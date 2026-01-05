¿Qué significa la línea verde en carretera y qué pasa si no se acata?

Algunos conductores terminan con sanciones por desconocerla en tramos específicos de la ciudad. Foto: Cortesía: Alcaldía de Bogotá

En Bogotá, algunas vías cuentan con una línea verde pintada en la calzada. Esta no es decorativa, sino que indica un uso exclusivo para buses escolares.

Este carril preferencial, activo desde 2017 y que funciona de lunes a viernes, entre las 6:00 a. m. y las 8:30 a. m., busca que los estudiantes lleguen a tiempo y de manera segura a sus colegios. La medida cubre, por ejemplo, la calzada oriental de la Autopista Norte, entre las calles 170 y 245, y beneficia a más de 100.000 estudiantes que usan rutas escolares diariamente.

¿Hay multa por usar la línea verde?

Según la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, la infracción por circular en este carril sin estar autorizado se clasifica como D6, definida por el Código Nacional de Tránsito por “Adelantar a otro vehículo en berma, túnel, puente, curva, pasos a nivel y cruces no regulados o al aproximarse a la cima de una cuesta o donde la señal de tránsito correspondiente lo indique”, y está sancionada con una multa que, hasta el año pasado, equivalía a 1’207.800 pesos colombianos.

Otra de las conductas que puede generar la misma multa en la ciudad es adelantar sobre una línea continua amarilla. También se considera una infracción grave bajo el comparendo D6 y el valor es el mismo que mencionamos anteriormente.

La norma agrega que, en el caso de motocicletas, se puede proceder a la inmovilización hasta que se pague la multa o la autoridad competente determine su resolución según los artículos 135 y 136 del Código. Además, quien cometa esta infracción podría recibir un segundo comparendo, esta vez del tipo D3, si circula en sentido contrario al estipulado, lo que, sumado al primero, puede derivar en la suspensión temporal de la licencia de conducción.

El objetivo de este carril es tanto reducir los tiempos de viaje de los buses escolares, como aumentar la seguridad de los menores. Por eso, los conductores de otros vehículos deben evitar transitar por ese espacio durante el horario establecido.

No obstante, en otros países como España, esta línea puede servir para avisar que hay presencia de ciclistas, marcar áreas con estacionamiento restringido o especial, o indicar que una vía tiene un historial elevado de accidentes.

