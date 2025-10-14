¿En qué zonas lloverá este martes 14 de octubre? Este es el pronóstico del tiempo

Por las condiciones de las últimas semanas, 629 municipios del país se encuentra en algún nivel de alerta por deslizamiento. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) dio a conocer su pronóstico del tiempo para este martes 14 de octubre. En términos generales, durante la jornada se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado en amplias zonas del país, acompañado de lluvias de variada intensidad y posibles tormentas eléctricas.

A nivel nacional, las lluvias más significativas se esperan en el sur de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar, Santander, Cauca, Nariño, Chocó, Bolívar, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Córdoba, Tolima, Caquetá y Meta, así como en las zonas marítimas del mar Caribe y del Pacífico colombiano.

En otros departamentos, como Vichada, Guainía, Amazonas, Arauca, el Eje Cafetero y Casanare, también podrían presentarse lluvias de intensidad moderada a fuerte.

Por las condiciones de las últimas semanas, 629 municipios del país se encuentra en algún nivel de alerta por deslizamiento. De estos, 133 están en alerta roja, siendo Antioquia (34), Chocó (20) y Norte de Santander (10), los que más municipios tienen en este nivel de alerta.

¿Cómo estará el tiempo en Bogotá?

Durante la mañana de este martes, en la capital del país se prevé nubosidad, aunque con tiempo seco y no se descartan lluvias ocasionales en el suroccidente de la ciudad.

En la tarde, sin embargo, aumentará la nubosidad, “con lluvias de variada intensidad en diversos sectores de la ciudad, especialmente sobre el nororiente y suroriente de la capital", dice el IDEAM. En la noche, la nubosidad disminuirá, pero es posible que se presenten lluvias en varios lugares de la ciudad.

Pronóstico del tiempo para Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena

En dos de las principales ciudades del Caribe colombiano, Barranquilla y Cartagena, se estima cielo parcialmente nublado con posibilidad de lloviznas o lluvias en las últimas horas del día.

Mientras tanto, en Medellín y Cali, se prevé cielo mayormente nublado y no se descartan lloviznas a lo largo del día, aunque las más considerables podrían presentarse en las últimas horas de la jornada.

