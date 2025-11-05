10 minutos bastan: rutinas cortas para principiantes

Aunque diez minutos no reemplazan una sesión extensa para quienes buscan grandes mejoras de rendimiento, sí representan un punto de partida concreto y sostenible para principiantes. Foto: Getty Images

En un mundo acelerado, en el que el tiempo libre se vuelve un lujo, las rutinas de ejercicio cortas comienzan a ganar protagonismo como una alternativa para quienes desean iniciar un estilo de vida más activo. Diez minutos parecen poco, pero pueden ser suficientes para activar el cuerpo, levantar el ánimo y crear un hábito que luego se consolide. La clave está en que ese pequeño bloque sea constante y fácil de encajar en la rutina diaria.

Para muchos principiantes, la frustración aparece cuando creen que deben cumplir entrenamientos largos o intensos. Sin embargo, al reducir la exigencia de tiempo, la puerta de entrada al ejercicio se abre de forma gradual. La evidencia científica reciente afirma que el beneficio no depende solo de la duración, sino de la regularidad.

“Lo más valioso de una rutina de diez minutos es que elimina excusas y permite a cualquier persona activar su cuerpo sin sentir que es una tarea imposible. Para un principiante, la prioridad no es la intensidad, sino la constancia y la técnica”, resume Carlos Ramírez, entrenador de base y licenciado en ciencias del deporte de la Universidad Pedagógica.

Para comprender mejor la relevancia de estas rutinas cortas, resulta útil revisar un estudio que analizó directamente este tipo de prácticas. Se trata de Impact of 10-min Daily Yoga Exercises on Physical and Mood Variables, publicado en 2021 en la plataforma de acceso abierto PMC del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. El objetivo fue evaluar cómo diez minutos de ejercicios diarios podían influir en el bienestar físico y emocional de adultos que trabajaban desde casa.

Resultados principales:

Reducción marcada de molestias en cuello, hombros y zona lumbar.

Mejora del estado de ánimo y disminución del estrés.

Aumento leve de la movilidad y de la sensación general de bienestar.

El estudio concluyó que incluso intervenciones breves, realizadas todos los días, pueden producir mejoras reales, especialmente para personas poco activas.

Con esta evidencia en mente, Ramírez aconseja que una rutina de diez minutos para principiantes debe ser muy sencilla, equilibrada y enfocada en activar el cuerpo sin sobrecargarlo. “Los errores más comunes son querer hacer demasiado o copiar entrenamientos avanzados. Lo más efectivo siempre será un calentamiento básico, dos o tres ejercicios principales y un cierre con estiramientos”, explica.

La propuesta del experto es:

Calentamiento – 2 minutos: marcha en sitio y movilidad de hombros. Ejercicios – 6 minutos: 30 segundos de sentadillas suaves 30 segundos de descanso activo 30 segundos de plancha apoyando rodillas 30 segundos de descanso activo 30 segundos de flexiones modificadas 30 segundos de descanso activoRepetir una segunda ronda. Enfriamiento – 2 minutos: estiramientos básicos de piernas y brazos.

Según Ramírez, este tipo de rutina cumple tres objetivos clave, activar los músculos principales, despertar el sistema cardiovascular y crear una sensación de logro que motiva a continuar. “Cuando estos diez minutos se vuelven cómodos, se pueden añadir pequeñas variaciones o extender un par de minutos más, pero siempre respetando la capacidad individual”, agrega sobre la progresión.

Para que el hábito se mantenga, el experto sugiere tres acciones simples, elegir un horario fijo, preparar un espacio pequeño pero despejado, y asociar la rutina con un ritual cotidiano, como antes de la ducha o después del trabajo. “El ejercicio deja de sentirse como un esfuerzo y se convierte en una parte natural del día cuando se integra de esta forma”, afirma.

Aunque diez minutos no reemplazan una sesión extensa para quienes buscan grandes mejoras de rendimiento, sí representan un punto de partida concreto y sostenible para principiantes. Ramírez lo resume de manera contundente: “En la etapa inicial, lo que transforma la salud no es la duración del entrenamiento, sino el hábito que se construye minuto a minuto. Y diez minutos son más que suficientes para comenzar”.

En conclusión, las rutinas cortas permiten romper la barrera psicológica del “no tengo tiempo” y, apoyadas tanto por la ciencia como por la experiencia profesional, demuestran que el ejercicio puede ser accesible, práctico y efectivo desde el primer día.

