Según precisó la entidad, a través de un comunicado, las precipitaciones en Colombia aumentarían el jueves 17 y viernes 18 de septiembre, especialmente en sectores del occidente y noroccidente del país.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para la semana del 14 al 18 de septiembre , en la que se prevén lluvias, principalmente, en la región Pacífica y zonas del occidente y norte de la región Andina.

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Estos son los departamentos donde se esperan lluvias del 14 al 18 de septiembre en Colombia

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“Una onda tropical transitará por el país y favorecerá un incremento de las lluvias, acompañado de tormentas eléctricas y vientos fuertes en sectores del norte del país, incluido el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, precisó la entidad.

🌂 ¿Cómo evolucionarán las lluvias esta semana?

Para la noche de este lunes, 14 de septiembre, las principales lluvias se concentrarán en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Santander, Norte de Santander y departamentos del Eje Cafetero. En contraste, la menor concentración de lluvias se registrará en la región Caribe y áreas de los valles interandinos.

En el caso del martes, las precipitaciones de mayor intensidad se registrarán en Meta, Vichada, Guaviare, Guainía, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas. Por otra parte, no se descartan lluvias en Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Para el miércoles, el Ideam pronostica que las lluvias se mantendrán en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Además, se esperan también precipitaciones en Córdoba, Bolívar, Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Antioquia, los Santanderes, Eje Cafetero y sectores de las cordilleras Occidental y Central.

El jueves, el día en el que se espera que las lluvias se intensifiquen, estas se esperan en Chocó, occidente de Antioquia, Córdoba, Valle del Cauca y Cauca, Bolívar, Sucre, Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Antioquia, los Santanderes, Eje Cafetero y occidente de Boyacá. Las más fuertes, además, se registrarían en Meta, Vichada, Guaviare, Guainía, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

Finalmente, para el viernes se esperan tormentas eléctricas en la región Caribe, especialmente Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar y La Guajira, así como en Antioquia, los Santanderes, Eje Cafetero, Boyacá y sectores del occidente de Cundinamarca y Tolima. También se presentarían lluvias considerables en Chocó, Antioquia, Córdoba, Valle del Cauca y Cauca.

Las alertas vigentes en el país

El Ideam también publicó su más reciente informe de alertas de incendios forestales y, entre otros, deslizamientos de tierra. Según la entidad, 279 municipios del país presentan algún nivel de alerta por amenaza de incendios de la cobertura vegetal. Las regiones Andina y Caribe concentran buena parte de estas condiciones.

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“Los departamentos con mayor número de municipios en alerta por amenaza de incendios son Cundinamarca, con 53; Nariño, con 39; Tolima, con 36; Huila, con 31; Boyacá, con 27; Cauca, con 24, y Norte de Santander, con 18, entre otros”, indicó la entidad, a través de un comunicado.

En contraste, también se señala que señala 196 municipios con algún nivel de alerta por deslizamientos de tierra en el país. “Las condiciones de humedad y las precipitaciones mantienen especial atención sobre sectores de la región Pacífica y los piedemontes Llanero y Amazónico, donde la saturación de los suelos puede favorecer la ocurrencia de movimientos en masa”, precisó la entidad.

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