Gobierno revocará la reglamentación de los mercados de carbono en Colombia

Se trata del decreto 973 de 2026, que fue publicado el 6 de agosto, un día antes de terminar la presidencia de Gustavo Petro. Ese decreto, que se abrió a consulta ciudadana dos meses antes, recibió críticas por parte de empresas dedicadas al desarrollo de proyectos…

El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció que revocará la reglamentación de los mercados de carbono que se emitió en los últimos días del anterior gobierno. Así lo dio a conocer el ministro Fabio Arjona durante una intervención en la Climate Week, que se realiza en Medellín.

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Se trata del decreto 973 de 2026, que fue publicado el 6 de agosto, un día antes de terminar la presidencia de Gustavo Petro. Ese decreto, que se abrió a consulta ciudadana dos meses antes, recibió críticas por parte de empresas dedicadas al desarrollo de proyectos para vender bonos de carbono, así como parte de varias ONG que impulsan una regulación estricta para proteger los derechos de las comunidades.

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Mientras los empresarios del gremio aseguraban que la reglamentación establecía restricciones que podrían limitar el desarrollo del mercado de carbono en Colombia, las ONG sostenían que se necesitaba una normativa más estricta y que estableciera más salvaguardas para las comunidades, como lo ha pedido la Corte. Los detalles de esos comentarios los explicamos en un artículo publicado en junio.

Ahora, con el anuncio de Arjona, el Ministerio de Ambiente asegura que está trabajando en una revocatoria que cambiará varios aspectos clave del documento que expidió el gobierno pasado. "La decisión busca corregir el procedimiento y construir un nuevo marco regulatorio que ofrezca mayor seguridad jurídica, fortalezca la coordinación entre las entidades competentes y garantice una participación adecuada de los sectores, territorios y comunidades involucrados", señaló la entidad en un comunicado.

El ministro Arjona además señaló que esta revocatoria de las reglas no significa que Colombia salga de los mercados de carbono, sino que buscará fortalecer su confianza, seguridad jurídica, coordinación entre entidades, así como la participación de las comunidades y territorios involucrados.

"La decisión busca corregir el procedimiento y construir un nuevo marco regulatorio que ofrezca mayor seguridad jurídica, fortalezca la coordinación entre las entidades competentes y garantice una participación adecuada de los sectores, territorios y comunidades involucrados", dijo el Minambiente.

La entidad también aseguró que el documento publicado por el anterior gobierno debió publicarse para una segunda ronda de comentarios, pues habría sido "modificado sustancialmente" tras conocerse el primer borrador. Aunque aún no se conoce un borrador formal de la nueva reglamentación que propondrá el Minambiente, el ministro Fabio Arjona adelantó que le pedirán al Congreso eliminar el límite del 50 % para la no causación del impuesto al carbono.

Es decir, hoy las empresas pueden quedar exentas como máximo de la mitad del impuesto al carbono por las actividades que generan emisiones contaminantes; esto por medio de la compra de bonos de carbono en el mercado nacional. Arjona quiere que puedan quedar exentas de la totalidad del impuesto.

Sobre esto, es clave mencionar que Arjona fue durante más de 20 años el director de Conservación Internacional, una ONG que impulsa los bonos de carbono y que ha desarrollado varios proyectos al interior de ese mercado. Además, que Adriana Gutiérrez, a quien Arjona nombró directora Cambio Climático y Gestión del Riesgo, fue miembro de la junta directiva de Asocarbono, el gremio de empresas del mercado de carbono en Colombia, entre enero de 2024 y diciembre de 2025.

"El Ministerio de Ambiente trabajará en una nueva propuesta regulatoria, jurídicamente segura, técnicamente sólida, transparente y articulada con los sectores y territorios, que permita fortalecer los mercados de carbono y avanzar hacia una visión más amplia: reconocer y dar valor económico a los servicios que presta la naturaleza —como el carbono, el agua, la biodiversidad y los suelos— para convertir ese valor en recursos que contribuyan a proteger nuestros ecosistemas, transformar los territorios y generar bienestar para las comunidades", concluyó la entidad en el comunicado.

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