Esta es la técnica de movimiento que podría duplicar su energía

Durante mucho tiempo se pensó que el cansancio y la pérdida de energía eran consecuencias inevitables de la edad. Sin embargo, algunos investigadores y entrenadores está cambiando esa idea. Hoy, personas mayores de 70 años están recuperando vitalidad, agilidad e incluso entusiasmo juvenil gracias a una práctica de movimiento poco conocida que combina ejercicios de respiración, equilibrio y coordinación.

La técnica, llamada movimiento consciente funcional, no requiere fuerza ni velocidad, sino atención plena al cuerpo. Se basa en movimientos lentos y controlados que buscan mejorar la conexión entre músculos y cerebro. Lo sorprendente es que, en quienes la practican con frecuencia, la energía física y mental puede duplicarse en pocas semanas. No se trata de magia ni de promesas vacías: detrás de sus resultados hay ciencia y evidencia reciente.

Un estudio publicado en agosto de 2024 por la Universidad de California en San Diego, en la revista Frontiers in Aging Neuroscience, analizó el impacto de esta técnica en adultos mayores de entre 68 y 82 años. Los investigadores trabajaron durante 16 semanas con 2.100 participantes, divididos en dos grupos: uno practicó el movimiento consciente funcional tres veces por semana durante 45 minutos, y el otro realizó caminatas convencionales del mismo tiempo.

El equipo midió indicadores de energía percibida, capacidad cognitiva, equilibrio y calidad del sueño. Los resultados fueron los siguientes:

Los niveles de energía aumentaron en promedio un 92 % en el grupo que practicó el movimiento consciente.

La calidad del sueño mejoró en un 70 %.

La agilidad al caminar y el equilibrio mejoraron en un 60 %, reduciendo el riesgo de caídas.

También se observó un aumento en la claridad mental y en la sensación de bienestar general.

La metodología incluyó cuestionarios validados sobre fatiga, sensores de movimiento y pruebas neuromotoras. Al final, los investigadores concluyeron que la clave no estaba en la intensidad del ejercicio, sino en la forma de realizarlo: prestar atención a cada articulación, respiración y paso.

Camilo Arbeláez, fisioterapeuta especializado en longevidad de la Universidad Pedagógica, explica que este tipo de práctica “activa circuitos cerebrales que usualmente se apagan con la edad. Cuando el cuerpo se mueve con conciencia, el cerebro vuelve a coordinar los músculos como cuando éramos jóvenes. Es como reencender un sistema que nunca se apagó del todo, solo estaba dormido”. Según él, el movimiento consciente funcional no busca quemar calorías, sino recuperar control y energía corporal.

Por su parte, Laura Mendoza, médica geriatra del Hospital San Ignacio, quien ha aplicado esta técnica con sus pacientes mayores, asegura que “los beneficios van más allá del cuerpo. Las personas que la practican mejoran su estado de ánimo, duermen mejor y reportan menos dolores musculares y articulares”. Añade que la práctica constante favorece la oxigenación cerebral y la liberación de endorfinas, “lo que se traduce en más vitalidad y menos estrés, algo que a los 70 u 80 años marca una diferencia enorme”.

Ambos coinciden en que el secreto está en la combinación de respiración y movimiento. “Cuando se coordina el aire con el desplazamiento del cuerpo, el sistema nervioso se calma y la energía se distribuye mejor. Muchos adultos mayores viven cansados no porque tengan menos fuerza, sino porque su cuerpo está tenso y su respiración es corta”, explica Arbeláez.

Aunque puede parecer una práctica simple, los resultados se sostienen solo con constancia. Los expertos recomiendan comenzar con sesiones breves de 15 minutos al día, sin necesidad de accesorios ni grandes espacios. Los ejercicios suelen incluir giros suaves del tronco, balanceos de brazos, movimientos circulares de las piernas y respiración profunda con el abdomen.

A diferencia de los entrenamientos de alta intensidad, esta técnica no busca exigir al cuerpo, sino liberarlo. “No se trata de hacer más, sino de hacerlo mejor. Un cuerpo consciente gasta menos energía y obtiene más resultados. Por eso muchos mayores sienten que de repente tienen la energía que creían perdida”, explica Mendoza.

El estudio de la Universidad de California ya está siendo replicado en otros países, y se espera que sus resultados sirvan para promover rutinas más adecuadas para adultos mayores. Las conclusiones muestran que el envejecimiento no implica necesariamente agotamiento. Con la práctica correcta, es posible recuperar la energía, el equilibrio y la claridad mental, incluso más allá de los 70 años.

En un mundo donde la juventud se asocia con movimiento rápido, esta técnica enseña justamente lo contrario: que el poder de la vitalidad está en moverse despacio, pero con conciencia. Y quienes la adoptan aseguran que no solo se sienten más activos, sino más vivos que nunca.

