Incendio en el Cerro San Marcos, Villa de Leyva, está controlado en un 90 % : UNGRD

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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por medio de sus redes sociales, informó que el incendio en el cerro de San Marcos, entre Villa de Leyva y Chíquiza, que comenzó el pasado sábado, 19 de septiembre, había "alcanzado un 90 % de control y se encuentra confinado".
De acuerdo con la entidad, tras un informe preliminar se estableció que el incendio forestal había provocado la afectación de 1.480 hectáreas, de las cuales 715, es decir el 89 %, hacen parte del Santuario de Flora y Fauna Iguaque, donde se encuentran áreas protegidas de páramos, bosques altoandinos y lagunas de origen glaciar. "Es el área del Sistema de Parques que más acueductos abastece", según Parques Nacionales Naturales (PNN).
Para la atención de esta emergencia, explicó la UNGRD, se ha contado con seis aeronaves, 299 descargas y 470.000 litros de agua. Por el momento y con el objetivo de extinguir completamente el incendio forestal, la entidad mantendrá en la zona a siete helicópteros, contará con monitoreo con drones y personal especializado en tierra.
Otra de las estrategias adelantadas por la entidad consta de una inversión por cerca de COP 3.000 millones para fortalecer la respuesta aérea en la zona afectada.
La Gobernación de Boyacá, en un comunicado, explicó que la atención de estos incendios hace parte de la Operación Dínamo, la más grande operación aérea para la atención de incendios que se ha realizado en el país. También señaló que para este jueves, 24 de septiembre, se tiene previsto que continúen las labores de liquidación, monitoreo y verificación en tierra.
Además, agregó la gobernación, debido a la mejora de las condiciones, se retomarán las clases en las instituciones educativas de los municipios afectados por la emergencia. "Las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas afectadas y continuarán trabajando para avanzar en la liquidación total del incendio", puntualizó.
La estrategia para atender los incendios forestales
Nicolás Méndez, alcalde (e) de Villa de Leyva, aseguró que se está preparando un plan de choque para la restauración y reforestación de las zonas afectadas por el incendio forestal en el Santuario de Fauna y Flora Iguaque. Este, como lo tiene contemplado el Ministerio de Ambiente, contará con acompañamiento técnico.
La primera reunión que se realizará con la cartera, según informó el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, está prevista para el próximo 29 de septiembre. El primer punto que tendrá ese encuentro es definir cómo se iniciarán estas acciones de reforestación.
Según el último reporte de la UNGRD, con corte al 23 de septiembre de 2026 a las 6:00 p.m., se reportan 19 incendios forestales en seguimiento; 16 de ellos están activos y 3 están controlados. Los incendios activos están ubicados en:
Boyacá
- Firavitoba – Vereda: Toledo.
- Villa de Leyva – Vereda: La Castellana.
Cundinamarca
- Nilo – Vereda: La Palmita.
Huila
- Villavieja – Vereda: Hato Nuevo.
Nariño
- Cumbitara – Corregimiento: Pisanda.
Norte de Santander
- Pamplonita – Vereda: Bajo Santa Lucía, parte baja.
- Salazar – Vereda: Las Delicias.
Tolima
- Ataco – Vereda: Paipa.
- Chaparral – Vereda: San Bartolomé de Amoyá.
- Espinal – Vereda: Montalvo.
- Ortega – Veredas: Paso Candela y Taquima.
- Prado – Vereda: Corinto.
- Rovira – Veredas: El Palo Auras, El Real Calabozo y La Cachuchera.
- San Luis – Vereda: San Cayetano.
- Villahermosa – Vereda: Alto de Naranjo.
Valle del Cauca
- Guadalajara de Buga.
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