Esta cría de tortuga tiene dos cabezas: “Un caso especialmente raro”.

Tras examinar a la tortuga espalda de diamante (Malaclemys terrapin), que solo pesa 5,2 gramos (un poco menos que la moneda de COP 500 o la mitad de lo que pesa la moneda de COP 1.000), los veterinarios se concentraron en su característica más llamativa: las dos cabezas.

Hace unos días, al Centro de Vida Silvestre de Cape, en Barnstable, una ciudad en el estado de Massachusetts (Estados Unidos), un grupo de voluntarios del Santuario de Vida Silvestre de la Bahía de Wellfleet de Mass Audubon llevaron una tortuga bastante particular.

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De acuerdo con el centro especializado, esta rara anomalía del desarrollo se conoce como bicefalia, la cual es una malformación congénita poco común en la que los animales desarrollan dos cabezas en un mismo individuo.

Como le explicó Zak Mertz, director ejecutivo de New England Wildlife Centers, que administra el Centro de Vida Silvestre de Cape, al medio Popular Science, esto sucede “cuando un embrión se divide, como sucedería con los gemelos, pero no se separa por completo".

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Por ahora, explicó el Centro de Vida Silvestre, el equipo se encuentra observando de cerca el apetito, crecimiento y comportamiento del pequeño animal, que se ha comportado con normalidad.

Sin embargo, los veterinarios deben esperar algunos meses más para poder determinar el sexo del individuo, así como para realizar tomografías computarizadas y radiografías para observar a través del caparazón del animal y aprender más de su anatomía.

Esta tortuga es el tercer caso de bicefalia que llega al Centro de Vida Silvestre en los últimos cinco años, según informó la entidad a través de un comunicado.

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“Si bien ya nos habíamos encontrado con esta condición inusual, cada caso nos brinda una nueva oportunidad para aprender más sobre la anatomía y fisiología de estos fascinantes animales”, concluyó el Centro de Vida Silvestre.

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