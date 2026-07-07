IDEAM dice que continuarán las lluvias y mantiene alertas en varias zonas del país Foto: BogotáTránsito

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En su más reciente pronóstico sobre el tiempo, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) señala que durante la madrugada se presentaron condiciones nubladas con precipitaciones sobre diversos sectores de la Orinoquía, Amazonía, en la región Andina y el Pacífico.

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De acuerdo con la entidad, las lluvias más importantes, con actividad eléctrica dispersa asociada, se han presentado en Antioquia, Santander, Valle del Cauca, Cauca, Casanare, Meta, Vichada y Guainía.

También se ha dado predominio de tiempo seco con escasa nubosidad en el Caribe, la Amazonía y la región Andina. En cuanto al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, han persistido las condiciones secas con nubosidad dispersa.

☔ Pronóstico del tiempo 7 de julio

El IDEAM indica que para este martes 7 de julio se espera un leve descenso relativo en la nubosidad y las lluvias asociadas respecto al día anterior. Sin embargo, la entidad no descarta que se presente cielo entre parcial y mayormente nublado con probabilidad de precipitaciones en amplios sectores de la Orinoquía y Amazonía, así como zonas dispersas de Pacífico, en la región Andina y el Caribe.

Además, se prevén condiciones secas con nubosidad dispersa en gran parte del Caribe; en las regiones Andina y Pacífico; y el extremo sur de la Amazonía. En la región Caribe, por su parte, se estiman cielos de parcial a mayormente nublados con probabilidad de lluvias de ligeras a moderadas en horas de la tarde y la noche sobre Córdoba, Sucre y Bolívar, y en parte de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Asimismo, se esperan condiciones mayormente secas en áreas dispersas de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Cesar, Magdalena y La Guajira. Sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera nubosidad variada con tiempo seco generalizado. Pero no se descartan las lloviznas.

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Para la región Pacífica se pronostica una jornada mayormente nublada con precipitaciones de moderadas a localmente fuertes, especialmente en horas de la tarde y la noche, en gran parte de Chocó, Valle del Cauca y Cauca, con probabilidad de tiempo seco en el suroccidente y sur de la región.

En cuanto a la región Andina, después de que en horas de la mañana se presentaran condiciones secas con cielos de ligera a parcialmente nublados, se prevé un incremento en la nubosidad acompañada de precipitaciones en horas de la tarde e inicios de la noche sobre parte de Antioquia y Santander.

Por su parte, se estima que se presenten cielos de ligera a parcialmente nublados con tiempo seco asociado. Estas condiciones se esperan en Huila, Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Quindío, Risaralda, Caldas y Norte de Santander.

En la región Orinoquia se estiman cielos de parcial a mayormente nublados con lluvias de moderadas a localmente fuertes en horas de la tarde y la noche; y en la región Amazonia se esperan, especialmente en horas de la tarde y la noche, condiciones mayormente nubladas y precipitaciones de moderadas a localmente fuertes.

El IDEAM advierte que, en cuanto a las temperaturas máximas, se prevén condiciones atmosféricas favorables para el registro de valores cercanos e, incluso, localmente superiores a los promedios climatológicos de julio en sectores en la región Caribe, norte del Pacífico y parte de los valles interandinos, así como en áreas de la plataforma continental y marítima del Pacífico colombiano.

☔ Pronóstico del tiempo en Bogotá

De acuerdo con la entidad, durante la madrugada de este martes 7 de julio predominó el tiempo seco en la ciudad, con cielo entre parcial y mayormente nublado. La temperatura mínima registrada fue de 11 °C.

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Durante las horas de la mañana, se espera cielo mayormente nublado y predominio de tiempo seco. Además, la entidad no descarta que al finalizar la jornada se presenten lloviznas en las localidades Usme y Sumapaz.

Para las horas de la tarde, se espera cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco. Sin embargo, la entidad no descarta que se presenten lloviznas en las localidades de Suba, Usme y Sumapaz. La temperatura máxima estimada será de 20° C.

Para la noche, se espera que en la ciudad se presente un cielo mayormente nublado y predominio de tiempo seco.

☔ Pronóstico del tiempo en otras ciudades

Barranquilla: Se espera cielo mayormente despejado, con predominio de tiempo seco durante toda la jornada. (T. máx.: 36 °C).

Cartagena: Se prevé cielo entre ligera y parcialmente nublado, con condiciones secas a lo largo del día. (T. máx.: 34 °C).

Bucaramanga: Posterior a una mañana con predominio de tiempo seco, se esperan lloviznas finalizando la tarde e iniciando la noche (T. máx.: 30 °C).

Medellín: Se pronostican condiciones secas durante toda la jornada con cielos de ligera a parcialmente nublados (T. máx.: 30 °C).

Tunja: Son esperados cielos de ligera a parcialmente nublados con tiempo seco generalizado (T. máx.: 20 °C).

Cali: Se pronostican cielos parcialmente nublados con tiempo seco asociado durante todo el día (T. máx.: 32 °C).

Popayán: Predominarán las condiciones secas, con cielo de ligera a parcialmente nublado durante la mayor parte de la jornada. (T. máx.: 28 °C).

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☔ Otras alertas del IDEAM

🔥 Alertas por incendios: En total, 244 municipios presentan algún nivel de alerta en las regiones Andina, Caribe y Pacífico. De estos, 51 se encuentran en alerta roja, destacándose los departamentos de Tolima con 17, Cundinamarca con 15 y Nariño con 11.

💧Alertas por deslizamientos: En total, 189 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Andina, Caribe, Amazonía, Orinoquía y Pacífica. De estos, 40 municipios presentan alerta roja, destacándose Meta con 8 municipios, Casanare con 7 y Santander con 5.

🌂 Alertas hidrológicas (por áreas hidrológicas): Alertas vigentes por inundaciones y/o crecientes súbitas en las áreas hidrográficas: Orinoco: 17 rojas, 30 naranjas y 9 amarillas; Caribe: 8 rojas, 15 naranjas y 4 amarillas; Amazonas: 2 rojas, 2 naranjas y 14 amarillas; Magdalena Cauca: 1 roja, 1 roja puntual, 1 naranja y 6 amarillas; Pacífico: 8 amarillas.

🌊 Alertas meteomarinas: • Mar Caribe colombiano: Persisten las alertas naranjas por velocidad del viento y altura de las olas en el Caribe central y oriental, mientras que se mantienen alertas amarillas en el occidente y suroccidente, tanto por velocidad del viento y altura de las olas como por tiempo lluvioso. • Océano Pacífico colombiano: La alerta naranja por pleamar en toda la cuenca continuará vigente hasta el 7 de julio. En el sector norte persiste alerta amarilla por tiempo lluvioso, y en el Pacífico sur continúa la alerta amarilla por velocidad del viento y altura de las olas.

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