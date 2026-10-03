Es el caso, por ejemplo, de las ranas venenosas del género Excidobates, endémicas de la cuenca del río Marañón, entre el norte de Perú y el sur de Ecuador. Hasta ahora, se creía que este género estaba compuesto por tres especies. Sin embargo, una reciente investigación científica encontró una nueva especie.

Aunque las ranas venenosas son uno de los grupos de anfibios más estudiados y carismáticos del mundo, la diversidad dentro de géneros pequeños y que habitan en lugares de difícil acceso todavía no se comprende del todo.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Descubren una “desconcertante” rana venenosa en Ecuador que estaría en peligro de extinción

(Puede leer: ¿Cuál es el origen de los murciélagos? Un estudio con colombianos reescribe su historia)

Se trata de la Excidobates perplexus, una pequeña rana de menos de dos centímetros de longitud que habita en el sur de Ecuador. De hecho, los investigadores que dieron a conocer la especie señalan que encontraron dos poblaciones: una en las laderas orientales de los Andes y la otra en el norte de la Cordillera del Cóndor.

A pesar de pertenecer a la misma especie, las dos poblaciones tienen diferentes colores. La población de la Cordillera Central Andina tiene un dorso negro con puntos rojos y un vientre rojo anaranjado con negro, mientras que la población de la Cordillera del Cóndor tiene un dorso verde con manchas amarillas poco visibles y un vientre amarillo con negro.

Las dos poblaciones están separadas por 65 kilómetros e incluso habitan diferentes tipos de bosque. Sin embargo, los científicos encargados del hallazgo, que hacen parte de distintas instituciones de investigación de Ecuador, confirmaron en su estudio publicado en la revista académica Zootaxa que “la evidencia combinada indica que las dos poblaciones representan variantes polimórficas de la misma especie”.

(Le puede interesar: Estos son los departamentos en los que llovería durante el primer fin de semana de octubre)

Esta curiosa variedad en el color llevó a que los investigadores la bautizaran como Excidobates perplexus, que significa “desconcertante” o “confuso”, según indicó el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) a través de un comunicado referenciado por AFP.

La especie, sin embargo, advirtieron los científicos encargados de su hallazgo, enfrenta amenazas graves e inminentes “incluyendo la minería a gran y mediana escala, el desarrollo hidroeléctrico y el comercio ilegal de vida silvestre”. Por esta razón, los científicos propusieron categorizarla como En Peligro Crítico en la Lista Roja.

(También puede leer: ¿Viaja en la semana de receso escolar? En el Caribe habrá lluvias varios días y mar de leva)

“Nuestros hallazgos ponen de relieve la rica, aunque todavía subestimada, diversidad de anfibios de los Andes del sureste ecuatoriano y subrayan la urgente necesidad de acciones de conservación en estas regiones”, concluyeron los investigadores.



🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜