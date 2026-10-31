A inicios de octubre, el Ideam declaró oficialmente la llegada de este fenómeno al país que, como ha explicado en reiteradas ocasiones el mismo instituto, genera una reducción de lluvias en varias regiones del país, aunque no las elimina por completo.

Este sábado 31 de octubre, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) presentó un balance del comportamiento de las lluvias durante octubre, un mes marcado por la incidencia del fenómeno de El Niño.

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Fenómeno de El Niño en Colombia: así influyó sobre las lluvias de octubre, según el Ideam

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De hecho, esa es una de las principales conclusiones del reciente balance, en el que el Ideam pudo evidenciar que la segunda temporada de lluvias del año, que va entre octubre y noviembre, “no se desarrolló de manera generalizada ni con la distribución habitual esperada para esta época del año, debido a la incidencia del fenómeno de El Niño, que influye en la disminución de las precipitaciones en diferentes regiones del país”.

En términos generales, durante octubre se registraron lluvias muy localizadas que incluso superaron los valores históricamente esperados, mientras que en otros departamentos, como La Guajira, Atlántico, Cesar, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Huila, Tolima y Vaupés, se identificaron déficits puntuales.

Uno de los departamentos que llamó la atención de los expertos del Ideam fue Nariño, ya que se registraron excesos de precipitación frente a los valores climatológicos esperados durante octubre.

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Aunque la entidad no explica cuáles pudieron ser las razones de este comportamiento, sí advierte que esta condición podría mantenerse durante noviembre, por lo que le hizo un llamado a las autoridades territoriales y organismos de gestión del riesgo a que “continúen atentos a la evolución de las lluvias y a los posibles eventos asociados”.

El Instituto aseguró que continuará realizando el seguimiento de las condiciones atmosféricas y de la evolución de las precipitaciones en las diferentes regiones del país, con el objetivo de generar información científica que permita orientar las decisiones de las autoridades y sectores.

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A inicios de octubre, la Organización Meteorológica Mundial (OMM), agencia de la ONU, aseguró que sus previsiones indican una probabilidad cercana al 100 % de que el fenómeno de El Niño persista hasta febrero de 2027.

La organización también ha señalado de manera reiterada que este podría ser uno de los fenómenos de El Niño más intensos desde, al menos, 1950.

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