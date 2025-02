¿Tiene carro híbrido o eléctrico? Así puede registrarlo para no tener pico y placa

La Secretaría de Movilidad de Bogotá explica cómo obtener la autorización de circulación de carros híbridos y eléctricos. Foto: Volvo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El mercado de vehículos eléctricos en Colombia experimentó un crecimiento sin precedentes en 2024. Con 9.178 unidades matriculadas, la cifra representó un aumento del 150 % respecto a las 3.677 registradas en 2023. Diciembre cerró el año con el mayor número de inscripciones, alcanzando 1.937 registros.

Este impulso se mantuvo en enero de 2025, con 966 nuevas matriculaciones en el país, lo que representó un incremento del 345,2 % en comparación con las 217 unidades registradas en el mismo mes de 2024.

Bogotá lideró la lista con 489 vehículos inscritos, seguida por Medellín con 219, mientras que Cali y Manizales registraron 65 y 29 unidades, respectivamente.

Con el crecimiento del parque automotor eléctrico e híbrido, Bogotá ha implementado beneficios como la exención de la restricción de pico y placa para estos vehículos. Sin embargo, esta condición no se otorga automáticamente, por lo que los propietarios deben realizar un registro previo ante la Secretaría de Movilidad.

Según la entidad, hasta la fecha, 73.792 vehículos de este tipo han completado el proceso y están inscritos en la plataforma SIMUR, lo que les permite circular sin restricciones y evitar sanciones por parte de las autoridades de tránsito.

Le sugerimos: Colombia se ubicó quinto en las ventas de carros en Latinoamérica durante 2024

¿Cómo obtener el permiso de circulación para carros eléctricos o híbridos en Bogotá?

El trámite es completamente virtual, gratuito y se aprueba en tiempo real, siempre que el vehículo cumpla con todos los requisitos.

Para realizar el registro, siga estos pasos:

Ingrese a la página web de la Secretaría Distrital de Movilidad y haga clic en el botón verde “Registro de vehículos eléctricos e híbridos”.

Antes de continuar, seleccione el botón azul “Tenga en cuenta”, ubicado en la parte superior derecha del formulario, y verifique que cumple con los requisitos mínimos.

Complete todos los campos del formulario y haga clic en “Registra información”.

Una vez finalizado el registro, verifique en la página de SIMUR que el permiso esté vigente ingresando el número de placa del vehículo.

“Con este registro, el permiso quedará activo y, en caso de una inspección por parte de Agentes Civiles de Tránsito o la Policía de Tránsito, podrán verificar su vigencia en la base de datos”, sostiene la Secretaría de Movilidad.

Requisitos para obtener el permiso

Este trámite permite la circulación sin restricciones en los días y horarios en los que la medida está vigente. No realizar la inscripción puede generar sanciones por parte de las autoridades. Para obtener la aprobación, el sistema verifica automáticamente en el RUNT que el vehículo cumpla con los siguientes requisitos:

Revisión Técnico-Mecánica (RTM) y de emisiones contaminantes vigentes.

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente.

Registro del tipo de combustible.

Si alguno de estos requisitos no está en regla, la Secretaría Distrital de Movilidad no aprobará la inscripción de la placa.

Cabe destacar que este trámite solo debe realizarse una vez, ya que no requiere renovación anual. Sin embargo, cada año se verificará que el SOAT y la Revisión Técnico-Mecánica estén vigentes. En caso de que alguno de estos documentos no esté actualizado, el sistema no renovará automáticamente la inscripción y el propietario deberá repetir el proceso.

Le puede interesar: Esta plataforma busca transformar la compra y venta de carros usados en Colombia

Para resolver dudas o recibir asistencia sobre el procedimiento, la Secretaría Distrital de Movilidad ofrece varios canales de atención:

Centro de Contacto de Movilidad: (601) 364-94-00, opción 2. Atención de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., y sábados, de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Línea Única Nacional: 01 8000 127 425. Disponible en el mismo horario.

Canales virtuales: A través de la página web oficial: A través de la página web oficial: www.movilidadbogota.gov.co