el país, pues los meses de octubre y noviembre corresponden al desarrollo regular de la segunda temporada de más lluvias.

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Esta temporada, no obstante, "por la influencia del fenómeno, tendrá menos precipitaciones de los valores esperados. Las regiones principalmente afectadas por esta temporada de lluvias serán la Andina, Pacífica y Caribe". Diciembre, por su parte, será el mes de menor déficit de lluvias.

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