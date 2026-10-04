Ambas organizaciones anunciaron que dos raras rinocerontes de Sumatra, hembras que habitan el Santuario de Rinocerontes de Sumatra en el Parque Nacional Way Kambas, están embarazadas.

Este 3 de octubre, el Ministerio de Silvicultura de Indonesia y la Fundación Indonesia del Rinoceronte (YABI, por sus siglas en indonesio) dieron a conocer una buena noticia para el futuro del rinoceronte de Sumatra (Dicerorhinus sumatrensis), una de las especies de mamíferos más raras y amenazadas del mundo.

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Dos rinocerontes embarazadas: buena noticia para uno de los mamíferos más raros y amenazados

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Se trata de Ratu y Delilah. La primera espera su cuarta cría para mayo de 2027, mientras que la segunda espera su segunda cría, que también se prevé que nazca en mayo del próximo año.

Ahmad Munawir, responsable del Ministerio indonesio de Bosques, aseguró que “el embarazo de estas dos crías de rinoceronte de Sumatra no solo es una buena noticia para Indonesia, sino también para el mundo”.

Delilah, la segunda de las rinocerontes de Sumatra embarazadas.

“Esto confirma que los embarazos de estas dos madres forman parte de un esfuerzo a largo plazo para mantener la sostenibilidad de la población de rinocerontes de Sumatra mediante la cría planificada, la gestión de la salud reproductiva y el seguimiento individual intensivo", agregó el funcionario.

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Por su parte, Nina Fascione, directora ejecutiva de la Fundación Internacional del Rinoceronte (IRF, por sus siglas en inglés), declaró que “las cinco especies de rinocerontes se enfrentan a graves amenazas, y el rinoceronte de Sumatra se encuentra en peligro crítico de extinción. El anuncio de hoy marca un hito importante en la lucha por salvar a esta especie amenazada”.

Para Fascione, “los embarazos de Ratu y Delilah representan dos ejemplares más que pueden ayudar a rescatar al rinoceronte de Sumatra del borde de la extinción”, ya que, con menos de 50 rinocerontes de Sumatra en estado salvaje, “cada embarazo y nacimiento exitoso desempeña un papel crucial en la conservación de la especie”.

Sobre las dos rinocerontes embarazadas, IRF explicó que Ratu, cuyo nombre significa “reina”, reside en la reserva desde hace 21 años, después de extraviarse en una aldea cercana y ser trasladada por su seguridad. Entre 2012 y 2023 dio a luz a tres crías: Andatu, Delilah y Anggi.

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Delilah, cuya madre es Ratu, nació en 2016 y es la primera rinoceronte de Sumatra nacida en cautividad que ha dado a luz con éxito a una cría propia: Indra, que nació en 2023.

Jansen Manansang, director ejecutivo de YABI, aseguró que “nos comprometemos a seguir supervisando la salud de las madres, el desarrollo de sus embarazos y su preparación para el parto. El equipo médico de SRS llevará a cabo un seguimiento intensivo para garantizar que Ratu y Delilah progresen adecuadamente en sus embarazos y den a luz a terneros sanos”.



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