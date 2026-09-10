Agosto de 2026 fue el mes más caluroso jamás registrado a nivel mundial

De acuerdo con Copernicus, agosto de 2026 fue, junto con julio de 2023, el mes más cálido jamás registrado. Mientras en julio de 2023 se registró una temperatura media global del aire en la superficie de 16.95 °C, la de agosto de 2026 fue ligeramente…

El mes de agosto que acaba de terminar batió varios récords climáticos que siguen encendiendo las alarmas entre los científicos alrededor del mundo, según informó el (C3S), gestionado por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (CEPMPM), este jueves 10 de septiembre.

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De acuerdo con Copernicus, agosto de 2026 fue, junto con julio de 2023, el mes más cálido jamás registrado. Mientras en julio de 2023 se registró una temperatura media global del aire en la superficie de 16.95 °C, la de agosto de 2026 fue ligeramente superior, al reportar 16.96 °C.

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“Con una temperatura media global del aire en superficie 1,65 °C superior a la referencia preindustrial estimada, este agosto fue el primer mes en superar los 1,5 °C desde noviembre de 2025”, agregó Copernicus.

Sin embargo, ese no fue el único que se rompió durante el agosto pasado. La media mensual de temperaturas de la superficie del mar (TSM) también fue la más alta jamás registrada en los océanos extrapolares (que abarca el 80 % de la superficie oceánica total), empatada con la de marzo de 2024.

Siguiendo con los océanos, Copernicus señaló que la temperatura diaria de la superficie del mar fue la más alta jamás registrada a nivel mundial en los océanos extrapolares, con 21,11 °C.

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Frente al Pacífico tropical, “una zona en la que un fenómeno de El Niño potencialmente extremo sigue intensificándose”, también se observaron temperaturas récord de la superficie del mar.

“Los efectos de este fenómeno ya se están dejando sentir en tierra, con condiciones que favorecen la intensificación de los incendios forestales estacionales en toda Indonesia”, apuntó el Servicio de Vigilancia de la Atmósfera de Copernicus (CAMS).

A nivel regional, este mes marcó el final del verano más cálido jamás registrado en Europa occidental, superando el récord establecido en 2003. En otras regiones, como Sudamérica, parte del sur de Estados Unidos y el norte de México, se registraron condiciones más secas de lo habitual.

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Al respecto, Samantha Burgess, investigadora del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio, señaló al respecto que “agosto de 2026 fue un mes extraordinario en el historial climático mundial. Fue tanto el agosto más cálido como el mes más cálido jamás registrado, con temperaturas globales que alcanzaron los 1,65 °C por encima de los niveles preindustriales, lo que supuso el retorno de las temperaturas globales por encima de los 1,5 °C”.

“Estas observaciones muestran cómo el cambio climático está provocando fenómenos extremos tanto en la atmósfera como en los océanos. Las comunidades, las economías y los ecosistemas de todo el mundo están sintiendo cada vez más los efectos de estas condiciones”, concluyó Burgess.

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