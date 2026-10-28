El documento, titulado Desastre, ¿para quién?, indica que el 0,1 % de la población más rica del mundo está invirtiendo en un mercado que tiene un gran crecimiento: el de la preparación y recuperación ante desastres. Para 2029, señalan los cálculos de Oxfam, se prevé que ese…

La organización Oxfam acaba de publicar un informe en el que asegura que las personas más ricas del planeta, además de ser unos de los principales emisores de gases de efecto invernadero —responsables del cambio climático—, le está sacandoo jugo a la crisis climática.

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El 0,1 % de los más ricos contamina el planeta, pero le saca jugo a la crisis climática

El documento, titulado Desastre, ¿para quién?, indica que el 0,1 % de la población más rica del mundo está invirtiendo en un mercado que tiene un gran crecimiento: el de la preparación y recuperación ante desastres. Para 2029, señalan los cálculos de Oxfam, se prevé que ese mercado mueva unos USD 92.000 millones por año.

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A los ojos de la organización, esta situación está generando una especie de "doble dividendo" de la crisis climática para ese grupo, pues quienes lo conforman son más contaminantes, pero, a su vez, se pueden beneficiar de las consecuencias que está dejando el cambio climático.

(Lea El informe que pide que el cambio climático se reconozca como una emergencia sanitaria)

El informe tiene varias cifras que ayudan a dimensionar mejor el escenario. Por ejemplo: el 0,1 % más rico del mundo, que está compuesto por 8 millones de personas, produce más emisiones que el 44 % más pobre (3.500 millones de personas).

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Dicho de otro modo, ese grupo genera más del triple de emisiones que el conjunto de la población de África Subsahariana (1300 millones de personas).

O: "Una persona perteneciente al 0,1 % más rico contribuye 125 veces más a los episodios de calor extremo que una persona promedio: casi 400 veces más que alguien perteneciente al 50 % más pobre", se lee en el documento.

Según Oxfam, además, las emisiones derivadas de las inversiones de los 1.000 multimillonarios ascendieron a 486 millones de toneladas de C02e, una cifra comparable a las emisiones del 19.º país más contaminante del mundo, por detrás de Australia y por delante de Sudáfrica.

Jets privados, grandes contaminantes

El asunto, para la organización, es una muestra de la desigualdad global. La adaptación al cambio climático debería reducirla, no reforzarla, dice en un apartado.

"Es frecuente que los grandes inversores generen enormes beneficios a partir de las empresas que alimentan el cambio climático, al mismo tiempo que se embolsan sumas considerables gracias a las empresas encargadas de dirigir las operaciones de recuperación tras desastres", resalta Oxfam.

Para detallar esa situación, elaboró un listado de 217 empresas que se están lucrando de la creación de desastres climáticos, de la labor de preparación ante ellos o de la recuperación posterior e hizo un “índice de destrucción y reconstrucción".

"Seis grandes gestoras de activos (incluidas Vanguard, BlackRock y State Street) representan más de un cuarto del conjunto de empresas del índice de destrucción y reconstrucción", asegura. De hecho, BlackRock y Vanguard tienen participaciones en el 92 % de las empresas del índice.

El informe documenta algunos ejemplos para explicar cómo operan algunas de esas empresas que se benefician de la crisis climática. En 2017, en Puerto Rico, por ejemplo, el gobernador privatizó la red eléctrica luego del paso del huracán María, lo cual desencadenó un incremento en el número de apagones. En Barbuda, tras el desastre que causó el huracán Irma, "los litorales y humedales naturales fueron reemplazados por lujosas residencias y un campo de golf, lo que dejó sin acceso al mar a gran parte de la población local y de quienes se dedicaban a la pesca a pequeña escala".

(Vea en video: Récord de gases contaminantes: el mundo volvió a superar los niveles máximos en la atmósfera)

“Las poblaciones que menos han contribuido a la crisis climática son las que están sufriendo sus peores consecuencias, mientras que las que la han provocado son las que mejor pueden protegerse", le dijo al diario británico The Guardian Jean McLean, directora de relaciones públicas de Oxfam. "Los superricos se benefician de la crisis en ambos extremos: primero, mediante la inversión continua en industrias contaminantes, y segundo, mediante la inversión en la floreciente ‘economía de la adaptación'".

El documento tiene otro buen caso que ayuda a dimensionar la contaminación que causa ese porcentaje más pequeño de multimillonarios: el uso de jets privados. Usados únicamente por el el 0,003 % más rico de la población mundial, es decir, unas 250 000 personas (la mayoría hombres), emitieron 16 millones de toneladas de CO2. "Para contrarrestarlas", dice Oxfam, "serían necesarios 80 millones de árboles".

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O, mejor: cada vuelo en avión privado emitió de media 3,7 toneladas de CO2, que es la misma cantidad que una sola persona común y corriente emitiría a lo largo de un año.



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