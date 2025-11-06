Logo El Espectador
¿Cuáles son los beneficios de escribir a mano? Esto dicen los expertos

Escribir a mano podría ser más que un simple hábito, una forma silenciosa de sanar y reconectar con uno mismo.

Diego Alejandro Suárez Guerrero
06 de noviembre de 2025 - 01:00 a. m.
En la era de las pantallas, un gesto antiguo está recuperando protagonismo. Escribir a mano podría ser más que un simple hábito: una forma silenciosa de sanar y reconectar con uno mismo.
Foto: Getty Images
La escritura a mano no es solo una herramienta para el aprendizaje, sino también para el bienestar emocional. En tiempos en los que los teclados y las pantallas dominan buena parte de la comunicación y el registro personal, retomar el bolígrafo y el papel parece ofrecer un respiro, una pausa consciente, que conecta al individuo con la lentitud, el movimiento físico y la reflexión interna.

La tendencia se observa tanto en ambientes educativos como en contextos de autocuidado: diarios personales, cartas manuales y anotaciones reflexivas antes de dormir. Estas prácticas remiten a un gesto sencillo pero cargado de significado, el trazo de la letra, el contacto de la mano con el papel, el ritmo propio del instrumento.

Laura Moreno, psicóloga clínica del Hospital San Ignacio, con más de quince años de experiencia en terapias de escritura y bienestar, comenta que “la escritura manual abre un espacio físico y mental que fomenta la pausa, la reflexión y la conexión con lo interno”.

Por su parte, Carlos Ramírez, neurocientífico de la Universidad Nacional, especializado en cognición y aprendizaje, dice que “nuestro cerebro responde de forma diferente cuando la mano controla un instrumento que cuando simplemente tecleamos; se activa más información sensorial y motora, lo que genera otro tipo de experiencia”.

Una de las investigaciones en este tema es el estudio titulado “Handwriting but not typewriting leads to widespread brain connectivity: a high-density EEG study with implications for the classroom”, realizado por F. R. Van der Weel y Audrey L. H. Van der Meer y publicado en la revista Frontiers in Psychology el 26 de enero de 2024. El objetivo del estudio fue comparar lo que ocurre en el cerebro cuando se escribe a mano frente a cuando se mecanografía.

Resultados principales

  • Cuando los participantes escribieron a mano, se observaron patrones de conectividad mucho más amplios entre distintas regiones cerebrales que cuando teclearon.
  • Se identificaron 32 diferencias de clústeres significativas en conectividad (es decir, 16 conexiones destacadas) para la condición de escritura manual frente a mecanografía.
  • Los patrones más fuertes se dieron en las regiones parietales izquierda, parietales centrales y parietales derecha, así como en regiones centrales.
  • Los autores interpretan que esta mayor conectividad favorece procesos de memoria y aprendizaje, dado que esas frecuencias (theta y alfa) y regiones se asocian con la formación de nuevos recuerdos y la integración sensoriomotora.

Este estudio sugiere que escribir a mano no es solo un acto simbólico o tradicional, implica una vinculación cuerpo-mente distinta, que puede favorecer tanto el aprendizaje como el bienestar. “Cuando alguien escribe en papel, no solo imprime ideas sino que se involucra físicamente: sentir la textura del papel, mover la mano, ver la letra surgir… eso promueve una presencia que calma y fortalece", explica Moreno.

Ramírez complementa que la escritura a mano exige coordenadas motrices finas, coordinación visuo-motora y un ritmo propio que el cerebro reconoce como más completo; así se pone en marcha una red mayor de estímulos.

Ante esta evidencia, ¿cómo puede una persona incorporar la escritura a mano para potenciar su bienestar? Algunas recomendaciones de los expertos son:

  • Reservar un cuaderno físico para reflexiones breves o anotaciones personales, en lugar de todo digitalizar.
  • Escribir de forma libre durante 5 a 10 minutos cuando se sienta estrés, inquietud o simplemente se quiera ordenar el pensamiento.
  • Usar la escritura manual para poner en papel logros, gratitudes o pensamientos positivos: “Siempre que redacte a mano aquello que le hace bien, también está activando ese mecanismo de conexión cuerpo-mente”, dice Moreno.
  • Alternar momentos digitales con momentos analógicos: escribir una carta, un diario o bocetos en papel puede contrarrestar la sobrecarga de pantallas y teclados.

Con una base neurocientífica que la respalda y testimonios profesionales que la impulsan, la práctica del bolígrafo y el papel puede ser un pequeño ritual diario que favorece la reflexión, la calma y el fortalecimiento cognitivo. En tiempos de pulsaciones digitales aceleradas, tomarse un momento para escribir a mano puede ser un acto de cuidado para la mente.

Diego Alejandro Suárez Guerrero

Por Diego Alejandro Suárez Guerrero

Comunicador social y periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en comunicación creativa y medios emergentes.dasuarez@elespectador.com

