El pronóstico del tiempo para hoy en Bogotá, Cali, Medellín y otras grandes ciudades

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió su pronóstico del tiempo para este lunes, 25 de agosto. De acuerdo con la entidad, durante las últimas horas se ha presentado abundante nubosidad con lluvias de variada intensidad, en algunos casos acompañadas de tormentas eléctricas, en sectores de los departamentos de Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Choco, Caldas, Quindío, Risaralda, Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander, Casanare, Meta y Vichada.

Por otro lado, se han registrado lluvias de menor intensidad en Atlántico, Santander, Tolima, Caquetá y Amazonas, mientras que en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se observó cielo entre parcial y mayormente cubierto con precipitaciones en el sector marítimo.

En ese sentido, el instituto comunicó que para hoy se esperan lluvias de variada intensidad en gran parte de las regiones Amazonia, Pacífica, centro y sur del Caribe, Orinoquía y sectores dispersos de la región Andina, especialmente en el centro y norte de la región.

“Los mayores acumulados de lluvias, se esperan en zonas de los departamentos de Cesar, Magdalena, Sucre, Córdoba, Bolívar, Atlántico, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Choco, Valle del Cauca, Cauca, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Meta, Vichada, Guainía, Casanare, Arauca, Amazonas, Vaupés y Risaralda.

En cambio, en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Quindío, Nariño y sur de la Guajira se prevén lluvias de menor intensidad o lloviznas. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostican precipitaciones, especialmente, lluvias en el área marítima.

En el caso de Bogotá, se espera cielo entre parcial a mayormente nublado con predominancia de tiempo seco, que se mantendría a lo largo de la tarde. Para la noche, por otro lado, se prevén lluvias entre ligeras y moderadas en el oriente y centro de la ciudad. La temperatura máxima estimada de 20 ºC.

Este es el pronóstico para otras grandes ciudades:

• Barranquilla: Cielo parcialmente nublado con algunas lluvias en la

tarde y parte de la noche. (Temperatura máxima estimada: 33 °C)

• Cartagena: Cielo parcialmente nublado con lluvias en la tarde y

noche. (Temperatura máxima estimada: 32 °C).

• Medellín: Cielo parcialmente nublado y lluvias especialmente durante la tarde y noche. (Temperatura máxima estimada: 26 °C).

• Tunja: Cielo mayormente nublado con probables lluvias dispersas especialmente en la tarde (Temperatura máxima estimada:16 °C).

• Bucaramanga: Cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias de variada intensidad durante la jornada. (Temperatura máxima estimada: 25 °C).

• Cali: Cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias en la tarde y noche (Temperatura máxima estimada: 29 °C).

El Ideam también dio a conocer su resumen de las principales alertas vigentes. Por incendios, según informó, 97 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Pacífica, Andina, Caribe y Orinoquía. De estos, 31 municipios están en alerta roja, principalmente en Huila (14), Tolima (11), Nariño (3) y Cauca (3).

Por otro lado, por deslizamientos, 381 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonia, de los cuales, 75 municipios están en alerta roja. Se destacan los departamentos Antioquia, con 24, Chocó, con 16 y Cauca, con 6 municipios. También hay alertas vigentes por inundaciones y o crecientes súbitas en las áreas hidrográficas de Magdalena-Cauca, Caribe, Pacífico y Amazonas.

Por alertas meteomarinas, en el mar Cariba se mantienen las alertas amarillas por viento y oleaje en los sectores del oriente, centro y occidente, y alertas amarillas por tiempo lluvioso al occidente de la cuenca. En el Pacífico colombiano hay alertas naranjas por viento y oleaje en toda la cuenca.

En cuánto a las ondas y ciclones tropicales, el instituto comunicó que la “onda tropical #29 se encuentra cerca a la longitud 86°W, al noroccidente del mar Caribe, moviéndose entre los 20 y 25 nudos al oeste. Este sistema ha favorecido precipitaciones sobre la parte insular del territorio nacional”.

