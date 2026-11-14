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La gestión ambiental durante los primeros 100 días de De la Espriella

La delimitación del páramo de Santurbán, el proyecto de minería de oro y cobre en Jericó, la declaración de la Amazonia como zona libre de explotación minera y de hidrocarburos y el licenciamiento ambiental han sido los temas clave durante los primeros 100 días de la presidencia de Abelardo de la Espriella, marcados por la derogatoria de varias decisiones firmadas durante el gobierno pasado.

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Redacción Ambiente
El presidente Abelardo de la Espriella ha realizado siete alocuciones presidenciales en sus primeros 85 días de mandato.
Así ha sido la gestión de De la Espriella en sus primeros 100 días de mandato.
Foto: Presidencial de la República

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La llegada a la presidencia de Abelardo de la Espriella en materia ambiental estuvo marcada por una emergencia. Al mismo tiempo que el país conocía los efectos del sismo de magnitud 7,4 que ocurrió el 10 de agosto, el Ministerio de Ambiente y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) debían atender los más de 30 puntos con incendios que hubo en el país.

El departamento más afectado fue Tolima, seguido de otros como Cundinamarca, Valle del Cauca y Boyacá. El saldo fue de más de 30.000 hectáreas arrasadas por las llamas,…

Por Redacción Ambiente

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Comentarios
  • osvito(10170)Hace 58 minutos
    Un desastre.
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