Lluvias y tormentas eléctricas: así estará el tiempo en Colombia este jueves

Según la entidad, las precipitaciones más significativas se han concentrado en la región Pacífica, el occidente de la región Andina y el oriente de la región Orinoquía.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en su más reciente boletín sobre el pronóstico del tiempo aseguró que, durante la madrugada de este jueves, 24 de septiembre, se ha presentado abundante nubosidad, acompañada de lluvias de intensidad moderada a fuerte y, en algunos casos, tormentas eléctricas en amplios sectores del país.

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En cuanto a la región Caribe, se han registrado lluvias principalmente en sectores de Urabá, Sucre, centro y sur de Bolívar, sur de Magdalena y centro y sur de Cesar. Para la región Andina, se reportaron precipitaciones en el noroccidente de Antioquia, Caldas, sur de Risaralda, Quindío, Tolima y occidente de Cundinamarca.

Las lluvias en la región Pacífica se han concentrado sobre Chocó y Valle del Cauca, así como en el occidente de Nariño y Cauca y su plataforma continental contigua. En cuanto a la región Orinoquía, se han registrado fuertes precipitaciones en sectores de Vichada y lluvias de menor intensidad en el piedemonte llanero de Arauca.

La región Amazónica, por su parte, ha contrado las precipitaciones en Amazonas y áreas dispersas de Caquetá. Finalmente, sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se ha presentado cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco.

☔ Pronóstico del tiempo 24 de septiembre

De acuerdo con el IDEAM, para este jueves, 24 de septiembre, se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de precipitaciones en amplios sectores de la región Pacífica y su área marítima, el sur y centro de la región Caribe, el norte de la región Andina y sectores dispersos del norte de la región Orinoquía y sur de la región Amazónica.

Además, se esperan condiciones de tiempo seco en el nororiente de la región Caribe y áreas dispersas del centro de la región Andina.

En cuanto a las temperaturas máximas, se prevén condiciones favorables para el registro de valores cercanos e incluso superiores a los promedios climatológicos de septiembre en sectores de La Guajira, áreas dispersas de Huila y Putumayo. Estas condiciones, en algunos casos, podrán estar acompañadas de niveles importantes de humedad atmosférica, lo que podría favorecer sensaciones térmicas localmente elevadas durante las horas de la tarde.

☔ Pronóstico del tiempo en Bogotá

De acuerdo con el reporte enviado por Zaida Yamile Peña, del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), para la mañana de este jueves, 24 de septiembre, se espera cielo parcialmente nublada con tiempo seco. En la tarde, se prevé nubosidad variada con tiempo seco en las primeras horas de la jornada.

Después, entrada la tarde y hacia finalizar la jornada, se incrementará la probabilidad de lluvias sectorizadas de ligeras a moderadas, especialmente en el costado occidental, en las localidades de Suba, Engativá, Fontibón y Kennedy. La temperatura máxima estimada es de 21 °C. Finalmente, para la noche, se espera cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

☔ Pronóstico del tiempo en otras regiones

Región Caribe: Durante la mañana se estiman condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado, con precipitaciones entre ligera a moderada intensidad en Córdoba y Sucre, así como en el área marítima contigua a estos departamentos. No se descartan lluvias de menor intensidad en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y sur de Bolívar. En la tarde, se prevé un aumento de las precipitaciones sobre las inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, Cesar, sur de La Guajira, Atlántico y áreas dispersas de Bolívar. Para las horas de la noche, se esperan precipitaciones de intensidad moderada a localmente fuerte en el centro y sur de Magdalena, Cesar, sur de Bolívar y sur de La Guajira. En otras zonas se esperan lluvias de menor intensidad, como en Atlántico y Sucre. Finalmente, para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se prevé cielo entre ligero y parcialmente nublado, con lluvias ocasionales, principalmente en horas de la tarde.

Durante la mañana se estiman condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado, con precipitaciones entre ligera a moderada intensidad en Córdoba y Sucre, así como en el área marítima contigua a estos departamentos. No se descartan lluvias de menor intensidad en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y sur de Bolívar. En la tarde, se prevé un aumento de las precipitaciones sobre las inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, Cesar, sur de La Guajira, Atlántico y áreas dispersas de Bolívar. Para las horas de la noche, se esperan precipitaciones de intensidad moderada a localmente fuerte en el centro y sur de Magdalena, Cesar, sur de Bolívar y sur de La Guajira. En otras zonas se esperan lluvias de menor intensidad, como en Atlántico y Sucre. Finalmente, para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se prevé cielo entre ligero y parcialmente nublado, con lluvias ocasionales, principalmente en horas de la tarde. Región Pacífica: Para la mañana se estiman condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado, con precipitaciones entre moderadas y fuertes en Chocó y sobre la plataforma marítima de la región. En cuanto a las lluvias de menor intensidad, la entidad dijo que se pueden presentar al occidente de Valle del Cauca y sobre el litoral Pacífico de Cauca y Nariño. En horas de la tarde y la noche, se prevé un aumento de la nubosidad, con lluvias de moderada intensidad en amplios sectores de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Para la mañana se estiman condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado, con precipitaciones entre moderadas y fuertes en Chocó y sobre la plataforma marítima de la región. En cuanto a las lluvias de menor intensidad, la entidad dijo que se pueden presentar al occidente de Valle del Cauca y sobre el litoral Pacífico de Cauca y Nariño. En horas de la tarde y la noche, se prevé un aumento de la nubosidad, con lluvias de moderada intensidad en amplios sectores de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Región Andina: En la mañana, la entidad estima que se registren condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias entre ligeras y moderadas en amplios sectores del nororiente de Antioquia. No se descartan lloviznas ocasionales en áreas dispersas de Santander. Para las horas de la tarde y la noche, se prevé un incremento de la nubosidad, con posibles lluvias entre ligeras y moderadas en Santander, Norte de Santander, Eje Cafetero, el occidente de Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío, el centro y occidente de Cundinamarca y norte de Boyacá. En cuanto a las lluvias de menor intensidad, podrían presentarse en áreas dispersas de Huila y Tolima.

Región Orinoquía: Durante la mañana, se estiman condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado, con precipitaciones entre ligeras y moderadas en Arauca y Vichada. También podrían presentarse lluvias de menor intensidad en Casanare y Meta. En horas de la tarde, se estiman condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado, con precipitaciones entre moderadas y localmente fuertes en el piedemonte llanero de Arauca y Casanare; y lluvias de menor intensidad en Meta. No se descartan lluvias ligeras ocasionales en Vichada. Finalmente, en la noche, se pueden presentar precipitaciones ligeras sobre Meta.

Durante la mañana, se estiman condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado, con precipitaciones entre ligeras y moderadas en Arauca y Vichada. También podrían presentarse lluvias de menor intensidad en Casanare y Meta. En horas de la tarde, se estiman condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado, con precipitaciones entre moderadas y localmente fuertes en el piedemonte llanero de Arauca y Casanare; y lluvias de menor intensidad en Meta. No se descartan lluvias ligeras ocasionales en Vichada. Finalmente, en la noche, se pueden presentar precipitaciones ligeras sobre Meta. Región Amazónica: Para la mañana, se prevén condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado, con lloviznas ocasionales en amplios sectores de Guaviare. En horas de la tarde, se espera un incremento de la nubosidad, acompañado de precipitaciones entre ligeras y moderadas en sectores de Caquetá, Guaviare, sur de Guainía, sur de Vaupés y áreas dispersas de Amazonas. Finalmente, en la noche, se esperan precipitaciones de ligera intensidad en Amazonas, Vaupés y Guainía.

☔ Otras alertas del IDEAM

🔥Alertas por incendios: En total 281 municipios se encuentran con algún nivel de alerta. Los departamentos que lideran las alertas rojas son Huila (20 municipios), Norte de Santander (11 municipios) y Boyacá (10 municipios). En alerta naranja están Cundinamarca (33 municipios), Tolima (14 municipios) y Nariño (9 municipios). Y finalmente en alerta amarilla se encuentran los departamentos de Boyacá (29 municipios), Cundinamarca con (25 municipios) y Nariño (19 municipios).

☔Alertas por deslizamientos: En total 152 municipios se encuentran con algún nivel de alerta. Los departamentos que lideran las alertas rojas son Chocó (12 municipios) y Antioquia (8 municipios). En alerta naranja están Antioquia (16 municipios) y Chocó (12 municipios). Finalmente, en alerta amarilla se encuentran Antioquia (18 municipios) y Boyacá (7 municipios).

💧Alertas hidrológicas: • Alertas por probabilidad de crecientes súbitas y/o inundaciones: En total, 151 subzonas hidrográficas presentan algún nivel de alerta. El área hidrográfica Pacifico concentra la mayor cantidad de alertas rojas, con 11 subzonas hidrográficas, seguida de Magdalena Cauca, con una subzona. Para el nivel de alerta naranja, el área hidrográfica Caribe concentra la mayor cantidad, con 26 subzonas hidrográficas, seguida de Pacifico, con 17, y Magdalena Cauca, con 16. En cuanto a las alertas amarillas, las áreas hidrográficas de Magdalena Cauca y Orinoco concentra la mayor cantidad, con 28 subzonas hidrográficas cada una.

• Alertas puntuales por inundaciones y/o crecientes súbitas : En total, una subzona hidrográfica presenta alerta roja, correspondiente al área hidrográfica Magdalena Cauca.

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• Alertas puntuales por niveles bajos: El área hidrográfica Magdalena Cauca presenta 25 subzonas hidrográficas en esta condición.

🌊Alertas Meteomarinas: • Mar Caribe colombiano: Se mantiene alerta amarilla por viento y oleaje en el sector oriental, además de alerta amarilla por tiempo lluvioso en el sector suroccidental de la cuenca.

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• Océano Pacífico colombiano: Se mantiene alerta naranja por tiempo lluvioso en los sectores norte y centro de la cuenca, mientras que el sector sur permanece en alerta amarilla por esta condición. Asimismo, se mantiene alerta amarilla por viento y oleaje a lo largo de la cuenca.

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