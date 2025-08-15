¿Va a salir este festivo? Este es el clima que pronostica el IDEAM para los tres días

El IDEAM advirtió que durante el fin de semana se presentarán lluvias, especialmente el viernes 15 y sábado 16 de agosto. Foto: JEIMI VILLAMIZAR - Publicaciones Semana - Jeimi Villamizarar

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) publicó su más reciente reporte climático, en el que advirtió que durante el fin de semana se presentarán lluvias, especialmente el viernes 15 y sábado 16 de agosto.

Las precipitaciones más intensas se registrarán en las regiones Caribe, Pacífica y Andina, asociadas a sistemas meteorológicos y condiciones locales. La entidad aclaró que estas lluvias no estarán relacionadas con el huracán Erin, el cual no tendrá influencia directa sobre el territorio nacional.

Además, para este viernes se prevé abundante nubosidad en gran parte del país con precipitaciones de variada intensidad. Las lluvias más fuertes, con posibles tormentas eléctricas aisladas, se concentrarán en amplios sectores de las regiones Caribe, Pacífica, norte y occidente de la Andina y al oriente de la Orinoquía y la Amazonía.

Los mayores acumulados de precipitación se esperan sobre aguas marítimas y costeras del Caribe y el Pacífico colombiano, los golfos de Morrosquillo y Urabá, las inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, la región de La Mojana y los piedemontes Llanero y Amazónico.

Esta situación también se extenderá a La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Vichada, Guainía, Vaupés, Putumayo y Amazonas

Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se espera que este viernes se presenten precipitaciones entre ligeras y moderadas. Especialmente, sobre su área marítima.

☔ Pronóstico sábado 16 de agosto

Durante esta jornada, el IDEAM aseguró que se espera una disminución de las lluvias en amplios sectores del país, particularmente en las regiones Orinoquía, Amazonía y Caribe.

Sin embargo, las precipitaciones más intensas se registrarán en áreas de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío.

En otros departamentos, como Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guainía, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas, se prevén lluvias de menor intensidad. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina se mantendrán las precipitaciones entre ligeras y moderadas, principalmente sobre su área marítima.

☔ Pronóstico domingo 17 de agosto

El IDEAM prevé un ligero incremento de las lluvias con respecto al día anterior, especialmente en la región de la Orinoquía, Amazonía y Andina. En contraste, en las regiones Caribe y Pacífica se espera una leve disminución de las precipitaciones.

Las lluvias más intensas, con probabilidad de tormentas eléctricas aisladas, se concentrarán en Cesar, sur de Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba; el oriente de Chocó y Santander; el occidente de Valle del Cauca y Cauca; así como en Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, norte de Tolima, Vichada, Guainía, oriente de Guaviare, Caquetá, Vaupés y en el sur de Meta y Amazonas.

Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se espera una ligera disminución en la nubosidad y en las precipitaciones.

☔ Pronóstico lunes 18 de agosto

La entidad estima que para este día se presente una reducción moderada de las lluvias en las regiones Pacífica, Orinoquía y Amazonía, mientras que en la Caribe y el norte de la Andina se prevé un incremento.

Los mayores acumulados se esperan en las inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y en la región de La Mojana, así como en amplios sectores del sur de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander y Santander.

Las lluvias de menor intensidad se prevén en Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Meta, Vichada y Caquetá.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, predominarán las condiciones de tiempo seco.

