11K San Valentín en Cartagena: cierres viales, horarios y recomendaciones

La 11K San Valentín Cartagena 2025 es un evento ideal para quienes buscan combinar amor, amistad y deporte en un ambiente costero impresionante. Con distancias para distintos niveles, un recorrido por el Viaducto del Gran Manglar, salida desde Serena del Mar, entrega de kits el día anterior, y una experiencia organizada, promete ser una de las carreras destacadas en la región Caribe. Foto: 11K San Valentín Cartagena 2025

Cartagena se prepara para recibir la séptima versión de la Carrera 11K San Valentín, un evento deportivo que combina amor, amistad y deporte al ritmo del Caribe. Esta carrera contará con varias distancias y modalidades, y promete un recorrido espectacular por la zona norte de la ciudad, incluyendo una de sus obras más emblemáticas: el Viaducto del Gran Manglar.

Fechas, distancias y modalidades

• Fecha del evento: domingo 21 de septiembre de 2025.

• Hora de inicio: la carrera de 11K individual comienza a las 5:45 a. m.; la de 6K individual, a las 5:50 a. m.; y la de 6K parejas, a las 6:00 a. m.

• Distancias disponibles:

• 11 kilómetros (individual).

• 6 kilómetros (individual).

• 6 kilómetros parejas (adultos mixtos o adulto + menor entre 12–17 años).

• Nueva distancia de 2 kilómetros para niños de 3 a 10 años, acompañados por un adulto.

Ruta y recorrido oficial

• El punto de partida y llegada está ubicado en Serena del Mar.

• El trazado va por el Viaducto del Gran Manglar en un recorrido de ida y vuelta.

• Retornos:

• Para los de 6K: retorno alrededor del kilómetro 3 para algunos, o puntos determinados dependiendo de la categoría.

• Para los de 11K: retorno cerca del kilómetro 5.5.

• En el caso de la categoría de 15K, los participantes hacen últimos kilómetros en calles internas de Serena del Mar; sin embargo, para la versión 2025 no siempre aparece esa distancia como disponible.

Entrega de kits

• Cuándo: sábado 20 de septiembre de 2025, entre la 1:30 p. m. y las 6:30 p. m.

• Dónde: Centro de ventas de Serena del Mar.

El kit incluye el número de corredor, camiseta oficial del evento, chip de cronometraje (si aplica), y otros elementos promocionales de los patrocinadores. Este tipo de eventos suele contemplar hidratación, servicios médicos, zonas de calentamiento, entre otros, aunque para confirmar algunos detalles específicos conviene revisar el reglamento oficial.

Horarios y tiempos máximos

• Salida 11K individual: 5:45 a.m.

• Salida 6K individual: 5:50 a.m.

• Salida 6K parejas: 6:00 a.m.

• Tiempo máximo para completar:

• 11K → aproximadamente hora y cuarenta minutos.

• 6K → alrededor de hora y veinte minutos.

Calles cerradas y cierres viales

• El recorrido se hará por el carril derecho en sentido Cartagena → Serena del Mar, sobre la Vía al Mar / Viaducto del Gran Manglar, lo que implicará el cierre parcial de ese carril para tránsito vehicular durante el paso de los corredores.

• Vías de acceso al punto de partida / meta (Serena del Mar, centro de ventas) se verán con restricciones vehiculares propias de la coordinación del evento. No se han detallado todos los desvíos, pero se recomienda anticipación para llegar. —[No se encontró fuente oficial que describa todos los cierres de calles internas, desviaciones específicas de tránsito más allá del tramo de carrera.

Recomendaciones para los corredores

Para que todo salga bien si va a participar, estos son algunos tips útiles, que expone la entidad en su sitio web:

1. Llegar temprano: Las salidas comienzan muy temprano (5:45 a.m. para 11K) — asegúrese de estar en Serena del Mar con tiempo suficiente para evitar demoras, tráfico, o problemas de parqueo.

2. Parqueadero gratis: Hay parqueadero gratuito en el centro de ventas de Serena del Mar para quienes llegan para la entrega del kit / participación. Se sugiere llegar antes de las 5:30 a.m. si vas a usar este parqueadero.

3. Vestimenta adecuada: Aunque Cartagena es caliente, muy temprano puede sentirse fresco; lleve algo que puedas quitar después. Usa zapatos de running cómodos, protección solar, gorra / visera y gafas si hay sol.

4. Hidratación e hidratantes: Aunque la organización suele proveer puntos de hidratación, llevar una botella pequeña o gel hidratante puede ayudar, especialmente en las distancias más largas.

5. Respeto de retorno y señalización: Cada distancia tiene un punto de retorno específico; debes volver en el momento adecuado o perderás validez para registro de tiempo. Atento a las señalizaciones y guías de organización.

6. Reglamento y categoría: Verifique previamente su categoría (edad, parejas, mixto, etc.), pues hay reglas específicas sobre edad mínima, acompañamiento de adulto si eres menor, etc.

7. Transporte alternativo o rutas de desvío: Si no participa pero le toca movilizarse en zonas cercanas, considere rutas alternas. Si va a ir temprano, estime tráfico o cierres parciales.

Lo que debe saber si no es corredor, pero convivirá con el evento

• Si va a estar en Cartagena el día de la carrera, espere cierres parciales en la Vía al Mar / Viaducto, especialmente en carriles del sentido Cartagena → Serena (derecho) y posibles afectaciones al tráfico vehicular que accede o sale de Serena del Mar.

• El transporte público puede tener demoras.

• Si está alojado o tiene que visitar Serena del Mar u otras zonas cercanas temprano en la mañana, ajuste sus planes de movilidad.

