Ideam pronostica lluvias en varias regiones este 9 de julio: estas son las zonas Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en su más reciente pronóstico sobre el clima señala que, durante las últimas seis horas, se registró abundante nubosidad sobre el norte del país, así como en algunos sectores del oriente y occidente.

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Las principales precipitaciones se presentaron sobre Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar, el norte de Boyacá, el noroccidente de Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Casanare, Arauca y Vichada, donde se han registrado lluvias de moderadas a fuertes, algunas acompañadas de actividad eléctrica.

La entidad también identificó núcleos de nubosidad de moderado desarrollo vertical sobre Chocó, Guaviare, Vaupés, Amazonas, Guainía, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, los cuales están asociados con precipitaciones de moderada y ligera intensidad.

En otras zonas ha predominado el cielo entre ligera y parcialmente nublado, con tiempo relativamente estable. Estas condiciones se generaron principalmente en la región Andina, la Amazonía y la región Pacífica.

Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se mantiene escasa nubosidad, predominando condiciones de tiempo seco.

☔ Pronóstico del tiempo 9 de julio

El IDEAM pronostica que para este jueves, 9 de julio, se presente en el país cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de precipitaciones en amplios sectores de la región Caribe, el norte de la Orinoquía, gran parte de la región Pacífica y zonas dispersas de la Amazonía.

Además, podrían presentarse condiciones de tiempo predominantemente seco, con nubosidad dispersa. Estas condiciones se registrarán principalmente en la península de La Guajira y en varias zonas del sur de la región Andina y del occidente y sur de la Amazonía.

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Región Caribe: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de lluvias fuertes en Magdalena y en sectores puntuales de Córdoba, Sucre, Cesar y Bolívar. También se esperan condiciones de tiempo mayormente seco en La Guajira y las lluvias de mayor intensidad se prevén durante las jornadas de la mañana y la tarde.

Región Pacífica: El IDEAM pronostica cielo entre parcial y mayormente nublado, con precipitaciones moderadas a localmente fuertes en gran parte de Chocó y el Valle del Cauca. Asimismo, son probables lluvias ligeras en sectores de Cauca y Nariño. Los mayores acumulados de precipitación se esperan durante las jornadas de la mañana, la tarde y la noche.

Región Andina: La entidad prevé cielo mayormente nublado en el norte de la región, con lluvias moderadas a fuertes en Antioquia, Boyacá, el norte de Cundinamarca, Santander y Norte de Santander. Las precipitaciones de mayor intensidad se esperan durante la jornada de la mañana, con tendencia a disminuir durante la tarde. Además, predominarán condiciones secas en sectores de Huila, Tolima y el sur de Cundinamarca.

Región Orinoquía: Se estima cielo mayormente nublado, con lluvias moderadas a fuertes, principalmente en Arauca, Casanare, el nororiente de Vichada y el occidente de Meta. Las precipitaciones más intensas se prevén durante las jornadas de la mañana y la tarde.

Región Amazonía: El IDEAM espera que se presenten condiciones entre parcial y mayormente nubladas, con precipitaciones ligeras a moderadas en el oriente de Caquetá, Guaviare, Vaupés, el oriente de Guainía y el norte de Amazonas. Los mayores acumulados de lluvia se prevén durante las jornadas de la mañana y la tarde.

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: Se espera cielo ligeramente nublado, con predominio de tiempo seco durante la mayor parte del día.

☔ Pronóstico del tiempo en Bogotá

De acuerdo con el IDEAM, durante la mañana se prevén lloviznas al sur de la ciudad. Las precipitaciones ocasionales se esperan hacia el oriente, principalmente en zonas de las localidades de San Cristóbal y Usme.

Para las horas de la tarde, se estima que se presenten precipitaciones ligeras, especialmente sobre sectores del oriente y sur de Bogotá, en áreas de las localidades de Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, Santa Fe, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme. La temperatura máxima estimada para la ciudad será cercana a los 19 °C.

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En cuanto a las horas de la noche, la entidad prevé la persistencia de lloviznas aisladas sobre sectores del oriente, centro y sur de Bogotá, principalmente en zonas de las localidades de Usaquén, Suba, Teusaquillo, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal y Usme.

☔ Pronóstico del tiempo en otras ciudades

Barranquilla: Se espera cielo parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco durante gran parte del día, no obstante, es probable lluvias ligeras en la noche. (T. máx.: 39 °C).

Cartagena: Se espera cielo parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco durante gran parte del día, no obstante, es probable lluvias ligeras en la noche. (T. máx.: 35 °C).

Bucaramanga: Se espera condiciones nubosas en gran parte del día con probabilidad de lluvias moderadas y algunas fuertes (T. máx.: 28 °C).

Medellín: Se pronostican condiciones de cielo parcial a mayormente nublado, con probabilidad de lloviznas en la mañana y lluvias ligeras en la tarde y noche (T. máx.: 29 °C).

Tunja: Cielo parcial a mayormente nublado con tiempo seco en la mañana y posibles lluvias moderadas en horas de la tarde (T. máx.: 19 °C).

Cali: Se pronostican cielo mayormente nublado con posibles lluvias ligeras durante la mañana y tarde (T. máx.: 32 °C).

Popayán: Predominarán las condiciones secas en la mañana. Con cielo de parcial a mayormente nublado en la tarde y noche con posibles lluvias ligeras a moderadas. (T. máx.: 26 °C).

☔ Otras alertas del IDEAM

🔥 Alertas por incendios: En total, 346 municipios presentan algún nivel de alerta en las regiones Andina, Caribe y Pacífico. De estos, 65 municipios se encuentran en alerta roja, destacándose Tolima con 19 municipios, Cundinamarca con 15 y Nariño con 10.

🌂 Alertas por deslizamientos: En total, 159 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Andina, Caribe, Amazonía, Orinoquía y Pacífico. De estos, 37 municipios presentan alerta roja, destacándose Meta con 9 municipios, Chocó con 7 y Boyacá con 5.

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💧 Alertas hidrológicas (por áreas hidrológicas): * Alertas vigentes por inundaciones y/o crecientes súbitas en las áreas hidrográficas: Orinoco: 18 rojas, 30 naranjas y 8 amarillas; Pacífico: 1 roja, 12 naranjas y 13 amarillas; Caribe: 19 naranjas y 4 amarillas; Amazonas: 2 rojas, 2 naranjas y 14 amarillas; Magdalena Cauca: 1 roja, 1 roja puntual, 3 naranjas y 10 amarillas.

🌊Alertas meteomarinas: • Mar Caribe colombiano: Alerta naranja por velocidad del viento y altura de las olas en toda la cuenca del Caribe colombiano. Alerta amarilla por tiempo lluvioso en el área del Urabá. • Océano Pacífico colombiano: Alerta naranja por tiempo lluvioso en el norte y sur de la cuenca. Alerta amarilla en el Pacífico central y sur por velocidad del viento y altura de las olas.

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