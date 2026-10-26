Para el martes 27 de octubre, las lluvias más fuertes se esperan en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y sectores del occidente de la región andina. Lluvias moderadas se esperan en sectores de Antioquia, el Eje Cafetero, el sur del Caribe,…

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicó el pronóstico del tiempo para la semana del lunes 26 al viernes 30 de octubre. En términos generales, la entidad prevé lluvias de variada intensidad en sectores del occidente del país y la región andina.

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En estos departamentos habrá lluvias y altas temperaturas entre el 26 y el 30 de octubre

Para el martes 27 de octubre, las lluvias más fuertes se esperan en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y sectores del occidente de la región andina. Lluvias moderadas se esperan en sectores de Antioquia, el Eje Cafetero, el sur del Caribe, áreas de Santander, Norte de Santander, Tolima y Huila. Por otra parte, ese mismo día se prevén temperaturas altas en ciudades como Neiva, Leticia, Cúcuta, Florencia y Yopal, con temperaturas de hasta 37 °C.

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Durante el miércoles 27, las lluvias más fuertes se presentarían en Santander, Norte de Santander, el Eje Cafetero, Cauca, Nariño, el piedemonte llanero y amazónico. Algunas lluvias moderadas podrían darse en Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, parte de la región andina, sur del Caribe y algunos sectores de la Amazonia. Las temperaturas más altas se esperan en Neiva, Leticia, Cúcuta, Florencia y Yopal, con registros que podrían llegar a los 37 °C.

El jueves 29 las lluvias más fuertes se presentarían en sectores de Antioquia y el occidente del país, sobre todo Cauca y Nariño, así como en el Amazonas. En los departamentos de Chocó, el Eje Cafetero, la región Andina, el piedemonte llanero y áreas de Putumayo, Caquetá, Guaviare, Vaupés y Amazonas se esperan lluvias moderadas. En ciudades como Cúcuta, Neiva, Barranquilla, Cartagena y Sincelejo se esperan las temperaturas más altas, con registros de hasta 38 °C.

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Finalmente, el viernes 30 de octubre las lluvias se incrementarán en Antioquia, Chocó, sur de Córdoba, Bolívar, Santander, occidente de Cauca, Nariño y el piedemonte llanero. Las lluvias más moderadas se prevén en el Caribe central y sur, el Eje Cafetero, el Valle del Cauca, áreas de la región andina y sectores de la Orinoquía y el occidente de la Amazonía. Para finales de la semana, las temperaturas máximas se esperan en Cúcuta, Neiva, Yopal, Riohacha, con registros de hasta 37 °C.

En la capital del país, a lo largo de la semana, el Ideam prevé lluvias en horas de la tarde, principalmente en el occidente de la ciudad, sobre todo entre miércoles y viernes. Sobre las temperaturas, el Instituto prevé temperaturas mínimas de entre 7 y 12 °C y máximas entre 18 y 24 °C.



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