¿Entrena descalzo? Estos son su beneficios y riesgos

Entrenar descalzo, conocido como barefoot training, ha ganado popularidad en los últimos años al ser, en cierta forma, una manera de volver a lo natural. Más allá de una moda, esta práctica busca estimular los pies de manera directa, mejorar la postura y dar una mayor conexión con el entorno al prescindir del soporte constante del calzado.

Esta práctica también se asocia a una idea de liberación del calzado tradicional, que muchos consideran restrictivo. Los defensores del barefoot training aseguran que eliminar el soporte artificial permite que los pies trabajen de modo más auténtico, liberando sus músculos y mejorando la postura sin necesidad de tecnología sofisticada.

El doctor Marcos Alvear, fisioterapeuta especializado en biomecánica de la Pontifica Universidad Javeriana, describe que “practicar entrenamientos descalzos activa de forma más completa los músculos intrínsecos del pie, lo que puede mejorar el equilibrio, la estabilidad y la textura del paso”; y añade que esta activación surge porque los pies “reciben una retroalimentación directa del suelo, lo que refuerza la coordinación motriz”.

Según su enfoque, este estímulo constante podría traducirse en mejoras concretas en la forma de caminar o realizar ejercicios de soporte, siempre que se introduzca con moderación.

Por su parte, la entrenadora deportiva de Corre Caminos Bogotá, Carla Medina, experta en acondicionamiento físico, insiste en que “el barefoot training puede fortalecer no solo el pie, sino también la cadena cinética hacia tobillos, rodillas y cadera, siempre que se realice de forma progresiva y consciente”. Medina advierte que si se salta esa transición gradual, “se corre el riesgo de sobrecarga o lesiones por adaptar demasiado rápido estructuras que no están preparadas”.

En 2024, un grupo de investigadores en Sudáfrica publicó un ensayo controlado aleatorizado con jugadoras adolescentes de hockey sobre césped. Durante ocho a nueve semanas, las participantes realizaron un calentamiento neuromuscular dos veces por semana, unas descalzas y otras con calzado. Se midieron variables como equilibrio, estabilidad dinámica, agilidad, salto y velocidad. Los resultados mostraron que ambos grupos obtuvieron mejoras similares en su rendimiento, lo que indica que entrenar descalzo puede ser tan efectivo como hacerlo con zapatillas deportivas. Además, no se reportaron lesiones ni molestias que obligaran a interrumpir la práctica, lo que refuerza la idea de que, con condiciones controladas y una progresión adecuada, los riesgos pueden mantenerse al mínimo.

Además, la evidencia sugiere otros peligros: lesiones por objetos punzantes, infecciones, hongos, cortes superficiales, sobrecarga en ciertas estructuras del pie o articulaciones, e incluso golpes o resbalones en superficies inapropiadas. También se reporta que individuos con condiciones como pies planos, arcos altos, diabetes o problemas circulatorios deben ser especialmente cuidadosos o evitar esta práctica.

El doctor Alvear señala que “la clave está en la progresión: comenzar en superficies blandas, sesiones de pocos minutos, y aumentar paulatinamente”; mientras que Medina añade que “si hay dolor, molestias persistentes o condiciones médicas, lo mejor es retroceder, consultar con un profesional y ajustar el plan antes de continuar”.

En resumen, el barefoot training ofrece un potencial interesante: mejora la conciencia corporal, estimula los músculos estabilizadores del pie y puede servir como alternativa al calentamiento tradicional, sin perder eficacia según el estudio de jóvenes deportistas. Sin embargo, existen riesgos reales que deben tenerse presentes, sobre todo si no se adapta el cuerpo con cuidado.

Entrenar descalzo puede ser beneficioso si:

• Se realiza de forma progresiva y controlada, especialmente sobre superficies seguras.

• Se incluyen ejercicios de balance, estabilidad y coordinación.

• Se considera el estado de salud del pie y otras condiciones personales.

Pero también entraña riesgos serios si:

• Se pasa repentinamente desde el calzado convencional al entrenamiento barefoot.

• Se entrena en entornos peligrosos o poco higiénicos.

• Se ignoran señales de dolor, daño o condiciones preexistentes.

Al final, esta práctica puede ser una herramienta valiosa para mejorar la forma de moverse, siempre que se aplique con cuidado y en consonancia con el propio cuerpo.