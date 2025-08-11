¿Cuáles son los días en los que más lloverá en la semana del 12 al 15 de agosto?

En Bogotá, el pronóstico prevé un cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias en el oriente y sur de la ciudad a comienzos y a mitad de semana. Foto: Movilidad

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) publicó su más reciente reporte climático, en el que advierte que las lluvias más intensas de los próximos días se concentrarán en el centro y sur de la región Caribe, el norte y oriente de la región Andina, así como en diferentes zonas de la Pacífica, la Orinoquía y la Amazonía.

Según la entidad, hacia el final de la semana se espera un aumento generalizado de las precipitaciones en el país. En Bogotá, el pronóstico prevé un cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias en el oriente y sur de la ciudad a comienzos y a mitad de semana.

☔ Pronóstico del clima martes 12 de agosto

El IDEAM anticipa una posible disminución de las lluvias en la región de la Amazonía. En contraste, se espera un incremento en la región Pacífica, el sur de la Caribe y el occidente de la Orinoquía.

Los departamentos con mayor probabilidad de lluvias son Cesar, Bolívar, Córdoba, Antioquia, Santander, Caldas, Risaralda, Cundinamarca, Boyacá, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Meta, Casanare, Arauca, Vichada y Guainía.

Para San Andrés y Providencia se prevén lluvias, con posibilidad de actividad eléctrica.

☔ Pronóstico del clima miércoles 13 de agosto

Se espera un aumento de las lluvias en la región Andina, mientras que en la Pacífica y la Amazonía las precipitaciones tenderán a disminuir. En la Orinoquía se mantendrán en varios sectores y en el Caribe podría darse un incremento ligero.

Además, podrían presentarse lluvias fuertes en Cesar, Magdalena, Córdoba, Antioquia, Santander, Boyacá, Caldas, Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Vichada, Meta, Casanare y Arauca.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé menos nubosidad y una reducción de las lluvias.

☔ Pronóstico del clima jueves 14 de agosto

El IDEAM estima una disminución de las lluvias en la Orinoquía, pero un repunte en Caquetá y Nariño. En las regiones Pacífica y Caribe, las precipitaciones se mantendrán en distintos sectores.

En la región Andina se prevé un leve aumento de las lluvias, con posibles tormentas en el golfo de Urabá, Atlántico, Bolívar, sur de Sucre, Cesar, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Eje Cafetero, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guaviare y Meta.

Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estima que persistan la baja nubosidad y un clima seco o con lluvias de poca intensidad.

☔ Pronóstico del clima viernes 15 de agosto

El cierre de la semana traerá un aumento de las lluvias en el centro y oriente de las regiones Caribe y Andina, así como en varios puntos de la Orinoquía y la Amazonía. En el Pacífico, las precipitaciones se mantendrán especialmente en el norte y occidente.

Las lluvias más fuertes se esperan en La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar, Sucre, golfo de Urabá, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Amazonas, Caquetá, Putumayo, Vaupés, Guainía, Guaviare, Meta, Casanare y Vichada.

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina continuarán las condiciones de baja nubosidad y escasas precipitaciones.

