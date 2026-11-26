Creyeron que podían escapar en TransMilenio. Así cayó una banda de 11 delincuentes que intentaba huir en un articulado tras saquear un local comercial en el #barrioOlaya . Un cierre rápido de la Policía les cortó la ruta con $2 millones en mercancía hurtada en sus manos. pic.twitter.com/dfeG4ZKaQW

De acuerdo con las autoridades y como quedó en la grabación, uno de ellos simuló tener un arma de fuego en el bolso para intimidar a los trabajadores y clientes, con el fin de que sus cómplices entraran y hurtaran los mayores productos posibles.

En el Barrio Olaya Herrera de la localidad de Rafael Uribe Uribe, 11 jóvenes asaltaron un supermercado D1. Así lo registraron cámaras de seguridad del establecimiento.

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11 jóvenes fueron capturados en Transmilenio cuando huían tras robar un D1

Botellas de vino, paquetes de cerveza, bolsas de café y demás productos comestibles fueron hurtados y avaluados en cerca de COP 2 millones.

Tras cometer el delito, el grupo de ocho hombres y tres mujeres huyó y escapó a bordo de un bus de Transmilenio. Sin embargo, ante la alerta en la línea de emergencias 123, la Policía los interceptó y capturó.

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Según la Policía Metropolitana de Bogotá, las 11 personas tenían anotaciones judiciales. Durante la audiencia de legalización de captura, un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento a dos de ellos.

De acuerdo con datos de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 14 de noviembre del 2026, se han registrado 7.565 hurtos a comercios en la ciudad, una variación de 2 % menos respecto al mismo periodo del año pasado.

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