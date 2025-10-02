Las localidades de Bogotá en las que llovería este jueves 2 de octubre, según el Ideam

Durante esta tarde en Bogotá se presentarían lloviznas y lluvias ligeras en sectores del sur y occidente de la ciudad. Foto: El Espectador - José Vargas

En la madrugada de este jueves 2 de octubre, en las regiones Caribe, norte y centro de la Andina y Pacífica se presentó cielo entre parcial a mayormente cubierto y se han registrado lluvias de variada intensidad, en algunos casos acompañadas de actividad eléctrica. Así lo comunicó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) a través de su pronóstico del tiempo

De acuerdo con la entidad, durante las últimas horas, las lluvias más importantes se han observado en zonas de La Guajira, Atlántico, Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Choco, Tolima, Caquetá, Vichada, Guainía, Vaupés y Amazonas. En el caso del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se ha presentado cielo parcialmente nublado y lluvias en el suroriente de la zona.

En ese sentido, el Ideam pronostica lluvias de distinta intensidad para las próximas 24 horas, algunas acompañadas de tormentas eléctricas, en amplias zonas de las regiones Pacífica y Caribe, así como en el norte de la región Andina y en sectores aislados de la Orinoquía y la Amazonia.

“Los mayores acumulados de lluvias se esperan en zonas de los departamentos Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Santander, Norte de Santander, Sucre, Córdoba, Bolívar, Mar Caribe colombiano, Cesar, La Guajira, Vichada, Guainía, Meta, Guaviare, Amazonas y Vaupés”, apuntó la entidad. “Asimismo, lluvias de menor intensidad son previstas en áreas de los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Huila, Magdalena, Casanare, Arauca, Putumayo, Caquetá y Boyacá. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan lluvias de intensidad ligera a moderada, especialmente en la zona marítima”.

En el caso puntual de Bogotá, el Ideam informó que en la madrugada se presentaron condiciones secas, con cielo entre parcial y mayormente nublado, y una temperatura mínima de aproximadamente 10°C. De ese modo, se espera que en la mañana de este jueves predomine el tiempo seco con cielo entre parcial y mayormente nublado.

Luego, en la tarde, se estima que en la capital habrá cielo mayormente cubierto, con lloviznas y lluvias ligeras en sectores del sur y occidente de la ciudad, especialmente en las localidades de Engativá, Suba, Fontibón y Usme. Finalmente, en la noche se anticipa cielo parcial a mayormente nublado, acompañado de lluvias ligeras.

Este es el pronóstico del tiempo de este jueves para otras grandes ciudades:

• Barranquilla: Para hoy se anticipa un cielo parcialmente nublado, con posibilidad de lluvias en diferentes momentos de la jornada. (Temperatura máxima estimada: 29 °C).

• Cartagena: Se espera cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de lluvias intermitentes, especialmente durante la tarde. (Temperatura máxima estimada: 29 °C).

• Medellín: Cielo parcialmente nublado, se pueden presentar lluvias en horas de la noche.(Temperatura máxima estimada: 23 °C).

• Tunja: Se prevé un cielo entre parcial y mayormente cubierto, con predominio de tiempo seco a lo largo del día. (Temperatura máxima estimada: 16 °C).

• Bucaramanga: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias hacia el final de la tarde y durante la noche (Temperatura máxima estimada: 26 °C).

• Cali: A lo largo del día predominará un cielo parcialmente nublado; sin embargo, hacia horas de la tarde y la noche se prevén lluvias de variada intensidad. (Temperatura máxima estimada: 25

