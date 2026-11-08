Pozo Komodo-1: ANLA elimina tres obligaciones de la licencia ambiental en el Caribe

La licencia fue entregada el 18 de diciembre de 2024 a Anadarko Colombia Company, la empresa que participa junto con Ecopetrol en el…

En los últimos días se conoció la resolución 002921 del 29 de octubre de 2026 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Allí, además de acoger las recomendaciones del Consejo Técnico Consultivo, elimina tres obligaciones que estaban establecidas en la licencia ambiental entregada para el proyecto de perforación exploratoria de hidrocarburos costa afuera en el bloque COL-1, en el Caribe colombiano.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

La licencia fue entregada el 18 de diciembre de 2024 a Anadarko Colombia Company, la empresa que participa junto con Ecopetrol en el proyecto asociado al pozo Komodo-1. Después fue modificada en marzo de 2025. Si bien varias de las obligaciones de este proyecto continuarán vigentes, estas modificaciones retirarían, entre otras cosas, mecanismos adicionales que se habían previsto para revisar los planes ambientales y el seguimiento de la operación.

Publicidad

Uno de estos cambios es la eliminación del requisito de contar con un pronunciamiento previo y favorable de la ANLA sobre los Planes de Manejo Ambiental Específicos (PMAE), donde están establecidas las medidas previstas para controlar y atender los impactos ambientales que generen las actividades en cada uno de los puntos de operación.

Antes de la reciente resolución, de acuerdo con la licencia, la empresa titular debía obtener un pronunciamiento previo y favorable de la ANLA al iniciar las actividades. La entidad contaba con un plazo de tres meses para entregar una respuesta. Ahora, con los cambios establecidos, no será obligatorio que Anadarko cuente con este concepto.

La razón principal para establecer este cambio, de acuerdo con un concepto remitido por el Ministerio de Ambiente, se debe a que esa evaluación no era necesaria en los términos establecidos, ya que, a juicio de la cartera, la viabilidad general del proyecto ya había sido evaluada durante el trámite de licenciamiento.

La cartera también señaló que la revisión de las medidas puntuales puede llevarse a cabo durante la etapa de seguimiento, por medio de la información que está establecida en los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA). A través de estos documentos, la ANLA revisa las condiciones particulares de cada uno de los sitios, la suficiencia de la información y la idoneidad de las medidas de manejo ambiental.

Otro de los cambios gira en torno a dos exigencias ambientales: la conformación de un grupo de expertos encargados de vigilar el desarrollo de este proyecto y la necesidad de contar con conceptos adicionales de otras entidades ambientales para los planes de contingencia, como la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Dirección General Marítima (Dimar) y la Armada Nacional.

Estos puntos son precisamente las recomendaciones que acogió la ANLA luego de que se llevara a cabo el Consejo Técnico Consultivo, del pasado 22 de octubre de 2026. Por medio de un oficio, el Ministerio de Ambiente remitió las consideraciones a la ANLA el 27 de octubre, basándose en las conclusiones discutidas durante dicha sesión.

Esta decisión fue firmada por Sergio Arturo Piñeros Botero, director general de la ANLA, quien ordenó la publicación de la resolución en la Gaceta de la entidad. También señaló que contra este documento procede el recurso de reposición, el cual podrá presentarse por el representante legal o apoderado del interesado dentro de los plazos establecidos por la ley.

Cabe recordar que Komodo-1 está considerado el pozo exploratorio más profundo del mundo y se proyecta como una de las grandes apuestas para garantizar gas y petróleo en Colombia. Uno de los puntos que más preocupa a los líderes ambientales del país es que el mar Caribe es un ecosistema frágil y perforar a más de 5.000 metros bajo el agua conlleva riesgos que no pueden minimizarse.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜