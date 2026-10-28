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El informe que pide que el cambio climático se reconozca como una emergencia sanitaria

Más de 140 investigadores advierten en el nuevo informe Lancet Countdown que el cambio climático es hoy una de las principales amenazas para la salud y piden que se reconozca como una emergencia sanitaria mundial. Tan solo en 2023, se registraron unas 710.000 muertes relacionadas con el calor, el 71,5 % de ellas atribuibles al cambio climático. En el caso de Colombia, las condiciones se han vuelto más favorables para la transmisión del dengue. 

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Redación Salud
Unas 3 millones de personas murieron por causas relacionadas con el calor entre 2016 y 2023.
Unas 3 millones de personas murieron por causas relacionadas con el calor entre 2016 y 2023.

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El cambio climático debería ser reconocido y abordado, oficialmente, como una emergencia sanitaria mundial. Ese es el llamado que hacen hoy, en el nuevo informe Lancet Countdown, 146 investigadores de distintas disciplinas, pertenecientes a un centenar de instituciones de más de 30 países. Desde 2016, cuando entró en vigor el Acuerdo de París, que busca limitar para este siglo el aumento de la temperatura global a muy por debajo de 2,0 °C (preferiblemente a 1,5 °C), este informe evalúa los efectos que el cambio climático tiene sobre nuestra…

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