Ideam pronostica lluvias fuertes en varias regiones de Colombia este jueves 12 de marzo Foto: JEIMI VILLAMIZAR - Publicaciones Semana - Jeimi Villamizarar

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), en su más reciente pronóstico sobre el tiempo, indicó que durante la madrugada de este jueves 12 de marzo se ha presentado abundante nubosidad y precipitaciones en extensas zonas de la región Pacífica, Andina, Orinoquia y Amazonía.

(Lea: Colombia estrena una guía para identificar dónde se recarga el agua bajo tierra)

Las lluvias entre moderadas y fuertes, con tormentas eléctricas sectorizadas y acumulados altos de precipitación, se han presentado en Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Casanare, Tolima, Vichada, Meta, Caquetá y Amazonas.

En cuanto a las lluvias de menor intensidad, se han registrado al oriente de Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, Arauca, Huila, Guaviare, Guainía, Vaupés y Putumayo.

Finalmente, en la región Caribe, incluida su área insular, se ha registrado cielo entre ligero y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

🌂 Pronóstico del tiempo 12 de marzo

El Ideam estimó que este jueves, 12 de marzo, será una jornada lluviosa en diversas zonas de las regiones Pacífica, Andina y Amazonía; estas condiciones, asimismo, se presentarán en áreas puntuales al sur del Caribe y en el extremo occidental y al suroriente de la Orinoquía.

En cuanto a los mayores acumulados de precipitación, con probables lluvias entre moderadas y fuertes y probables tormentas eléctricas sectorizadas, se presentarán en sectores de Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Caldas, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Vichada, Meta, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

Las lluvias entre ligeras y moderadas se prevén en áreas puntuales de La Guajira, Magdalena, Risaralda, Quindío, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare y Vaupés.

(Puede ver: Así hallaron la colonia de coral más grande descubierta en el planeta)

Finalmente, en amplios sectores en el Caribe y sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se espera predominio de tiempo seco con una nubosidad entre ligera y moderada.

🌂 Pronóstico del tiempo en Bogotá

De acuerdo con el Ideam, en la jornada de la mañana se prevén condiciones mayormente nubosas, con presencia de lloviznas o lluvias ligeras principalmente en sectores de Usme y Ciudad Bolívar. Sin embargo, la entidad no descarta lloviznas ocasionales en otros sectores de la ciudad.

En horas de la tarde, la entidad espera que se registre un moderado incremento de la nubosidad, con precipitaciones de carácter ligero a moderado en sectores dispersos, principalmente en Usaquén, Chapinero, San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar y Santa Fe. Para las otras zonas, se estiman precipitaciones de menor intensidad o de forma ocasional.

Para las horas de la noche, el Ideam dijo que se anticipan condiciones nubosas con lluvias ligeras en las primeras horas, principalmente en sectores de Ciudad Bolívar y Bosa. Luego, tenderán a predominar condiciones de tiempo seco en la mayor parte de la ciudad.

Finalmente, en la noche son previstas lloviznas y lluvias ligeras en amplios sectores de la ciudad, especialmente hacia el sur y oriente, en localidades como Ciudad Bolívar, Usme, Chapinero, Santa Fe y San Cristóbal.

Asimismo, se prevén lloviznas y lluvias ligeras en amplios sectores de la ciudad, especialmente hacia el sur y oriente, en localidades como Ciudad Bolívar, Usme, Chapinero, Santa Fe y San Cristóbal.

(Le puede interesar: Investigadores resuelven el misterio de una palma amazónica descrita hace más de 40 años)

🌂 Pronóstico del tiempo en otras ciudades

☂ Barranquilla: A lo largo de la jornada se prevé tiempo seco con cielo mayormente despejado. Probables lluvias de moderada intensidad durante la tarde y noche (T. máx.: 33 °C).

☂ Cartagena: Durante la jornada se prevé cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. Probables lluvias de moderada intensidad durante la tarde y noche (T. máx.: 32 °C).

☂ Medellín: Se prevé cielo mayormente nublado con probables lluvias entre moderadas y fuertes durante la jornada. Probables tormentas eléctricas sectorizadas (T. máx.: 27 °C).

☂ Tunja: Se prevé cielo mayormente nublado con probables lluvias entre moderadas y fuertes durante la jornada. Probables tormentas eléctricas sectorizadas (T. máx.: 17 °C).

☂ Bucaramanga: Se prevé cielo mayormente nublado con probables lluvias entre moderadas y fuertes durante la jornada. Probables tormentas eléctricas sectorizadas (T. máx.: 27 °C).

(Lea: Insectos amazónicos construyen torres y un experimento con condones busca entender por qué)

☂ Cali: Se prevé cielo mayormente nublado con probables lluvias entre moderadas y fuertes durante la jornada. Probables tormentas eléctricas sectorizadas (T. máx.: 29 °C).

🌂 Otras alertas del Ideam

🔥Alertas por incendios: Un total de 71 municipios de las regiones Orinoquía, Caribe, Andina y Amazonía registran algún nivel de alerta. De este total, 17 municipios se encuentran en alerta roja: 10 de ellos en Casanare, 3 en Meta y 2 en La Guajira.

💧Alertas por deslizamientos: En total, 328 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Andina, Pacífica y Amazonia. De estos, 41 municipios están en alerta roja, destacándose Cauca con 10, Chocó con 8 y Nariño con 6.

☔Alertas hidrológicas (por áreas hidrológicas): Alertas vigentes por inundaciones y/o crecientes súbitas en las áreas hidrográficas: Magdalena Cauca: 16 rojas, 3 rojas puntuales, 37 naranjas y 36 amarillas; Pacífico: 3 rojas, 20 naranjas y 10 amarillas; Caribe: 2 rojas, 10 naranjas y 12 amarillas; Amazonas: 5 naranjas y 7 amarillas; Orinoco: 8 amarillas.

🌊Alertas meteomarinas: • Mar Caribe: Se mantienen tres alertas naranjas por viento y oleaje sobre el litoral caribe colombiano. Aunque se ajustan sus valores. Se mantiene una alerta amarilla por viento y oleaje sobre el área insular. Aunque se ajustan sus valores.

• Pacífico colombiano: Se mantienen dos alertas amarillas por viento y oleaje sobre la cuenca del Pacífico colombiano centro y norte. Se mantiene una alerta naranja por viento y oleaje sobre la cuenca del Pacífico colombiano sur. Se mantienen dos alertas amarillas por tiempo lluvioso sobre la cuenca del Pacífico colombiano centro y sur.

(Lea también: “Destapan” pinturas rupestres ocultas en La Lindosa)

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜