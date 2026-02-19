Lluvias continuarán y persisten las alertas por posibles inundaciones, indica el Ideam

El Ideam se refirió a la situación en Córdoba, donde las inundaciones han dejado a miles de familias damnificadas. Recomendó especial atención en el centro poblado de Tierralta, entre otros. Foto: EFE - Carlos Ortega

El Instituto de Hidrología, Meteorología, y Estudios Ambientales (Ideam) hizo un resumen detallado de las alertas hidrometeorológicas vigentes en el país, ante las fuertes lluvias que se han presentado durante las últimas semanas. De acuerdo con la entidad, persisten 216 alertas hidrológicas en el país por posibles inundaciones y/o crecientes súbitas.

Estas se concentran en el área hidrográfica de Magdalena-Cauca, donde están vigentes 27 alertas rojas, 49 naranjas, 26 amarillas y cuatro rojas puntuales. Entre ese panorama, el Ideam señaló altos niveles en la cuenca baja del río Bogotá, con probabilidad de crecientes súbitas en sus afluentes. También apuntó que en Antioquia, el pasado miércoles 18 de febrero, se registró una creciente súbita del río Pensilvania, generando inundaciones en el área urbana del municipio homónimo.

Luego, en el Caribe, persisten 18 alertas rojas, 18 naranjas y cinco amarillas. El instituto se refirió a la situación en Córdoba, donde, a inicios de febrero, las fuertes lluvias generaron inundaciones en por lo menos 17 municipios y dejaron a miles de familias damnificadas. El Ideam indicó que se mantiene la probabilidad de incrementos súbitos en los niveles del río Sinú y sus afluentes en toda la cuenca. Puntualmente, en la parte media, aguas abajo del Embalse de Urrá I, se recomienda especial atención en los centros poblados de Tierralta y Valencia, mientras que en la parte baja se deben vigilar los municipios de Cereté, Lorica, Montería, San Anteno, San Bernardo del Viento y San Pelayo.

Cabe recordar que, en días recientes, el Ideam ya ha advertido sobre posibles incrementos en los niveles del río Sinú debido a la persistencia de las lluvias en la cuenca alta. Según la entidad, “estas condiciones podrían generar aumentos en los caudales y fluctuaciones en los niveles durante los próximos días, especialmente desde el 20 de febrero”, con mayor incidencia en sectores aguas abajo del embalse de Urrá, como Tierralta, Montería y Lorica.

Aunque el instituto señaló que no se esperan volúmenes similares a los registrados después del 2 de febrero, dijo que “podrían presentarse incrementos significativos en los niveles del río y posibles desbordamientos en zonas con rompederos activos” o áreas históricamente vulnerables. En ese sentido, mantiene seguimiento permanente a las condiciones hidrológicas y recomienda a autoridades y comunidades ribereñas “mantenerse atentas a los niveles del río y a los comunicados oficiales para prevenir riesgos asociados a posibles crecientes”.

Por otro lado, el Ideam apuntó que en el Pacífico hay 13 alertas rojas, 18 naranjas y una amarilla. Allí existe la probabilidad de crecientes súbitas en el río San juan Alto y sus afluentes, así como en el Baudó, Naya - Yurumanguí, San juan de Mica, Saija y otros ríos que van directo al Océano Pacífico. La entidad recomienda especial atención en los municipios Argelia, San Miguel y López de Micay, en Cauca, Medio San Juan, Istmina, Bahía Solano, Juradó, en Chocó, entre otros.

En el área hidrográfica del Orinoco persisten cinco alertas rojas, 17 naranjas y siete amarillas, con probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Guape, Güejar, Ariari, río Negro, entre otros, y sus afluentes. Se recomienda especial atención en municipios como La Uribe, Mesetas, San Juan de Arama, Vistahermosa, Cubarral, Lejanías, entre otros. En el Amazonas, además, hay tres alertas naranjas y nueve amarillas.

Por deslizamientos, en total, 483 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Andina, Pacífica, Caribe, Orinoquía y Amazonia, destacándose los departamentos de Chocó, Antioquia con y Cauca.

El pronóstico del tiempo

Hoy, 19 de febrero, las lluvias continuarán en el país, según el Ideam. La entidad, en principio, indicó que durante la madrugada de este jueves predominó el cielo entre parcial y completamente nublado en gran parte del país, con precipitaciones moderadas a fuertes, en algunos casos acompañadas de tormentas eléctricas, en áreas dispersas de Córdoba, sur de Sucre, occidente de Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, occidente de Cauca, norte de Nariño, Tolima, Cundinamarca, Risaralda, Caldas, Santander, Caquetá, Vaupés, Guaviare, Meta y Amazonas.

Algunas lluvias de menor intensidad se registraron en el sur de La Guajira, Cesar, norte de Santander, sur de Bolívar, Arauca y sectores de Casanare, así como en la zona del piedemonte llanero. Por otro lado, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se registraron condiciones de tiempo seco, con escasa nubosidad.

Teniendo eso en cuenta, el Ideam prevé para hoy cielo entre parcial y completamente nublado, con precipitaciones moderadas a localmente fuertes en la región Pacífica, el sur de la región Caribe, gran parte de la región Andina, el centro y sur de la Orinoquía y en la Amazonia. Los acumulados más importantes de lluvia se esperan, en la región Caribe, en sectores del sur y centro de la región, con algunos puntos muy localizados en el nororiente de Magdalena, así como en zonas de Bolívar, Sucre, sur de Córdoba, sur de Cesar y Atlántico. “Para la región Andina, se estiman condiciones mayormente nubladas con lluvias en Antioquia, Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, norte y occidente de Boyacá, Cundinamarca, noroccidente del Tolima y oriente del Huila”, indicó el instituto.

También se pronostica cielo mayormente nublado en gran parte de la región Pacífica, con precipitaciones moderadas a fuertes en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Además, sobre el océano Pacífico nacional se prevé cielo mayormente nublado, con lluvias sectorizadas entre moderadas y localmente fuertes en la zona centro y norte de la cuenca. La Orinoquía presentará cielo entre ligera y parcialmente nublado, con lluvias hacia el sur de la región en Casanare, Meta, Vichada y Guainía. Tampoco se descartan precipitaciones en sectores del piedemonte llanero.

En la Amazonia habría condiciones de nubosidad con probabilidad de lluvias moderadas a localmente fuertes, puntualmente en los departamentos de Amazonas, Vaupés, Guaviare, Caquetá y el oriente de Putumayo. Se estiman lluvias entre ligeras y moderadas en el piedemonte amazónico. Finalmente, para la zona de San Andrés y Providencia, el Ideam prevé cielo entre ligera y parcialmente nublado a lo largo del día, con posibilidad de lluvias entre ligeras y moderadas en el sector norte, especialmente hacia Providencia.

El pronóstico en Bogotá

En la ciudad capital se espera, durante la mañana, condiciones secas con cielo entre parcial y mayormente nublado. Sin embargo, son probables lluvias ligeras y lloviznas en zonas del sur de la ciudad, específicamente en las localidades de Usme, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Sumapaz. En horas de la tarde, además, se prevén lluvias ligeras en zonas del norte, sur y occidente de la ciudad, en sectores de Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Puente Aranda y Ciudad Bolívar. En el día, la temperatura máxima estimada sería de 20 °C. Luego, durante la noche, habría condiciones secas en gran parte de la ciudad, pero no se descartan lloviznas dispersas en el sur, sobre Sumapaz.

