Q5, la camioneta híbrida que se convirtió en un ‘best seller’ de Audi en Colombia

A Colombia llega desde México. Precisamente de la factoría de José Chiapa, en Puebla, donde a mediados de 2020 se alcanzó la cifra de 555.555 unidades producidas de Q5, la camioneta —o SUV, siendo precisos— con hibridación ligera que hoy se codea en la cima de los más vendidos de Audi en el mercado local (317 unidades desde su lanzamiento, en julio).

Se trata de la alternativa mediana que Audi ubica entre Q3 y Q7, siendo el primero de estos un compacto ciertamente enfocado en lo urbano (con 4,5 metros de largo y 2 de ancho, en su variante Sportback) y el segundo, un verdadero buque europeo (5.063 mm de longitud y 2.212 de ancho) al que, en ocasiones, le sobran centímetros para transitar en las calles de las principales ciudades colombianas.

Más que por las dimensiones, Q5 es llamativo por su estética. Al país, entre junio y julio, desembarcó la línea con un mismo propulsor (el siempre fiable 45 TFSI de dos litros turbo y cuatro cilindros en línea del Grupo Volkswagen) y un par de estéticas: SUV (4.682 mm de largo, 1.662 de alto y 2.140 de ancho) o Sportback (mismos números, a excepción del largo, con 4.689 mm), que difieren en la caída del baúl, pero comparten las demás propiedades de equipo y diseño.

Conducción ligera

Dentro del imprescindible listado de caracteres que debe cumplir un carro del segmento prémium cuyo valor supere los $200 millones, priman, sin duda, el confort y la respuesta —del juego entre el motor y la transmisión, claramente—, que en este caso es evidente dentro y fuera de la ciudad.

La suspensión, en la mayoría de modos de manejo, demuestra un buen recorrido y aleja las vibraciones y los movimientos bruscos en la cabina ante imperfecciones, baches, reductores y demás obstáculos recurrentes en la infraestructura local. Es más —a riesgo de sonar fanático—, resulta, a velocidades de 60 a 80 km/h, suficiente en curvas. La tecnología quattro, con la que Audi bautiza su sistema AWD, es evidente, útil y eficaz en destapados poco pronunciados —no es un 4x4—.

La sutileza —adjetivo preciso ante la experiencia— del volante, aligera el trabajo motriz que ejecutan los hasta 249 caballos de poder y 370 Nm de torque, junto a la transmisión automática S-Tronic de siete velocidades. Aun así, el juego motriz al que se suma esta caja -que es de doble embrague- refleja un leve lag cuando se acelera a fondo desde cero. Claro está, la percepción es mínima, sutil, de milésimas… pero está presente.

Ahora bien, no hay que pasar por alto que, en ciudades como Bogotá y Medellín, Q5 transita libremente a diario, sin restricciones movilidad, gracias a su asistencia eléctrica (Mild Hybrid) basada en un motor de doce voltios. Este dispositivo ampara determinadas funciones (dirección, luces, marcha en inercia, etc.), pero, al parecer, no es relevante en consumos, que para esta prueba fueron de 34 a 36 km/gal en ciudad; y 42 a 45 km/gal en carretera (sobre los 2.000 y 2.500 m.s.n.m.).

Armonía en la cabina

A la suspensión suave, precisa y generosa se suma una insonorización de primera, proporcional al segmento, y que en ningún momento sucumbe ni irrumpe en la armonía de los recorridos aun cuando el propulsor trabaja entre las 3.000 y 4.000 vueltas.

A lo anterior se suma la adecuada ergonomía de los asientos delanteros y traseros —no más de cuatro pasajeros se sentirán cómodos en Q5—, el sobresaliente sonido (ocho altavoces) del sistema de infoentretenimiento (basado en una intuitiva pantalla de 10,1 pulgadas) y una iluminación interior acorde con el tamaño de la cabina, fruto del techo panorámico corredizo —cubierto con una tela delgada y poco traslúcida—, que ocupa casi toda la parte superior del carro.

Tan llamativos son el ajuste eléctrico en las dos plazas delanteras y la aplicación de cámaras frontales, traseras y visión 360 —un alivio en parqueaderos públicos— (Q7, por ejemplo, solo incluye proyección trasera), como la ausencia de calefacción en las sillas y algunas asistencias a la conducción (alerta de tráfico cruzado y asistente de mantenimiento en carril, entre otras tecnologías hoy comunes en el segmento).

Sobresale el sistema de frenos de disco ventilados delanteros y traseros, los faros frontales full LED, el tacómetro digital de 12,3 pulgadas y los rines de 19” en la alternativa de corte SUV y de 20” en la Sportback. Una importante mayoría de materiales que insinúan calidad componen en interior del carro, aunque hay espacios (junto a la palanca de cambios y una breve línea en el salpicadero) con el siempre frágil piano black.

Más de 1.100 unidades matriculadas ubican a Audi como la tercera marca prémium con mayores ventas en Colombia. Q5 es protagonista del resultado. Confort y rendimiento enmarcan al híbrido ligero que ya rueda en Colombia. Claro, una opción familiar con destellos de deportividad y un valor que hará pensar a quienes disponen de los $204’900.000 que los alemanes solicitan por su producto en la carrocería SUV o $225’900.000 en la Sportback.