En otras zonas del país, añade la entidad, predominarán condiciones secas y temperaturas elevadas. "Este panorama se presenta en medio de una segunda temporada de lluvias que, bajo la influencia del fenómeno de El Niño, no se ha…

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) en su más reciente pronóstico sobre el tiempo señala que para este fin de semana, del 20 al 22 de noviembre, se prevén lluvias en sectores del centro y sur de la región Caribe, las regiones Andina y Pacífica, y el oriente de la Amazonia.

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Pronóstico del tiempo del Ideam: ¿en qué zonas de Colombia lloverá este fin de semana?

En otras zonas del país, añade la entidad, predominarán condiciones secas y temperaturas elevadas. "Este panorama se presenta en medio de una segunda temporada de lluvias que, bajo la influencia del fenómeno de El Niño, no se ha desarrollado con la intensidad ni la frecuencia esperada, dejando precipitaciones por debajo de los valores climatológicos habituales para noviembre", apunta el Ideam.

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Por estas razones, dice la entidad, los próximos 10 días serán claves para el comportamiento de las lluvias en el país. "Si bien durante la última semana del mes podrían presentarse algunas precipitaciones, estas no serían suficientes para alcanzar los acumulados esperados", según la entidad.

Durante estos días también se esperan lluvias de moderadas a fuertes, algunas acompañadas de tormentas eléctricas, especialmente en horas de la tarde y noche. Para Bogotá se prevé abundante nubosidad, con posibilidad de lluvias moderadas en algunos sectores durante las tardes y de ligera intensidad en horas de la noche, principalmente en las localidades del norte, suroriente y occidente de la ciudad. La temperatura podrá oscilar entre los 9 °C y los 22 °C.

☔ Pronóstico del tiempo viernes 20 de noviembre

Según el Ideam, para la tarde de este viernes, 20 de noviembre, se podrán registrar lluvias fuertes en el nororiente de Magdalena, sur de Bolívar, suroccidente de Córdoba, Antioquia, Santander, norte y occidente de Boyacá, norte y sur de Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Chocó, sur de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y suroriente de Amazonas.

También se podrán presentar lluvias ligeras a moderadas en el sur de La Guajira, norte de Cesar, sur de Sucre, en Norte de Santander, Tolima, Quindío, Huila, suroriente de Vichada, oriente de Guaviare, Guainía y Vaupés. La entidad, sin embargo, advierte que habrá predominio de tiempo seco en gran parte de las regiones Orinoquia y Amazonia.

En cuanto a las temperaturas máximas previstas, serán: Santa Marta 37 °C, Riohacha 35 °C, Valledupar 38 °C, Barranquilla 35 °C, Montería 37 °C, Neiva 37 °C y Puerto Carreño 35 °C.

☔ Pronóstico del tiempo sábado 21 de noviembre

Para este sábado, 21 de noviembre, la entidad señala que se podrán presentar lluvias fuertes en el nororiente de Magdalena, norte de Cesar, sur de Bolívar, suroccidente de Córdoba, Antioquia, suroriente de Santander, norte y occidente de Boyacá, norte y sur de Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Chocó, norte y sur de Valle del Cauca, Cauca, Nariño, occidente de Caquetá y oriente de Amazonas.

En cuanto a las lluvias ligeras a moderadas, se podrán registrar en el sur de La Guajira, Sucre, Tolima, Huila, Quindío, norte y occidente de Arauca, centro y sur de Casanare, Meta, Vichada, oriente de Guaviare, occidente de Putumayo, Guainía y Vaupés.

La entidad también advierte que se prevé el predominio de tiempo seco en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, norte y centro de La Guajira, norte de Magdalena, Atlántico, sur de Boyacá, oriente de Cundinamarca, norte de Huila y sectores de Arauca, Casanare, Vichada, Guaviare y Caquetá.

Las temperaturas máximas previstas por la entidad son: Santa Marta 38 °C, Riohacha 36 °C, Valledupar 39 °C, Barranquilla 35 °C y Montería 38 °C.

☔ Pronóstico del tiempo domingo 22 de noviembre

El Ideam dice que para el domingo, 22 de noviembre, se prevén lluvias fuertes en el nororiente de Magdalena, norte de Cesar, centro y sur de Bolívar, nororiente y occidente de Antioquia, norte de Boyacá, centro y sur de Cundinamarca, noroccidente de Tolima, Caldas, Risaralda, Chocó, norte y sur de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Amazonas.

Además, se podrán presentar lluvias ligeras a moderadas en el sur de La Guajira, sur de Sucre, centro y sur de Córdoba, Norte de Santander, Santander, Quindío, Huila, occidente de Arauca, sur y occidente de Casanare, Meta, sur de Vichada, Guaviare, oriente y occidente de Caquetá, Putumayo, Guainía y Vaupés.

La entidad indica que también podrá presentarse predominio del tiempo seco en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, gran parte de La Guajira, Atlántico, litoral de Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Urabá y varios sectores del nororiente de la Orinoquia y la Amazonia central.

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En cuanto a las temperaturas máximas previstas, son: Santa Marta 37 °C, Riohacha 35 °C, Valledupar 37 °C, Barranquilla 36 °C, Montería 37 °C, Arauca 35 °C y Puerto Carreño 35 °C.

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