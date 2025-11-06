¿Es verdad que las canas pueden salir por estrés?

La edad, los genes, la nutrición, el estilo de vida y las condiciones de salud también participan de forma importante, en este proceso. Foto: Manuel faba

Es común escuchar que el estrés puede hacer que aparezcan canas, pero ¿qué tan cierto es este vínculo y qué explican los expertos al respecto? A simple vista, puede parecer una explicación demasiado sencilla para un fenómeno tan visible.

Por un lado, la aparición de canas está asociada con el envejecimiento y la genética; por otro, muchas personas atribuyen al estrés intenso el encanecimiento prematuro. Es decir, puede haber algo de verdad en esa relación, aunque la explicación no es tan directa como suele creerse.

El color del cabello se debe a la melanina, un pigmento producido por células especializadas ubicadas en el folículo capilar. Con el paso del tiempo, esas células reducen su producción de pigmento, lo que provoca que el cabello pierda color y se torne gris o blanco. Sin embargo, factores distintos a la edad —como el estilo de vida, los hábitos, ciertas condiciones de salud e incluso el estrés— también se han señalado como posibles aceleradores o desencadenantes de este proceso.

Según Elena Márquez, doctora en dermatología y especialista en envejecimiento capilar en Dermat Colombia, “el estrés crónico puede favorecer que el folículo capilar reciba señales de desgaste adicional, lo que adelanta el proceso natural de pérdida de pigmento”.

En la misma línea, Carlos Ruiz, doctor en fisiología del estrés de la Pontificia Universidad Javeriana, explica que “el sistema nervioso actúa como un enlace entre lo que sentimos y lo que ocurre a nivel celular en el folículo; una carga prolongada de estrés modifica la actividad metabólica de las células que producen melanina”.

Uno de los estudios más citados sobre este tema es Quantitative mapping of human hair greying and reversal in relation to life stress, publicado el 22 de junio de 2021 en la revista eLife, que aporta evidencia científica sobre cómo los periodos de estrés podrían influir en el proceso de encanecimiento.

Resultados principales:

Se observaron cabellos que pasaron de pigmentados a grises/ blancos, y en algunos casos volvieron a oscurecer (es decir, repigmentaron).



Hubo asociación entre periodos de alto estrés y aparición de decoloración capilar, y entre reducción del estrés y retorno parcial del pigmento.



Los análisis moleculares hallaron que los cabellos sin pigmento mostraban más actividad de proteínas vinculadas a la energía celular, mitocondrias y defensas antioxidantes, lo que indica un mecanismo biológico ligado al metabolismo celular. Este estudio sugiere que el estrés psicológico puede acelerar la aparición de canas, y que en ciertos casos la despigmentación puede revertirse si el factor de estrés disminuye, al menos temporalmente. No todos los cabellos ni todas las personas mostraron reversión; los factores genéticos y de edad siguen siendo centrales. El tamaño del estudio es pequeño y los mecanismos exactos siguen en investigación.

Tras revisar el estudio, se puede afirmar que existe evidencia de que el estrés puede influir en la aparición de canas, aunque no es la única causa. Según Elena Márquez, “el factor genético es el principal; el estrés actúa más bien como catalizador o acelerador de lo inevitable”.

Por su parte, Carlos Ruiz señala que “reducir o controlar el estrés puede no garantizar que las canas desaparezcan, pero sí puede demorar su aparición o disminuir su avance”.

En definitiva, la idea de que el estrés puede provocar canas tiene sustento científico, pero no debe interpretarse de manera absoluta ni simplista. La edad, la genética, la nutrición, el estilo de vida y las condiciones de salud también desempeñan un papel importante.

Si bien eliminar el estrés no asegura una cabellera libre de canas, tanto el estudio como la opinión de los expertos coinciden en que un manejo adecuado del estrés puede favorecer no solo la salud capilar, sino también el bienestar general.

