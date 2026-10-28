Córdoba, Sucre, Atlántico, Norte de Santander, Antioquia, el litoral de Cauca, el nororiente de Boyacá, sectores del centro y sur del Tolima y el occidente de Putumayo fueron otros de los puntos en los que también hubo lluvias en la mañana.

El Ideam acaba de publicar su boletín diario de pronóstico del tiempo, en el que detalla en cuáles regiones del país se presentarán lluvias este 28 de octubre. De hecho, dice, hubo regiones que, en la madrugada, tuvieron fuertes precipitaciones e, incluso, actividad eléctrica, como el caso de Cesar.

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Día de lluvias en varios sectores de Bogotá y otras regiones de Colombia: le contamos cuáles

Será una situación que se mantendrá en algunos puntos del país a lo largo del día. "Se prevé el predominio de lluvias entre ligeras y moderadas en buena parte de las regiones Andina y Pacífica, así como en sectores de la región Caribe y el suroriente de la Amazonia", dice el Ideam. "Los mayores acumulados se concentrarán en el norte y occidente de la región Andina, mientras que en amplias zonas de la Orinoquia se esperan precipitaciones de menor intensidad o ausencia de lluvias".

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Por ejemplo, en el caso de la región Caribe, se espera que hoy haya lluvias moderadas a fuertes en sectores del sur de Bolívar, Córdoba, Magdalena y Cesar. Las precipitaciones serán más fuertes en la Sierra Nevada de Santa Marta y en zonas cercanas al litoral central de Atlántico y Bolívar. Incluso, en el mar Caribe hay alerta naranja por tiempo lluvioso, oleaje y viento.

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El mismo escenario se presentará en el centro y el sur del Chocó; en el occidente de Valle del Cauca, en Cauca y en Nariño.

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Por el lado de la región Andina, las lluvias estarán en Antioquia, el Eje Cafetero, el norte del Tolima, el occidente de Cundinamarca, el norte de Boyacá y áreas de Santander y Norte de Santander. "En el altiplano cundiboyacense, así como en algunos sectores de Huila y el sur del Tolima, predominarán las lluvias ligeras a moderadas", indica el instituto.

El occidente de Arauca será otra de las zonas donde se espera que haya fuertes lluvias, mientras que en en el occidente de Putumayo, Caquetá y Guaviare se prevé precipitaciones de menor intensidad.

¿Dónde lloverá en Bogotá?

En Bogotá, dice el Ideam, se espera que haya nubosidad y lluvias en amplios sectores, en horas de la tarde. Quienes viven en las localidades de Suba, Engativá, Fontibón, Bosa, Kennedy, Usme, Ciudad Bolívar y Usme es muy probable que se enfrenten a precipitaciones.

En la mañana, sin embargo, predominará el tiempo seco en gran parte de la capital.

Durante la noche, por otro lado, "se mantendrán las condiciones nubladas con lloviznas o lluvias ligeras, especialmente en el norte y occidente de la ciudad sobre las localidades de Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Teusaquillo, Barrios Unidos y Chapinero"



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