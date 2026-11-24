Como parte de la implementación del Plan para la Prevención, Control y Manejo de la Especie Exótica Invasora Hipopótamo (Hippopotamus amphibius), el Minambiente aseguró que trabajará de la mano con las entidades que estén dispuestas a…

El Ministerio de Ambiente reiteró la invitación a zoológicos y bioparques de Colombia para que reciban en sus instalaciones a algunos de los hipopótamos invasores que están generando impactos en especies nativas y en los ecosistemas del país. La cartera formuló la propuesta a 13 de estas instituciones.

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Como parte de la implementación del Plan para la Prevención, Control y Manejo de la Especie Exótica Invasora Hipopótamo (Hippopotamus amphibius), el Minambiente aseguró que trabajará de la mano con las entidades que estén dispuestas a participar en la relocalización de estos animales, con el fin de buscar los mecanismos financieros y logísticos necesarios.

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La cartera, además, anunció una mesa de trabajo, convocada para el próximo 27 de noviembre, para identificar espacios que puedan acoger estos ejemplares, así como para resolver inquietudes de las instituciones en torno a la propuesta. La iniciativa, apuntó el ministerio, está respaldada por recomendaciones de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que ha aconsejado fortalecer el plan nacional como un programa de largo plazo, con metas anuales de control poblacional, presupuesto y seguimiento científico.

“Estamos tomando decisiones con rigor científico, sumando capacidades y convocando a todos los sectores que pueden aportar soluciones. Nuestra responsabilidad es implementar todas las alternativas viables, hacer seguimiento a sus resultados y garantizar que las decisiones se tomen con fundamento técnico”, indicó el ministro, Fabio Arjona.

Cuatro años después de que Colombia declarara al hipopótamo como una especie invasora, en abril de este 2026, el Ministerio de Ambiente, en ese momento dirigido por Irene Vélez, presentó el protocolo para controlar a los hipopótamos con eutanasia, luego de que fuese imposible translocarlos a algún país, pues no ha habido respuesta positiva de ninguna de las siete naciones que ha contactado esa cartera.

Como hemos registrado en este diario, uno de los casos más sonados respecto a la translocación ha sido el de Vantara, un enorme centro de rescate y conservación animal, fundado por la familia Ambani, la más rica de Asia. Hace unos meses, una publicación de dicho centro le dio la vuelta al mundo, pues había propuesto llevarse 80 hipopótamos a sus instalaciones en Jamnagar (India) para “brindarles cuidados de por vida”.

Sin embargo, tiempo después, la organización le aseguró a El Espectador en una respuesta escrita que la translocación de los hipopótamos a sus instalaciones, en realidad, no hizo parte de ningún plan. “Nunca se tomó ninguna decisión sobre la reubicación ni se presentaron solicitudes, por lo que no se trata de un cambio ni del abandono de ningún plan”.

En cuanto al escenario nacional, cabe recordar, en julio de 2022, poco después de que los hipopótamos fueran declarados como especie invasora, dos de estos animales fueron reubicados por la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare). Los animales indivicuos se llevaron desde Puerto Triunfo (Antioquia) hasta el Bioparque Ukumarí, un hábitat natural de 44 hectáreas ubicado entre Pereira y Cerritos (Risaralda).

El impacto de los hipopótamos

Actualmente, en Colombia hay cerca de 260 hipopótamos, según proyecciones científicas, y están concentrados en el Magdalena Medio. De acuerdo con el Minambiente, si no se implementan medidas para controlar su expansión, su población podría superar los 1.200 individuos en menos de diez años.

Arjona apuntó que uno de los objetivos del plan de manejo y control es conservar las especies nativas, algunas de ellas endémicas y en riesgo crítico:

Manatí (Trichechus manatus): en peligro.

Nutria (Lontra longicaudis): vulnerable.

Chigüiro (Hydrochoerus isthmius): vulnerable.

Venados (familia Cervidae): en estudio.

Tortuga del río Magdalena (Podocnemis lewyana): en peligro crítico.

Bocachico (Prochilodus magdalenae): vulnerable.

Bagre rayado (Pseudoplatystoma magdaleniatum): en peligro crítico.

“Asimismo, se estima que cerca de 200 especies de plantas acuáticas podrían verse afectadas por el deterioro de la calidad del agua, asociado a la acumulación de materia orgánica y la proliferación de bacterias derivadas de las heces y otras actividades de los hipopótamos en los ecosistemas acuáticos de la región”, resaltó el ministerio.

Otra de las apuestas, según el jefe de cartera, es proteger la vida de las comunidades, que también están en riesgo. Como contamos en este reportaje, en el río Magdalena hay pescadores que tienen cada vez más encuentros con los hipopótamos y ya hubo una persona que casi pierde la vida. “Quedé jodido”, expresó hace un tiempo Luis Enrique Díaz a El Espectador.

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