Las lluvias más fuertes se esperan en horas de la tarde en los departamentos de Córdoba, Bolívar, La Guajira, Cesar, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Caquetá, Guaviare,…

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales publicó el pronóstico del tiempo para este jueves 29 de octubre. En términos generales, señaló la entidad, se prevé abundante nubosidad, lluvias en varias regiones del país y temperaturas máximas en otras.

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Las regiones en las que se esperan lluvias este jueves 29 de octubre, según el Ideam

Las lluvias más fuertes se esperan en horas de la tarde en los departamentos de Córdoba, Bolívar, La Guajira, Cesar, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Caquetá, Guaviare, Vaupés y Amazonas.

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Frente a las temperaturas máximas, el Ideam prevé condiciones favorables para el registro de valores cercanos e incluso superiores a los promedios climatológicos de octubre en sectores del oriente de la región Orinoquía y sur de la región Amazonia.

Estas condiciones de temperatura, agregó el Instituto, en algunos casos acompañadas de niveles importantes de humedad atmosférica, podrían favorecer sensaciones térmicas elevadas en horas de la tarde, sobre todo en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, amplias zonas de los litorales Caribe y Pacífico y el centro de la región Caribe.

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Por estas condiciones, en el país hay 525 municipios en algún nivel de alerta por deslizamiento, siendo Chocó (20), Antioquia (16) y Santander (14) los departamentos que mayor cantidad de municipios tienen en alerta roja.

Otros 62 municipios se encuentran en algún nivel de alerta por incendio. De estos, Cundinamarca y Guaviare, con un municipio respectivamente, lideran los departamentos con territorios en alerta roja.

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En la capital del país, el pronóstico general es cielo parcial a mayormente nublado con tiempo seco. En la tarde, se espera que se presenten algunas lluvias ligeras a moderadas en localidades como Suba, Chapinero, Barrios Unidos, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.

A lo largo del día, la temperatura máxima estimada en Bogotá es 21 °C y, en horas de la noche, se espera cielo parcialmente nublado con tiempo seco, aunque existe probabilidad de lloviznas aisladas en el occidente de la ciudad.



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