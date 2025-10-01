Este es el pronóstico del tiempo para hoy en Bogotá, Cali, Medellín y otras ciudades

En Bogotá, la nubosidad y la humedad aumentarán progresivamente durante la tarde, con probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas. Foto: El Espectador - José Vargas

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer su pronóstico del tiempo para este miércoles 1 de octubre de 2025. De acuerdo con la entidad, durante las últimas horas, en el país se ha presentado abundante nubosidad con precipitaciones de variada intensidad. Las lluvias más fuertes y persistentes, según el instituto, se han registrado en amplios sectores en el sur de la región Caribe y norte de la Andina.

Los mayores acumulados de lluvias, con tormentas eléctricas aisladas, se han concentrado sobre el golfo de Urabá, las regiones de La Mojana y el Catatumbo, el valle del Magdalena Medio y en amplios sectores departamentales en el centro de Cesar y Bolívar, sur de Sucre, oriente de Córdoba, norte de Chocó, occidente de Valle del Cauca y Cauca, centro de Nariño, norte de Norte de Santander, suroccidente de Santander, occidente de Boyacá, noroccidente de Cundinamarca, oriente de Caldas y occidente de Meta y Putumayo.

Por otro lado, se han presentado lluvias de menor intensidad en sectores de La Guajira, Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Tolima, Huila, Casanare, Vichada, Meta, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ha habido cielo ligeramente nublado, con predominio de tiempo seco, aunque se han registrado lluvias moderadas sobre su área marítima.

En ese sentido, el Ideam pronostica abundante nubosidad con probables lluvias de variada intensidad en el país para las próximas 24 horas, sobre todo en amplios sectores de las regiones Caribe, Pacífica, Andina y Amazonia, así como sobre aguas marítimas y costeras del litoral Caribe y de la cuenca del Pacífico colombiano.

“Los mayores acumulados de precipitación con lluvias de mayor intensidad y probables tormentas eléctricas aisladas, se estiman en amplios sectores departamentales de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Guainía, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas”, comunicó la entidad.

También se esperan acumulados significativos de lluvias en inmediaciones de La Alta Guajira, la Sierra Nevada de Santa Marta, la región de La Mojana y sobre aguas marítimas y costeras de la ciénaga Grande de Santa Marta, los golfos de Morrosquillo y Urabá, del litoral Caribe y de la cuenca del Pacífico colombiano.

En cambio, se prevén lluvias de menor intensidad en sectores de Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Arauca, Casanare, Meta y Vichada. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias de variada intensidad y posibles tormentas eléctricas aisladas, especialmente sobre el área marítima.

En cuánto al pronóstico por ciudades, para el caso de Bogotá, durante la mañana se espera cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco, aunque son probables algunas lluvias ligeras y ocasionales en la ciudad. En la tarde, la nubosidad y la humedad aumentarán progresivamente, con probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas, sobre todo en sectores del centro oriente, occidente y sur de la capital. No se descartan lloviznas ocasionales en el resto de la capital. Finalmente, para la noche se espera cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco. Sin embargo, se anticipan algunas lluvias ligeras sectorizadas.

Para otras grandes ciudades, este es el pronóstico del Ideam:

• Barranquilla: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco durante las primeras horas de la jornada. En la tarde y noche se estiman probables lluvias entre ligeras y moderadas sectorizadas (Temperatura máxima estimada: 32 °C).

• Cartagena: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias dispersas de variada intensidad y probables tormentas eléctricas aisladas (Temperatura máxima estimada: 31 °C).

• Medellín: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco durante las primeras horas de la jornada. En la tarde y noche se estiman probables lluvias de variada intensidad y probables tormentas eléctricas aisladas (Temperatura máxima estimada: 23 °C).

• Tunja: Se prevé cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco durante las primeras horas de la jornada. En la tarde y noche se estiman probables lluvias entre ligeras y moderadas sectorizadas. Probables tormentas eléctricas aisladas (Temperatura máxima estimada: 18 °C).

• Bucaramanga: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco durante las primeras horas de la jornada. En la tarde y noche se estiman probables lluvias de variada intensidad y probables tormentas eléctricas aisladas (Temperatura máxima estimada: 28 °C).

• Cali: Se prevé cielo mayormente nublado con probables lluvias dispersas de variada intensidad y probables tormentas eléctricas aisladas (Temperatura máxima estimada: 28 °C).

El instituto, por otro lado, se refirió a las ondas y ciclones tropicales activos, que no representan ninguna afectación sobre Colombia. Mientras que el Huracán Imelda, con vientos máximos sostenidos de aproximadamente 148 km/h, se está desplazando hacia el este-noreste, el huracán Humberto, con vientos máximos sostenidos de aproximadamente 130 km/h, se está desplazando hacia el noreste. Ninguno implica una amenaza para el país.

