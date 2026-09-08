El Niño podría dejar sin suficiente comida a 16 millones de personas en Latinoamérica

“Es una situación bastante preocupante (…), puede ser uno de los fenómenos de El Niño más fuertes de la historia reciente”, agregó la funcionaria de la ONU, quien llegó a Honduras para monitorear el impacto de la sequía.

La sequía provocada por el fenómeno de El Niño podría dejar sin suficientes alimentos a 16 millones de personas en América Latina , según advirtió Lena Savelli, directora regional para Latinoamérica y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas, a AFP.

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Este país centroamericano mantiene desde agosto a casi el 80% de su territorio en alerta debido a la sequía agravada por el El Niño. Otros países de la región como El Salvador y Panamá se han declarado en emergencia para enfrentar a este fenómeno.

En Colombia, también se tomó la decisión de declarar situación de desastre nacional, una medida que permite movilizar recursos para la atención de emergencias, como los incendios que se han registrado recientemente en departamentos como Tolima, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander y Cauca.

En julio, cuando se hizo la declaratoria, los monitoreos científicos advertían que el fenómeno de El Niño tendría a tener un comportamiento poco usual. La probabilidad de que durará hasta el próximo año era alta, pero recientemente la Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó que es un hecho: El Niño persistirá hasta febrero de 2027.

La probabilidad de que esto pase es cercana al 100 %, de acuerdo con el último boletín de la OMM, publicado este jueves 3 de septiembre. La institución, considerada la máxima autoridad global en ciencia climática, dice que es la primera vez que una de sus actualizaciones sobre El Niño es tan inequívoca, “lo que refleja el amplio consenso dentro de la extensa red de la OMM”.

La organización, que viene monitoreando el fenómeno junto a otras instituciones a nivel mundial, explicó que se espera que El Niño se intensifique aún más durante los próximos meses, alcanzando una intensidad muy fuerte antes de llegar a su punto máximo hacia finales de este año. Eso quiere decir, entre otras cosas, que para el periodo septiembre-noviembre de 2026, hay una mayor probabilidad de temperaturas superiores a lo normal en casi todas las zonas terrestres.

¿Por qué fenómeno de El Niño será “muy fuerte”?

La razón detrás de estas advertencias está en las “las excepcionalmente cálidas condiciones oceánicas en el Pacífico tropical”, es decir, las temperaturas de la superficie del mar en una región del Pacífico, denominada 3.4, están por encima de la media.

Según la OMM, entre mayo y julio estaba en +1,5 °C por encima de la media histórica y en julio pasó a +2,0 °C. Pero entre finales de julio y mediados de agosto los valores aumentaron y pasaron a estar entre aproximadamente +2,2 °C y +2,6 °C por encima de la media, lo que indica una intensificación continua.

Lo que está pasando en la superficie, dice la OMM, está siendo alimentado por “una acumulación excepcionalmente grande de calor bajo la superficie del océano”. En algunas zonas, las temperaturas subsuperficiales superaron los 8 °C durante julio y principios de agosto.

Aunque El Niño será “muy fuerte”, eso no implica los mismos impactos en todas las regiones. La OMM explica que un evento como este aumenta la probabilidad de cambios importantes en muchas regiones del mundo. Sin embargo, la intensidad de El Niño por sí sola no determina la gravedad de sus impactos en un país o región en particular.

Sus efectos varían según la ubicación y la estación del año, y pueden verse modificados por otros factores climáticos, incluidas las condiciones en los océanos Índico y Atlántico.

En Colombia, y otros países del centro del continente, se esperan más sequía, disminución de lluvias, y con esto consecuencias para la generación de energía, la pesca, la ganadería y la agricultura. Por esto, Savelli, del Programa Mundial de Alimentos (PMA), advierte que “para las familias que pierden sus cosechas, sus cultivos y sus medios de vida, el impacto durará bastante”.

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