Según detallaron las autoridades, la Policía de South Yorkshire recibió hacia la 1:35 p. m. (hora local) el reporte de que una persona había ingresado a la reserva de tigres de Amur del Yorkshire Wildlife Park, un zoológico que, como reportó EFE en esta nota , es del tipo en el que los animales viven en espacios abiertos.

Las autoridades del Inglaterra investigan la muerte de un hombre que, en la tarde de este sábado 10 de octubre, ingresó a un reciento de tigres del cerca de Doncaster, en el norte de Inglaterra.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Hombre murió tras entrar al recinto de un tigre en un zoologíco en Inglaterra

Lo invitamos a leer: Las “bibliotecas” del pasado que buscan los científicos bajo el mar Caribe colombiano

Mientras el personal del parque y la Policía intentaban atender el caso, el tigre atacó al hombre y le causó lesiones graves. “Los servicios de emergencia asistieron y, desafortunadamente, a pesar de los mejores esfuerzos del personal médico, el hombre fue declarado muerto en el lugar”, indicó la Policía de South Yorkshire en un comunicado. “La familia del hombre está al tanto y está siendo apoyada por oficiales especializados. Nuestros pensamientos están con ellos en este momento de angustia”.

En otro comunicado, la administración del Yorkshire Wildlife Park expresó sus condolencias a los familiares y allegados del fallecido, e indicó que el parque permanecerá cerrado en los próximos días mientras el personal afectado recibe atención especializada.

Le puede interesar

Sobre el tigre, llamado Altai, el parque precisó que “muchas, muchas personas se han puesto en contacto con nosotros para preguntar por Altai, el tigre. Podemos asegurar a todo el mundo que se encuentra bien y a salvo, y que no se le practicará la eutanasia a raíz de este incidente”.

Cabe recordar que en 2017 se registró en el Reino Unido otro caso mortal, aunque en circunstancias distintas. Este ocurrió en el Hamerton Zoo Park, donde la cuidadora Rosa King murió cuando un tigre entró al área en la que estaba trabajando.

Altai has taken his first steps on Yorkshire soil 🥹💖 pic.twitter.com/fmF3tpbGxa — Yorkshire Wildlife Park 🦁 (@YorkshireWP) March 20, 2025

Podría intersarle: OpenAI publica hallazgos sobre 377 problemas matemáticos y agita aún más al campo

Por otra parte, un estudio publicado en 2003, que analizó 59 casos de ataques de tigres en cautiverio, encontró que “el 42 % de las víctimas fueron clasificadas como visitantes, y casi una cuarta parte de ellas tenían menos de 20 años. Estos resultados sugieren que las víctimas subestimaron los peligros que entraña el contacto directo con estos animales”.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜