De acuerdo con la entidad, tras un informe preliminar se estableció que el incendio forestal había provocado la afectación de 1.480 hectáreas, de las cuales 715, es decir el 89 %, hacen parte del Santuario de Flora y Fauna Iguaque, donde se encuentran…

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por medio de sus redes sociales, informó que el incendio en el cerro de San Marcos, entre Villa de Leyva y Chíquiza, que comenzó el pasado sábado, 19 de septiembre, había "alcanzado un 90 % de control y se encuentra confinado".

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Incendio en el Cerro San Marcos, Villa de Leyva, está controlado en un 90 % : UNGRD

De acuerdo con la entidad, tras un informe preliminar se estableció que el incendio forestal había provocado la afectación de 1.480 hectáreas, de las cuales 715, es decir el 89 %, hacen parte del Santuario de Flora y Fauna Iguaque, donde se encuentran áreas protegidas de páramos, bosques altoandinos y lagunas de origen glaciar. "Es el área del Sistema de Parques que más acueductos abastece", según Parques Nacionales Naturales (PNN).

Publicidad

🔥 #IncendioForestal | El incendio en el cerro de San Marcos, entre Villa de Leyva y Chíquiza, alcanza un 90 % de control y se encuentra confinado.



La emergencia deja, de manera preliminar, cerca de 1.480 hectáreas afectadas, 715 de ellas en el Santuario de Flora y Fauna… pic.twitter.com/sxNnHBV2rn — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) September 24, 2026

Para la atención de esta emergencia, explicó la UNGRD, se ha contado con seis aeronaves, 299 descargas y 470.000 litros de agua. Por el momento y con el objetivo de extinguir completamente el incendio forestal, la entidad mantendrá en la zona a siete helicópteros, contará con monitoreo con drones y personal especializado en tierra.

Otra de las estrategias adelantadas por la entidad consta de una inversión por cerca de COP 3.000 millones para fortalecer la respuesta aérea en la zona afectada.

La Gobernación de Boyacá, en un comunicado, explicó que la atención de estos incendios hace parte de la Operación Dínamo, la más grande operación aérea para la atención de incendios que se ha realizado en el país. También señaló que para este jueves, 24 de septiembre, se tiene previsto que continúen las labores de liquidación, monitoreo y verificación en tierra.

Además, agregó la gobernación, debido a la mejora de las condiciones, se retomarán las clases en las instituciones educativas de los municipios afectados por la emergencia. "Las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas afectadas y continuarán trabajando para avanzar en la liquidación total del incendio", puntualizó.

Comunicado 👇



La emergencia en Villa de Leyva y Chíquiza alcanza un 90 % de confinamiento y entra en etapa de liquidación.



Además, se salvaguardó cerca del 89 % del Santuario de Fauna y Flora Iguaque.



Vea aquí todas los detalles ⬇️ pic.twitter.com/c8YrfjgYQE — Gobernación de Boyacá (@GobBoyaca) September 24, 2026

La estrategia para atender los incendios forestales

Nicolás Méndez, alcalde (e) de Villa de Leyva, aseguró que se está preparando un plan de choque para la restauración y reforestación de las zonas afectadas por el incendio forestal en el Santuario de Fauna y Flora Iguaque. Este, como lo tiene contemplado el Ministerio de Ambiente, contará con acompañamiento técnico.

La primera reunión que se realizará con la cartera, según informó el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, está prevista para el próximo 29 de septiembre. El primer punto que tendrá ese encuentro es definir cómo se iniciarán estas acciones de reforestación.

Según el último reporte de la UNGRD, con corte al 23 de septiembre de 2026 a las 6:00 p.m., se reportan 19 incendios forestales en seguimiento; 16 de ellos están activos y 3 están controlados. Los incendios activos están ubicados en:

Boyacá

Firavitoba – Vereda: Toledo.

Villa de Leyva – Vereda: La Castellana.

Cundinamarca

Nilo – Vereda: La Palmita.

Huila

Villavieja – Vereda: Hato Nuevo.

Nariño

Cumbitara – Corregimiento: Pisanda.

Norte de Santander

Pamplonita – Vereda: Bajo Santa Lucía, parte baja.

Salazar – Vereda: Las Delicias.

Tolima

Ataco – Vereda: Paipa.

Chaparral – Vereda: San Bartolomé de Amoyá.

Espinal – Vereda: Montalvo.

Ortega – Veredas: Paso Candela y Taquima.

Prado – Vereda: Corinto.

Rovira – Veredas: El Palo Auras, El Real Calabozo y La Cachuchera.

San Luis – Vereda: San Cayetano.

Villahermosa – Vereda: Alto de Naranjo.

Valle del Cauca

Guadalajara de Buga.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜