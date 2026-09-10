Según la entidad, en varias estaciones meteorológicas se observaron anomalías en temperaturas máximas que superaron ampliamente la climatología histórica de los registros que se tenían de septiembre…

Las temperaturas en Colombia, durante los primeros días de septiembre, mostraron marcados contrastes entre regiones. Mientras que unos municipios alcanzaron los 42 °C, en otros hubo solo 2 °C, que marcaron nuevos récords en el país, de acuerdo con un reciente comunicado del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales ( Ideam ).

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Municipios con 42 °C y otros con 3°C marcan el inicio de septiembre en Colombia

Según la entidad, en varias estaciones meteorológicas se observaron anomalías en temperaturas máximas que superaron ampliamente la climatología histórica de los registros que se tenían de septiembre entre 1991 y 2020. Esto, dice el Ideam, refleja la persistencia de condiciones atmosféricas favorables para el incremento del calor durante el día.

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Algunos de los casos más destacados se encuentran en Antioquia. En Fredonia se registró una temperatura máxima de 41,4 °C, y en Urrao de 29,2 °C, lo que representa una anomalía de 6,75 °C.

En Armenia hubo una temperatura máxima de 34,6 °C, en Saldaña (Tolima), la máxima estuvo en 41 °C y en Valledupar (Cesar) llegó hasta los 40,2 °C. En la región Caribe, Cartagena presentó una temperatura máxima de 38,3 °C, mientras que Riohacha en La Guajira registró 39,6 °C.

Los datos demuestran que los aumentos no solo se registraron en regiones tradicionalmente cálidas, sino que también afectó zonas con condiciones térmicas moderadas, como es el caso de las ciudades del eje cafetero y del valle interandino, como en los casos de Pereira y San Sebastián de Mariquita en Tolima.

Con respecto a los valores históricos, algunos municipios registraron anomalías preliminares que estuvieron entre los 0,2 °C y 1,8 °C por encima. Ese fue el caso de Tunja que tuvo 24,2 °C, una diferencia de 1,8 °C, o el de Ocaña que alcanzó los 32,2 °C, es decir, +1,6 °C más.

Los municipios donde se registraron las temperaturas más altas fueron:

Pailitas (Cesar) con 42,0 °C,

Fredonia (Antioquia) con 41,4 °C

Natagaima (Tolima) con 41,2 °C

Saldaña (Tolima) con 41,0 °C

Valledupar (Cesar) con registros de 40,2 °C y 40,1 °C

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Municipios más fríos en Colombia

Mientras en algunos municipios las temperaturas subieron, en otros estuvieron por debajo de los promedios históricos que se tenían para septiembre. Entre el 1 y el 10 de septiembre se registraron temperaturas mínimas, especialmente en las madrugadas.

Los descensos más significativos se presentaron en Yopal, con 17,6 °C y una anomalía de -4,8 °C; en Paipa, con 2,4 °C; Toca, con 3,2 °C; Duitama, con 3,0 °C; y Pupiales y Cerinza, ambos con 2,2 °C. También se destacaron Ábrego y Neiva, con anomalías cercanas a -3,3 °C.

En general, las condiciones más frías se concentraron en Boyacá, Nariño y Casanare, especialmente en zonas de alta montaña. “Este enfriamiento podría afectar cultivos sensibles, actividades pecuarias y ecosistemas vulnerables”, advierte el Ideam.

Los municipios más fríos del país, con registros cercanos a los 2 °C fueron:

Aldana (Nariño)

Pupiales (Nariño)

Saboyá (Boyacá)

Cerinza (Boyacá)

Paipa (Boyacá).

Según la entidad, este comportamiento estuvo asociado con cielos despejados, baja nubosidad, poca humedad y mayor radiación solar, condiciones que favorecieron un fuerte calentamiento diurno y un rápido enfriamiento nocturno.

Para los siguientes días se prevé un aumento de las temperaturas máximas, especialmente el 10 y el 12 de septiembre, con mayor intensidad en el Caribe y los valles interandinos. En contraste, las temperaturas mínimas podrían descender entre el 11 y el 13 de septiembre, con la madrugada del 12 como el momento más frío, principalmente en Nariño, la Sabana de Bogotá, el nororiente de Boyacá, Cauca y el suroccidente del Tolima.

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